Domingo de récord histórico en el aeropuerto de Asturias: 56 operaciones en un solo día
El Gobierno regional saca pecho: "Hemos duplicado el número de destinos directos en solo cinco años”
"Volveremos, el tiempo ha sido genial", destaca una familia de Tenerife de siete miembros
El aeropuerto de Asturias está de récord: a lo largo del día de hoy, Domingo de Pascua, la terminal de Santiago del Monte registrará el mayor número de vuelos de la historia en un solo día: 56 operaciones, entre salidas y llegadas, según han confirmado a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de Aena. Si se sumaran los vuelos chárter que está previsto que lleguen de madrugada desde Malta y Estrasburgo, serían 58.
Para las 12.55 horas estaba prevista la salida hacia Tenerife norte de una familia canaria de ocho miembros que regresa a casa tras pasar toda la Semana Santa en Asturias. “Habíamos venido más veces; esta vez hemos hecho un plan caminar”, explican. Sus andanzas han tenido como escenario el oriente de la región, entre Villaviciosa y los Lagos de Covadonga. “El tiempo ha sido genial”, celebran Gerardo Álvarez y Fátima Rodríguez. Ya están planificando su próxima visita al Principado.
Vuelos escasos y caros
También viaja a Tenerife, pero por motivos muy distintos, la ovetense Adriana Álvarez, quien estudia cuarto de Farmacia en la Universidad de La Laguna. Ha disfrutado de la Semana Santa en Asturias y se dispone a retomar las clases. Hasta el aeropuerto la han acompañado sus padres María Dolores Gómez de Carvallo y Roberto Álvarez, y su perro Mowgli. “Hay muy pocos vuelos directos a Tenerife, y los precios son caros salvo que estés empadronado en Canarias”, lamentan.
Desde Alicante acaban de llegar Joanna Piñera y su hija Celia Jiménez, quienes han pasado unos días para visitar a los abuelos paternos de la pequeña. “Este año se ve muchísimo turismo”, destaca Joanna Piñera, quien ya tiene preparado para junio otro viaje a la capital alicantina.
Satisfacción del Gobierno de Asturias
El trasiego aeroportuario de hoy incluye cinco llegadas desde Barcelona, dos desde Mallorca o los vuelos internacionales de Roma, Oporto, Londres, Ámsterdam, Lisboa Frankfurt o París.
“Las cifras récord que el aeropuerto de Asturias registra esta Semana Santa son fruto de un trabajo intenso y continuado del Gobierno de Asturias desplegando su Estrategia de Conectividad Aérea”, subraya la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.
Esta apuesta del Ejecutivo autonómico ha llevado a la terminal asturiana a “duplicar el número de destinos directos disponibles en solo cinco años”, a “superar por primera vez en la historia la barrera de los dos millones de pasajeros anuales” y a “mantener un ritmo sostenido de crecimiento coincidiendo con la llegada de la alta velocidad en la ruta hacia Madrid y complementando la oferta”, indican las mismas fuentes.
Sobre el futuro inmediato, el Gobierno de Asturias lanza un mensaje: su intención es “continuar trabajando para consolidar, diversificar y mejorar la conectividad aérea del Principado, explorando nuevas opciones de promoción en diferentes mercados europeos para 2027”.
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