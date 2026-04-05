Domingo de récord histórico en el aeropuerto de Asturias: 56 operaciones en un solo día

El aeropuerto de Asturias está de récord: a lo largo del día de hoy, Domingo de Pascua, la terminal de Santiago del Monte registrará el mayor número de vuelos de la historia en un solo día: 56 operaciones, entre salidas y llegadas, según han confirmado a LA NUEVA ESPAÑA fuentes de Aena. Si se sumaran los vuelos chárter que está previsto que lleguen de madrugada desde Malta y Estrasburgo, serían 58.

Para las 12.55 horas estaba prevista la salida hacia Tenerife norte de una familia canaria de ocho miembros que regresa a casa tras pasar toda la Semana Santa en Asturias. “Habíamos venido más veces; esta vez hemos hecho un plan caminar”, explican. Sus andanzas han tenido como escenario el oriente de la región, entre Villaviciosa y los Lagos de Covadonga. “El tiempo ha sido genial”, celebran Gerardo Álvarez y Fátima Rodríguez. Ya están planificando su próxima visita al Principado.

La ovetense Adriana Álvarez, estudiante de Farmacia en Tenerife, con sus padres María Dolores Gómez de Carvallo y Roberto Álvarez, y su perro Mowgli. / LNE

Vuelos escasos y caros

También viaja a Tenerife, pero por motivos muy distintos, la ovetense Adriana Álvarez, quien estudia cuarto de Farmacia en la Universidad de La Laguna. Ha disfrutado de la Semana Santa en Asturias y se dispone a retomar las clases. Hasta el aeropuerto la han acompañado sus padres María Dolores Gómez de Carvallo y Roberto Álvarez, y su perro Mowgli. “Hay muy pocos vuelos directos a Tenerife, y los precios son caros salvo que estés empadronado en Canarias”, lamentan.

Joanna Piñera y su hija Celia Jiménez, recién llegadas de Alicante, con los abuelos Víctor Piñera y Marta Llamedo. / LNE

Desde Alicante acaban de llegar Joanna Piñera y su hija Celia Jiménez, quienes han pasado unos días para visitar a los abuelos paternos de la pequeña. “Este año se ve muchísimo turismo”, destaca Joanna Piñera, quien ya tiene preparado para junio otro viaje a la capital alicantina.

Satisfacción del Gobierno de Asturias

El trasiego aeroportuario de hoy incluye cinco llegadas desde Barcelona, dos desde Mallorca o los vuelos internacionales de Roma, Oporto, Londres, Ámsterdam, Lisboa Frankfurt o París.

“Las cifras récord que el aeropuerto de Asturias registra esta Semana Santa son fruto de un trabajo intenso y continuado del Gobierno de Asturias desplegando su Estrategia de Conectividad Aérea”, subraya la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

Andrés y sus hijos Lucas y Laia, recién llegados de Valencia, vía Alicante. / LNE

Esta apuesta del Ejecutivo autonómico ha llevado a la terminal asturiana a “duplicar el número de destinos directos disponibles en solo cinco años”, a “superar por primera vez en la historia la barrera de los dos millones de pasajeros anuales” y a “mantener un ritmo sostenido de crecimiento coincidiendo con la llegada de la alta velocidad en la ruta hacia Madrid y complementando la oferta”, indican las mismas fuentes.

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Sobre el futuro inmediato, el Gobierno de Asturias lanza un mensaje: su intención es “continuar trabajando para consolidar, diversificar y mejorar la conectividad aérea del Principado, explorando nuevas opciones de promoción en diferentes mercados europeos para 2027”.