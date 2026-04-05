Agenda: qué hacer hoy domingo 5 de abril en Asturias

Oviedo

Procesión de la Resurrección

A las 13.15 horas, la Hermandad de la Sagrada Resurrección de Oviedo realiza su recorrido con salida desde la plaza de la Corrada del Obispo y paso por Tránsito de Santa Bárbara, plaza de la Catedral, La Rúa, Cimadevilla, plaza del Ayuntamiento, Jesús, Pozos, Ramón y Cajal, Mendizábal, Argüelles, Jovellanos y Martínez Vigil, para continuar por el cruce de Adelantado de la Florida, Marcelino Fernández, el bulevar de Santullano, Amparo Pedregal y Francisco Rodríguez García, hasta la plaza de las Palomas y Bermúdez de Castro.

"Bocados del cofrade"

Durante todo el día, Oviedo acoge una nueva edición de "Bocados del cofrade", una iniciativa gastronómica que, hasta el 5 de abril, reúne a más de 20 establecimientos que ofrecen pinchos y minitapas inspirados en los ingredientes tradicionales de la Semana Santa, así como el denominado Menú del Cofrade —con entrante, plato principal y postre de cocina de vigilia—, en una propuesta impulsada por OTEA y el Ayuntamiento que invita a recorrer la ciudad a través de un gastromapa y a combinar gastronomía y tradición.

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RADAR

El Teatro Filarmónica acoge a las 19:00 horas una nueva sesión del Ciclo de Cine RADAR con la proyección de "El halcón maltés", dirigida por John Huston. Esta película estadounidense en blanco y negro, de 100 minutos de duración y nominada a tres premios Óscar, se exhibe en versión original en inglés con subtítulos en español. Apta para todos los públicos, la entrada es libre hasta completar aforo.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo "Carta a un militar español" bajo el lema "Plus Ultra: la audacia que cruza horizontes". La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico Asturiano

A través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías el público puede realizar un recorrido en el Centro de Recepción e Interpretación por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El Centro también cuenta con maquetas de Santullano de Oviedo, San Salvador de Valdediós y Santa María del Naranco y con un audiovisual, cedido por el Museo Arqueológico de Asturias, sobre los templos y construcciones que componen el Prerrománico asturiano. Además, los visitantes pueden encontrar la información disponible en inglés, francés y en lenguaje Braille. El público podrá disfrutar también de un punto de consulta con libros monográficos sobre los monumentos y sobre el arte prerrománico asturiano. Para los más pequeños se cuenta con un área específica en la que podrán realizar sus propios dibujos de los monumentos asturianos durante la visita al equipamiento. Se dispone a su vez de un interactivo, en castellano y en inglés, en el que se explican los detalles de los monumentos y las fases arquitectónicas de este arte. Se puede visitar de miércoles a domingo, de 9.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas. Lunes y martes, cerrado.

Gijón

Semana Santa

Es el día de la procesión del Encuentro de Resurrección. Las hermandades participantes se encontrarán en torno a las 12.30 horas en el Campo Valdés, frente al colegio Santo Ángel. Saldrán previamente desde diferentes puntos. El paso de San Pedro Apóstol, a las 11.45 desde San Pedro; el de la Resurrección, a las 12.00 horas desde la calle Francisco Tomás y Valiente; el de la Virgen de la Alegría, a las 12.00 horas en la capilla de la Soledad.; después, a las 13.00 horas, misa solemne en San Pedro.

Recinto ferial Luis Adaro

Hoy finaliza en el recinto ferial Luis Adaro una nueva edición de la Primer Sidre l’añu, un certamen que recupera la tradición de las espichas de primavera. Participan más de 50 llagares, y habrá música, cancios de chigre, catas guiadas, degustaciones, talleres... La entrada cuesta 10 euros. El evento se desarrollará de 12.00 a 17.00 horas.

Gijón Arena

Hoy llega a su fin el II Festival internacional de la cerveza de Gijón, que ha contado con más de 50 referencias, actuaciones musicales, degustaciones y catas. El abono cuesta 11 euros. Abrirá de 12.00 a 18.00 horas.

Teatro de la Laboral

De 18.00 a 19.10 horas tendrá lugar en el teatro de la Laboral la gala de magia "Piccola Laboral", en la que participarán Lucía Rivera, Raúl Alegría y Adrián Conde.

