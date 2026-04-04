Herido un motorista al caer por una ladera sobre unas zarzas en Orlé (Caso)
Trasladan al lesionado al Hospital del Valle del Nalón
Los Bomberos de Asturias con base en Coballes y San Martín del Rey Aurelio, así como el Grupo de Rescate del SEPA, a bordo de un helicóptero, han rescatado a un motorista que se salió de la vía y cayó por una ladera, en zona de matorral, entre Orlé y Campo de Caso, en este último concejo.
El motorista se salió de la vía en la carretera de Piloña a las Cuencas (AS-254), a la altura del kilómetro 31. El SAMU activó una ambulancia de soporte vital básico de Laviana, que lo trasladó al Hospital Valle del Nalón.
El motorista cayó en unas zarzas y los bomberos lo rescataron de donde se encontraba. Regresaron a base a las 16.01 horas. Fue informada la Guardia Civil y el SAMU.
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