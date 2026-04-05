La Cruz Roja inspecciona una laguna maliayesa en busca del desaparecido
El dispositivo lo integran agentes, bomberos, dos helicópteros, dos equipos cinológicos y drones
La Guardia Civil inició a las 9.10 horas de este domingo el dispositivo de búsqueda del vecino de Quintes (Villaviciosa), que desapareció el pasado miércoles. Participan por la Guardia Civil nueve agentes de Seguridad Ciudadana, la unidad de helicópteros (UHEL) junto con miembros del GREIM, el Servicio Marítimo, el equipo de drones y el servicio cinológico. Por parte del SEPA intervienen Bomberos de Villaviciosa y Piloña, Mieres y La Morgal, la unidad canina de rescate del Principado de Asturias y un helicóptero, Protección Civil con 16 voluntarios de Mieres, Valdés y de Villaviciosa, Cruz Roja y dos efectivos de la Guardería de Medio Ambiente. El rastreo se coordina desde un puesto de mando en Quintes.
La búsqueda se centró este domingo en las cercanías de la vivienda del desaparecido, zonas de difícil acceso y la costa. El Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de la Cruz Roja, con apoyo de los Bomberos, exploró una laguna, por si se encontrase allí el desaparecido. La Guardia Civil dio por finalizada la búsqueda a las nueve y media de la noche. Este lunes se reanuda.
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