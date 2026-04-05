Asturias tiene potencial como almacén de datos: "Ya han venido muchísimas empresas interesándose para implantar sus centros"

En los últimos años, el avance vertiginoso de las nuevas tecnologías está generando un volumen de información que, hasta hace no mucho, solo se asociaba con los grandes sistemas tecnológicos. Una persona genera tal cantidad de datos que sería capaz de dejar sin memoria un móvil de 128 gigabytes cada día. Es decir, la manida frase de que la información es poder cobra más peso que nunca.

Las guerras se han trasladado a la esfera digital, a pesar de que los últimos movimientos de Donald Trump alejen la idea extendida de que las luchas por las fuentes de petróleo habían quedado en un segundo plano. La gestión y control de los datos se ha convertido en el gran objetivo de empresas y administraciones, y en esta carrera su almacenamiento es igual de importante. Sin contar con la necesidad que la inteligencia artificial tiene de contar con centros de datos cada vez más grandes y más potentes.

En España, la patronal estima que el sector podría movilizar, si la regulación no se vuelve demasiado exigente, más de 66.900 millones de euros de inversión directa e indirecta hasta 2030. Los cálculos de la Asociación Española de Data Centers, y recogidos en el "Informe anual 2025 del sector de Centros de Datos en España. Situación actual y perspectivas para 2030", hablan de 7.300 millones de impacto anual en el PIB al final de la década y más de 16.000 puestos de trabajo.

asturias quiere bajar los datos de la nube / LNE

Una oportunidad para España, y para Asturias

El crecimiento no es una utopía. El año pasado, la potencia instalada en Centros de Procesos de Datos (CPD) se situó en 439 megavatios frente a los 355 de 2024, lo que supone un incremento del 24%. El informe de la patronal apunta además que, de mantenerse esta tendencia, la capacidad podría alcanzar los 2.537 megavatios en 2030, multiplicando por seis la escala actual del mercado.

En conclusión, dicen desde la patronal, "España cuenta con todo lo necesario para convertirse en uno de los mercados de data center de nueva generación más importantes de Europa. Materializar este potencial dependerá menos de la fortaleza de la demanda y más del éxito en la ejecución de los proyectos, para el cual serán clave aspectos tales como el acceso oportuno a la red eléctrica, los procesos predecibles de concesión de autorizaciones, la asignación disciplinada de capacidad y la inversión continuada en talento y sostenibilidad".

En este escenario, Asturias espera entrar con fuerza en la carrera por convertirse en un territorio atractivo para la ubicación de este tipo de instalaciones. "Es una gran oportunidad que Asturias quiere aprovechar. Queremos generar un ecosistema favorable y que nuestras empresas estén preparadas para ello, porque alrededor de las grandes compañías surgen también otras más pequeñas y específicas", explica el director general de Innovación, Iván Aitor Lucas. Porque "no solo Amazon necesita este tipo de servicios, también las pequeñas empresas".

Interés de empresas

Por el momento, reconoce, "ya han venido muchísimas empresas interesándose por Asturias para implantar aquí sus centros de datos, y desde la Administración lo que estamos haciendo es un proceso de orientación".

Hace tan solo unas semanas, la compañía catalana Aprisco Group, especializada en proyectos de ingeniería y energías renovables, daba a conocer su intención de construir un gran almacén de datos de inteligencia artificial (IA) en Asturias cuya inversión podría alcanzar los 1.000 millones de euros. El proyecto aspira a crear unos 700 puestos de trabajo. Para su ejecución requería un terreno de 100.000 metros cuadrados.

"La normativa europea establece que los datos, sobre todo aquellos más importantes como los relacionados con la salud o con temas de seguridad, deben estar almacenados en Europa. Si se van a construir estos centros de datos por todo el mundo, que van a mover millones de euros, ¿por qué no tenerlos en Asturias y porqué no desarrollar nuestra propia tecnología?", añade Enrique Jáimez, director de Clúster TIC, asociación cuya finalidad principal es mejorar la competitividad del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Aunque las características de la región llevan a que estas instalaciones sean "de tamaño medio", frente a aquellos que desarrollan macro compañías como Amazon o Microsoft. Como señala Iván Aitor Lucas, "no solo las grandes empresas necesitan estos servicios, también los pequeños comercios o la propia administración". "El 5G o los coches eléctricos generan datos que requieren de centros para su almacenaje", apunta. Por eso, además de las grandes superficies de almacenamiento, paralelamente están surgiendo otras de menor tamaño, como respaldo o seguridad de las primeras. Muchas de las ubicadas, incluso, en el centro de las ciudades porque son "inocuas" y prácticamente "no generan ruido".

