La instrucción del "caso Brigantina" se extenderá hasta agosto

El juez Santiago Pedraz, titular del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, ha extendido hasta el próximo agosto –salvo nuevas prórrogas– la instrucción del "caso Herrero Brigantina", la investigación de la presunta estafa piramidal perpetrada por el grupo financiero asturleonés, al que se acusa de haber defraudado más de 100 millones de euros a unos 3.600 clientes en toda España, también en Asturias.

En un auto fechado el pasado 6 de febrero, Pedraz fijó una nueva extensión del plazo de la instrucción durante otros seis meses, lo que implica que el juzgado no la finalizará al menos hasta agosto.

No se trata de la primera vez que el magistrado prorroga el periodo de la investigación sobre Herrero Brigantina, a cuyos dirigentes imputó por primera vez en julio de 2024 por estafa, apropiación indebida, falsedad documental y otros delitos. Eso implica que la instrucción, si realmente acaba en agosto, habrá durado más de dos años. Una demora que ha inoculado cierto desánimo entre muchas de las víctimas, según ha constatado este periódico.

El tribunal atribuye la tardanza, además de a los conocidos problemas de colapso de la Justicia española, a la complejidad del entramado societario y a las múltiples transacciones monetarias diseñadas por el principal acusado, el mierense Juan González Herrero, expresidente del grupo afincado en Ponferrada. Además de él, hay otros tres asturianos entre los 17 imputados.

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Según una reciente providencia de Pedraz, González Herrero y su esposa, Kelly Galeano, expresidenta del grupo y también imputada, han solicitado al juez que se les desbloqueen parte de sus cuentas bancarias, intervenidas por los investigadores, para disponer de 2.000 euros al mes para "cubrir los gastos ordinarios de subsistencia del matrimonio".