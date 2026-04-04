Sofocón (por poco tiempo) en Asturias, que registra este Sábado Santo la quinta mayor temperatura en España al rozar los 30 grados

El mundo al revés por un día, meteorológicamente hablando, en España. Asturias se coló esté sábado entre los primeros puestos de las temperaturas más altas registradas en el país, con 29,1 grados que alcanzó la estación de Panizales (Amieva), mientras que el ranking de precipitaciones lo lideró Santa Cruz de Tenerife, con 20,2 litros por metro en Izaña.

Las previsiones de la Agencia de Meteorología para el Sábado Santo no fallaron e incluso se superaron con creces, sobre todo en el interior. En Mieres, Tineo, Piloña y Cabrales hubo más de 27 grados. Algo más fresco hizo en la costa debido al viento que sopló, si bien la jornada fue más cálida que la del Viernes Santo. Aunque muchos aprovecharon para tomar el sol sobre la arena o dar largos paseos, lo de los baños hubo que pensárselo porque el agua rondó los 13 grados.

Con todo, este Domingo de Pascua tocará de nuevo echar mano a la chaqueta. Y es que las temperaturas máximas pegarán un bajón notable, sobre todo en el interior, donde el viento será flojo, pero del Norte. Eso sí, el sol seguirá mandando en el cielo y las mínimas se mantendrán o subirán ligeramente.

Y este Lunes, de nuevo carrusel meteorológico pues el mercurio volverá a subir de forma notable, con previsión de 30 grados en varios puntos. La fama de inestable y variable del tiempo primaveral es por algo.