En Asturias, se cuenta infraestructuras que pueden estar disponibles para ser usadas a corto plazo: las antiguas explotaciones mineras. Ejemplo es la transformación que quiere llevar a cabo en el pozo San Jorge. El Gobierno de Asturias trasladará su centro de datos, actualmente ubicado en el edificio de Servicios Sociales, a los edificios exteriores de la instalación minera de Aller. Iván Aitor Lucas espera que las obras puedan comenzar en breve.

El complejo cumple, a su vez, con el segundo requisito para la instalación de un equipamiento de estas características. Está conectado a un sistema de extracción de agua del interior de las galerías mediante bombeo automático, por lo que dispone de abastecimiento sin recurrir a la red de consumo.

La capacidad para refrigerar este tipo de instalaciones es fundamental. Este proceso puede realizarse por aire o por agua. En este caso, Asturias cuenta con varias ventajas. Por un lado, indica Iván Aitor Lucas, "tenemos un clima estable", lo que favorece que la tecnología no se caliente en exceso. Por otro, los pozos disponen de grandes acumulaciones de agua industria que puede utilizarse y "las máquinas de disipación por agua son más baratas".

Aunque si hay un requisito imprescindible, este es disponer de energía eléctrica suficiente y con una red capacitada para asegurar el suministro en todo momento. Además, añade Iván Aitor Lucas, es "preferible que los centros tengan dos fuentes de energía independientes" por si una de ellas falla. En este sentido, Jáimez reconoce que en los últimos años el Principado ha pasado a tener un déficit eléctrico. De exportar a importar. No obstante, "este tipo de instalaciones suelen surgir con parques eólicos adosados, o con infraestructuras eléctricas, que les permitan trabajar con autonomía".

También es importante la conexión a la fibra óptica, con "al menos dos líneas de alta capacidad".

Asturias Data Center

El director general de innovación destaca, especialmente, un punto fuerte de la región: su mano de obra y sus empresas tecnológicas especializadas. En el ecosistema económico del Principado destacan grandes nombres que, además, el mes pasado se unieron en torno al proyecto "Misión Científica ASTURIAS Data Center", una iniciativa estratégica financiada por la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (SEKUENS). Su objetivo es impulsar el desarrollo de centros de procesamiento de datos más sostenibles, eficientes y resilientes en la región.

El equipo de Asturias Data Center. A la izquierda, centro de datos de Google en Los Ángeles. / LNE

El consorcio está formado por TSK Electrónica y Electricidad, Talleres Zitrón, LLOOL Technology, Merkator Oviedo, Seresco, Clúster TIC Asturias, Universidad de Oviedo y Fundación Idonial, con la colaboración de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) y GIT. "Queremos demostrar que el ecosistema está alineado", indica Iván Aitor Lucas.

Especialmente importante será el trabajo que realizarán para elaborar un inventario de emplazamientos en Asturias con potencial para albergar centros de datos. Evaluarán factores como disponibilidad de infraestructuras, acceso a energía y conectividad, viabilidad ambiental y posibilidades de integración con el entorno productivo. Este mapa permitirá "facilitar la planificación de futuros despliegues y reforzar el posicionamiento del Principado como territorio estratégico para el desarrollo de la economía del dato", según explican en Clúster TIC.

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Otro de los objetivos es impulsar el desarrollo de tecnología propia. Incorporarán monitorización avanzada, gestión predictiva y medidas de resiliencia para operar estas infraestructuras de forma más fiable y preparada ante incidencias. Además de avanzar en soluciones para mejorar la refrigeración de los CPDs. Todas estas medidas se pondrán a prueba a través de un proyecto piloto que permitirá validar, en condiciones reales, las soluciones implantadas.