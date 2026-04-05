Un fuego en un espacio protegido de Busdongo (León) amenaza con pasar a Asturias
También se registran incendios en Peñamellera Alta, Cabrales y Tineo
luis ángel vega / agencias
Varios medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción del incendio forestal que se ha iniciado en la tarde de este domingo en la localidad de Busdongo de Arbás, en Villamanín (León), en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga. Las llamas amenazan on pasar a Asturias.
Según la Junta de Castilla y León, el fuego comenzó poco antes de las 17.00 horas. En las labores de extinción ya trabajan un helicóptero, una cuadrilla helitransportada, y la BRIF con base en Tabuyo del Monte, junto con una autobomba, una cuadrilla terrestre, y un agente medioambiental.
También se han registrado incendios en Tineo, Belmonte de Miranda, Peñamellera Alta y Cabrales, en los que intervinieron las BRIF de Tineo y Ruente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- De ingeniera de minas a ganadera: el radical cambio de vida de María José Menéndez para poder conciliar vida laboral y familiar
- Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra
- Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón