Herido un motorista al caer por una ladera sobre unas zarzas en Orlé (Caso)

Los Bomberos de Asturias con base en Coballes y San Martín del Rey Aurelio, así como el Grupo de Rescate del SEPA, a bordo de un helicóptero, han rescatado a un motorista que se salió de la vía y cayó por una ladera, en zona de matorral, entre Orlé y Campo de Caso, en este último concejo.

El motorista se salió de la vía en la carretera de Piloña a las Cuencas (AS-254), a la altura del kilómetro 31. El SAMU activó una ambulancia de soporte vital básico de Laviana, que lo trasladó al Hospital Valle del Nalón.

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El motorista cayó en unas zarzas y los bomberos lo rescataron de donde se encontraba. Regresaron a base a las 16.01 horas. Fue informada la Guardia Civil y el SAMU.