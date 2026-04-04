Ocho empresas asturianas se suman a la Marca en Igualdad y refuerzan su apuesta contra la brecha salarial

El Gobierno del Principado ha concedido la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad a ocho nuevas empresas y entidades que destacan por su compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres: MitieFacilitiesServices, Total Energies, Hijos de Luis Rodríguez, Corporación Alimentaria Peñasanta, Central Lechera Asturiana, Banco Sabadell, Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt) y Gestión Avanzada del Desarrollo Digital.

El acto de entrega de estas distinciones se celebrará el 7 de mayo.

En esta convocatoria se han presentado un total de 30 organizaciones, lo que evidencia el creciente compromiso del tejido empresarial asturiano con la implantación de políticas de igualdad y la consolidación de entornos laborales más justos, inclusivos y modernos.

Además, las cuatro entidades que optaban a la renovación de su distintivo, algo que deben solicitar transcurridos tres años desde su reconocimiento, lo han conseguido. Se trata de la Universidad de Oviedo, la Fundación Secretariado Gitano, Mentiona y la Fundación Laboral de la Construcción.

Reducción de la brecha salarial

La Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad es un reconocimiento de calidad que el Principado concede anualmente, desde 2015, a aquellas organizaciones que destacan en la aplicación de medidas que favorecen la equidad, la reducción de la brecha salarial, la promoción de las mujeres a puestos de responsabilidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral o la implantación de modelos organizativos más igualitarios.

Las organizaciones distinguidas han acreditado la implantación de planes o medidas de igualdad de carácter integral y su impacto real en aspectos clave como las condiciones de trabajo, la organización interna o la responsabilidad social corporativa, de modo que la igualdad se aplica no solo como un principio, sino como elemento central de la cultura empresarial.

"Justicia social"

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha señalado que la igualdad "es una cuestión de justicia social y un factor determinante para el crecimiento económico y la competitividad". Y ha añadido que las empresas que apuestan por la igualdad "son más innovadoras, más productivas y están mejor preparadas para afrontar los retos actuales del mercado laboral".

Llamedo ha añadido que "el avance hacia la igualdad real en el ámbito laboral es una prioridad estratégica para el Gobierno de Asturias", en línea con las políticas públicas impulsadas en los últimos años para reducir las desigualdades, mejorar la calidad del empleo y favorecer la conciliación.

También ha puesto en valor el tejido empresarial asturiano como "aliado imprescindible en esta transformación", tras destacar que cada vez son más las compañías que integran la igualdad como eje estructural de su modelo de gestión.

"Una economía más sostenible"

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico no solo reconoce las buenas prácticas que ya se aplican, sino que impulsa un efecto tractor sobre el tejido productivo, al fomentar que más empresas incorporen políticas activas de igualdad y contribuyan a una economía más equilibrada y sostenible.

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En la actualidad, 27 empresas cuentan con la Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad, una cifra que consolida una red de organizaciones comprometidas con la transformación del mercado laboral hacia modelos más justos, inclusivos y competitivos.