Plaza Mayor

Hoy finaliza el Mercado Artesano y Ecológico en la plaza Mayor. Estará abierto de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.

Bioparc Acuario

Una de las actividades especiales que programa estos días el Acuario de Gijón es la visita guiada a las zonas técnicas de la instalación. Es una visita exclusiva en la que se accede a las áreas de trabajo del equipo de Biología y Veterinaria. Se darán a conocer zonas de cuarentena, los laboratorios donde se crían medusas y plancton, y más. La visita se ofrece hasta hoy, en horarios de 11.00, 12.00 15.00 y 16.00 horas, con una duración aproximada de 45 minutos. La actividad tiene un precio de 14 euros añadido a la entrada del Acuario y la actividad está recomendada para mayores de 8 años.

Jardín Botánico

El Circo bajo el Tejado ofrece varias sesiones de cuentacuentos. Habrá pases de "Las viejas historias del Pitu Caleya" a las 17.00, 17.45 y 18.30 horas. Otra de las actividades que se repite hasta el domingo, a las 12.00 y a las 14.00 horas se titula "El árbol de los güevos pintos", para conocer especies botánicas a través de juegos.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Último pasacalle guiado de Semana Santa en el Muséu del Pueblu d’Asturies. El recorrido con el Grupo Jovellanos arrancará a las 12.30 horas en la recepción del museo.

Centro del Monte Deva

De 11.00 a 12.00 y de 12.30 a 13.30 se realizará en el Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva la yincana familiar "Árboles".

Paseo de Begoña

El Paseo de Begoña acoge hasta hoy el Mercado de Semana Santa de Gijón, con artesanía, comida, productos locales y otras propuestas. Está organizado por la Asociación de Vendedores de Calle de Asturias.

Antiguo Instituto

Hasta el 24 de mayo se podrá visitar la exposición fotográfica "Sakiko Nomura. Tierna es la noche", comisariada por Enrique Juncosa. Los horarios del Antiguo Instituto son de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas. Los sábados, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Y domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 horas.

Palacio de Revillagigedo

La exposición "Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea" explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas, y los domingos a las 12.30.

Museo Evaristo Valle

El museo de Somió dedicado a la obra de Evaristo Valle actualiza desde hoy su horario para que el público pueda disfrutar de las tardes de sábado en el museo. Hasta el verano el horario del museo será de martes a viernes, de 11.00 a 14 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Avilés hornea el Bollo más festivo

La plaza de España de Avilés acoge a las 12.00 horas el pregón de las fiestas del Bollo –que mañana, lunes, tienen su apogeo con la celebración de la multitudinaria Comida en la Calle–; lo leerá el creador de contenido avilesino Alexsinos y el acto estará presentado por la periodista avilesina Leticia Mata. A partir de las 12.30 horas, varias carrozas engalanadas y con motivos tradicionales desfilarán por las calles de Avilés. En la iglesia de San Nicolás de Bari será la Misa de Cofrades con motivo de las Fiestas de El Bollo (a las 11.00 horas). De 10.30 a 14.00 horas, en el pórtico de dicha iglesia, será el reparto del bollo escarchado de Pascua con botella de vino. El escenario de la plaza de España acoge a las 20.00 horas al gaitero conocido por versionar a la gaita canciones muy reconocidas de Shakira o Quevedo, Daniel Meré. Ofrecerá un concierto que fusiona música tradicional de la gaita con temas actuales de música pop. Y como fin de fiesta, a las 21.00 horas, en el escenario de la plaza de España, la Orquesta Céltica Asturiana ofrecerá un concierto con sus doce componentes para interpretar temas de los dos discos que tienen en el mercado.

Semana Santa. Procesión de "La Venia" en Luanco

Como cada Domingo de Pascua, la procesión de "La Venia" de Luanco tendrá lugar en la playa de La Ribera en una de las mayores manifestaciones religiosas de Asturias. La ceremonia se celebrará partir de las 12.00 horas y contará con un nuevo abanderado, Félix Prieto. Se encargará de ondear la bandera roja de la cofradía de pescadores en la arena de la playa entre la imagen del Cristo y la de la Virgen, que perderá el luto una vez que el abanderado realice tres genuflexiones y otros tantos movimientos de bandera.

