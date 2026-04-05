Esther Prieto, 26 años en la editorial asturiana Trabe: "Xuan Bello tuvo que tener éxito fuera para tenerlo aquí; Asturias necesita un psicólogo, uno muy bueno"

Esther Prieto transmite seguridad y confianza; cualidades que ha tenido a lo largo de estos 26 años en la editorial asturiana Trabe. Tras su reciente jubilación, habla con calma y serenidad de la literatura en asturiano que ha visto crecer y palpar, también en carne propia, como escritora.

Sabe que la sabiduría es un trayecto largo con sus decepciones y conquistas. Experiencia de grata palabra.

Estos 26 años dan para contemplar una perspectiva evolutiva de la literatura asturiana y del mundo. ¿Qué concluye?

Hubo una evolución positiva de la literatura en asturiano y de su percepción social. Ahora hay más sensibilidad hacia el asturiano, aunque menos falantes, así que todo el mundo admitirá el asturiano cuando no haya falantes. La literatura en asturiano se afianzó en cantidad, calidad y capacidad de edición. Y hay empresas editoriales con una trayectoria de calidad. El público se mantiene con gente que viene de generaciones mozas. La escolarización de la llingua da sus frutos; permite mantener el público lector.

Ha coincidido con muchos compañeros de viaje en la edición, la librería y la propia literatura en este ámbito.

Fueron muchos, pero fue muy positivo tener contacto con la gente mozo. Ahora hay gente escribiendo entre los 20 y los 40 años que hacen que el panorama literario en asturiano sea muy interesante.

Háblenos de su producción. Su verso es sobrio y también contiene mucha vida.

No sé si soy la más adecuada para hablar de mí. Sobria creo que soy, porque no pongo palabras de más. Y la literatura es el resultado de lo vivido, también lo decía de mí García Martín. Si no hay vida en un libro mal vamos.

¿Mira con los mismos ojos la novela sobre Palestina, "Guelu Ismael", que cuando la escribió?

Ahora tengo una mirada desoladora. La escribí hace 25 años y no hay más que ver lo que pasó y lo que sigue pasando. Podemos asistir a la desaparición de Palestina o puede ser la desaparición del estado de Israel tal y cómo lo conocemos. Lo realmente desolador es que lo único que nos importa en este momento es que suba la gasolina porque eso nos jode económicamente. Lo demás parece importar poco.

¿Cree que tener la oficialidad del asturiano tan cerca ha hecho también que surjan más campañas en su contra?

Tenerla tan cerca resucitó a los trogloditas y a meter mucho ruido. No sé si fueron ellos o partidos políticos partidarios a la vez del sí y del no los que recularon y mostraron que al final no son lo que parecen. Nos lo contará, en el futuro, la historia

Hay una nueva y prometedora generación de escritores en asturiano que usted conoce bien.

Sí, hay un grupo desde los 26 a los 40 años que tiene claro qué quiere decir con un discurso lingüístico estructurado y claro. Es una pata muy importante para salvar al asturiano con moces con voz personal y potente en estos tiempos difíciles que nos vienen: Beatriz Quintana Coro, Irene Faza, Arantxa Margolles, Laura Marcos o Marina Pangua.

El éxito de Xuan Bello y numerosas traducciones parecían hacer pensar que el asturiano tomaba cuerpo en el país.

Xuan fue el primero que salió y triunfó fuera del Pajares. Luego llegaron Antón García, Berta Piñán... En Cataluña Y Galicia se conoce lo hecho aquí, en Euskadi también . El éxito de Xuan Bello sirvió para que rebotara y tuviera reconocimiento en Asturias, además de en el exterior. Es que Asturias necesita un psicólogo, y uno muy bueno

¿Y ahora con más ganas de escribir si cabe?

Tengo ganas. Primero tengo que vaciar la cabeza, porque después de ver las obras de otros autores pierdes la voz personal. Tengo que quedar en blanco y volver a escribir.

¿Qué regalo o ayalguina se lleva de Trabe?

Muchas cosas. Conocí mucha gente y la realidad de la literatura en asturiano y en castellano. Trabe predominó en mi vida. Ahora, Rafa Valdés y Samuel Castro son inteligentes, conocen bien Trabe y pueden llevar la editorial a altas cotas.

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