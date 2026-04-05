Un fuego en un espacio protegido de Busdongo (León) amenaza con pasar a Asturias

Varios medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción del incendio forestal que se ha iniciado en la tarde de este domingo en la localidad de Busdongo de Arbás, en Villamanín (León), en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga. Las llamas amenazan on pasar a Asturias.

El incendio en Busdongo. / ATBrif

Según la Junta de Castilla y León, el fuego comenzó poco antes de las 17.00 horas. En las labores de extinción ya trabajan un helicóptero, una cuadrilla helitransportada, y la BRIF con base en Tabuyo del Monte, junto con una autobomba, una cuadrilla terrestre, y un agente medioambiental.

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Incendio en Peñamellera Alta. / ATBrif

También se han registrado incendios en Tineo, Belmonte de Miranda, Peñamellera Alta y Cabrales, en los que intervinieron las BRIF de Tineo y Ruente.