Festival de la marañuela de Luanco

Varias asociaciones de Gozón ponen a la venta marañueles en docenas y medias docenas en la calle Ramón Pérez de Ayala, paralela a la plaza del Cristal de Luanco. Habrá varios puestos. El festival se extenderá toda la Semana Santa. Abre hoy a las 12.00 horas.

XV Feria de Alfarería Tradicional El Bollo

Se desarrollará desde las 12.00 a las 21.00 horas en la plaza de Domingo Álvarez Acebal. Participan diez alfareros tradicionales de Huesca, Salvatierra de Barros (Badajoz), Talvera de la Reina (Toledo), Cáceres, Toledo, Úbeda (Jaén), Salamanca, Albox (Almería), Zamora y Ourense.

Habaneras

El XXXIII Encuentro Coral de Habaneras de Avilés será a las 19.00 horas en el auditorio de la Casa de la Cultura.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición "El Víbora" en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición "25 años de contracultura", sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Los Huevos Pintos en Sama de Langreo

Sama de Langreo celebra hasta mañana –inclusive– sus fiestas de los Huevos Pintos. Para este domingo, de 11.30 a 16.00 horas o hay rastrillo popular en el parque Dorado. A las 12.00, concierto de la Banda de Música de Langreo y pintacaras infantil.

"Cassettres". / A. V.

A las 13.30 horas empiezan las primeras sesiones de música en la calle, con grupos y artistas como "Cassettres", Jorge Ferre o Naira Moore. A las 19.00 horas, más música con Silvia Riera y monólogos en La Chiqui.

"Impulse: Playing with reality", realidad virtual premiada en Mieres

"Impulse: Playing with reality" es una experiencia inmersiva, a medio camino entre el arte y el videojuego, premiada en el Festival de Cine de Venecia. Pone al espectador en el papel de una persona con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad). Cada pase dura unos 40 minutos, con horario de 11.00 a 13.15 y de 16.30 a 19.45 horas, en el Mieres Centru Cultural. Hoy domingo es el último día que se puede visitar.

"La cena", cine en Pola de Lena

"La cena" es una tragicomedia que ganó dos premios Goya en la última edición de los galardones del cine español. Hoy puede verse en el Vital Aza de Pola de Lena, a partir de las 19.00 horas. Protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan, la entrada vale 4,7 euros, 1 euro con la tarjeta JuveLena.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Ecomuseo Minero Valle de Samuño (Langreo)

El Ecomuseo abre de miércoles a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas, y sábados, domingos, puentes y festivos, de 10.00 a 14.15 y de 15.15 a 19.30 horas. La visita comienza subiendo a un auténtico tren minero que sale de la estación de El Cadavíu y recorre el viejo camino del carbón, adentrándote en las entrañas de la tierra por una galería de mina real para salir a la superficie en el Pozo San Luis de La Nueva, uno de los mejores ejemplos del patrimonio industrial de Asturias.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de "escape room" y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro

Punto final a la Semana Santa de Villaviciosa

Las procesiones de la Semana Santa en Villaviciosa culminarán este Domingo de Pascua con la procesión del Resucitado con María, que dará comienzo a las 11.45 horas. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda Gaites El Gaitero de Villaviciosa y del coro parroquial.

Feria de agroalimentación y artesanía en Villaviciosa

Villaviciosa acoge una nueva edición de la Feria de artesanía y agroalimentación de Semana Santa, una cita ya consolidada que reúne en el centro de la villa a artesanos y productores locales coincidiendo con uno de los periodos festivos con mayor afluencia de visitantes. Instalada en la plaza de abastos, la feria ofrece durante estas jornadas una variada muestra de trabajos de artesanía tradicional, con propuestas en cerámica, madera, textil, vidrio o joyería, junto a una cuidada selección de productos agroalimentarios de proximidad elaborados por productores locales y regionales. Hoy es el último día para recorrerla. La feria abre en horario de 11.00 a 14.30 horas.

Mercado en Grado

La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Parque de la Prehistoria de Teverga

Es un equipamiento cultural que tiene como objetivo dar a conocer el arte del Paleolítico Superior en Europa. El Parque de la Prehistoria abre de miércoles a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y fines de semana y festivos de apertura, de 10.30 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado.

