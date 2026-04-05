De Carabanchel al Movistar Arena: la Reina Letizia y sus hijas, a bailar con Rosalía

Intenso fin de Semana Santa el de la familia real, a la que muchos situaban fuera de Madrid, pero todo lo contrario. No solo han estado en casa, sino que los Reyes y sus hijas Leonor y Sofía han disfrutado de la agenda cultural capitalina. Si el Viernes Santo se les localizó en Carabanchel, para ver una procesión, este sábado el plan ha sido irse al Movistar Arena para disfrutar del último concierto de Rosalía en Madrid.

No fue Felipe VI, pero sí Letizia, que acompañó a la Princesa y a la Infanta durante la actuación de la artista, tal y como han desvelado a través de las redes sociales las personas que asistieron al concierto y las vieron.

Carmen Lomana, en el concierto. / Daniel Gonzalez

El Lux Tour ha comenzado con gran éxito de público y de crítica. Y nadie se lo ha querido perder. Han sido muchos los famosos que han desfilado por las dos actuaciones que ofreció la cantante catalana -ahora se va a Lisboa y a finales de mes recalará en Barcelona-, y todos han dejado testimonio de ellos en sus redes. Paco León, Mónica Cruz, Toñi Moreno o Carmen Lomana, entre otros, posaron además en un photo call allí instalado.

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Leonor y Sofía apuran los últimos días de vacaciones en Madrid antes de regresar a sus estudios. La Princesa de Asturias apura en la Academia del Aire de Murcia sus últimos meses de formación militar, mientras que su hermana pequeña completa en Lisboa su primer año de Universidad. Las de esta Semana Santa es de las pocas ocasiones que se ha podido ver a las hijas de los Reyes en los últimos meses, en los que han estado muy centradas en su formación sin apenas actos en la agenda institucional.