Museo Etnográfico y de Historia de Grado

El palacio Fontela de Grado es la sede del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que acoge las colecciones "Villa ya mercáu"; "Historia de la fotografía", de Corsino Fernández, y "Acordeones", de Felipe Rubial. La visita, con entrada libre y gratuita, puede realizarse, de miércoles a viernes, de 10.00 a 15.00; sábados, de 11.00 a 17.00 horas, y domingos, de 11.00 a 13.00 horas. Posibilidad de visitas guiadas para grupos en otro horario reservando en el teléfono 636909088. La sede de La Cardosa, s/n, dedicada a la cultura tradicional y a la colección de la Guerra Civil, abre los miércoles de 16.00 a 18.30 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Arriondas celebra un mercado medieval

Arriondas se transforma estos días en un gran mercado medieval en el parque de La Llera, una de las citas más concurridas de la Semana Santa en el oriente de Asturias. Durante cuatro días hay puestos de artesanía y gastronomía, música y ambientación histórica, con calles decoradas, estandartes, trajes y personajes caracterizados. El recinto reúne mercaderes con productos como cuero, azabache, navajas, jabones artesanos o ropa, además de embutidos, miel, quesos con DOP y dulces típicos. El programa incluye cetrería, pasacalles, música de época y talleres infantiles. Hoy, último día.

Mercado en Cangas de Onís

La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Tradición en Porrúa

El Museo Etnográfico del Oriente de Asturias tiene su sede en las Casas de Llacín de la parroquia llanisca, un conjunto arquitectónico de los siglos XVIII y XIX formado por dos viviendas y sus dependencias auxiliares. El espacio expositivo reproduce la casa campesina tradicional, un lugar de vivienda y trabajo, a lo que se añaden varias salas temáticas. Además, hasta el 10 de julio se puede visitar la exposición "Planeta herido", compuesta por un conjunto de obras inéditas del viñetista Ricardo Cámara, considerado como uno de los mejores caricaturistas político y social de la España contemporánea. El tema en esta ocasión es tomar conciencia del cambio climático y el medio ambiente. Se puede visitar de martes a jueves, domingos y festivos de 11.00 a 13.30 horas, y los viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve

El Centro de Interpretación de la Sierra del Sueve, ubicado en las antiguas escuelas de Gobiendes, a 100 metros de la iglesia prerrománica de Santiago de Gobiendes, en Colunga, abre, hasta el 15 de junio, los sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y los domingos y festivos de apertura, de 10.00 a 14.00 horas. Además, también puede visitarse el primer miércoles de mes.

Cueva de El Pindal

Las pinturas de la caverna prehistórica de Pimiango, en Ribadedeva, podrán visitarse durante todo el año de miércoles a domingo, de 15.00 a 17.00 horas. Es imprescindible la reserva telefónica previa en el número 608 175 284.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Occidente

Mercadillo artesanal y de segunda mano en Oviñana el 5 de abril

Oviñana (Cudillero) celebra su mercadillo mensual artesano y de segunda mano en la plaza de Marcelino Gutiérrez "José de Tino", de 11.00 a 14.30 horas. En los puestos habrá, entre otros, productos de huerta y harinas ecológicas, quesos, embutidos y miel, además de bollería y repostería, reciclaje creativo, hierbas aromáticas, jabones naturales, fieltro, ropa, bolsos, cuero, cerámicas y libros. Organiza la Asociación de Vecinos de Oviñana.

Museo del Calamar Gigante en Luarca

Este espacio expositivo, ubicado en la calle Nicanor del Campo, 35, de Luarca, contiene la mayor colección del mundo de una especie fantástica que genera mitos y leyendas a lo largo de todo el planeta. En el nuevo museo se pueden ver ahora seis calamares gigantes, además de doce especies de profundidad, 35 ejemplares de otros grandes cefalópodos y seis huesos de algunos de estos animales marinos: dos vértebras, una mandíbula y parte de los cráneos de las especies "Globicephala melas" "Balaneoptera physalus" y "Physeter macrocephalus". La visita tiene una duración aproximada de 45 minutos. Horario: sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30 horas. De miércoles a viernes, de 16.30 a 19.30. Lunes y martes, cerrado.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

Noticias relacionadas

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.