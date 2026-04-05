La intención del Principado de asumir las cercanías: los ferroviarios piden para gestionar el tren "tanto dinero como en Cataluña"

El Gobierno del Principado quiere asumir la gestión de los trenes de cercanías, ahora en manos del Ejecutivo central, para mejorar el servicio con decisiones sobre horarios e infraestructuras que mejor se adapten a las necesidades de los ciudadanos. Una intención que debe analizarse bien, que puede tener sus pros y sus contras, que cuenta con cantidad de detalles, pero que tiene una condición clave y primordial a juicio de los expertos ferroviarios consultados por LA NUEVA ESPAÑA: que esa asunción de competencias vaya acompañada de fondos económicos que permitan una gestión y mantenimiento adecuados.

Es lo que coinciden en señalar en líneas generales los conocedores y especialistas en comunicaciones ferroviarias. En Asturias se cuenta con una de las redes más extensas de España –siete kilómetros de vía por cada 10.000 habitantes–, pero también ésta figura entre las más deterioradas e infrautilizadas, con una renovación de trenes pendiente desde hace años e infinidad de obras por hacer para mejorar su estado.

Precisamente a esa cuenta pendiente, la de la inversión en mejoras, es a la que se refiere Mariano Santiso, exdirector general de Renfe en la zona norte, a quien la parece bien la gestión regional de las cercanías ferroviarias "siempre que se lleve a la práctica de forma razonable y sostenible para el Principado". Esto pasa, señala, por que el Estado "invierta antes lo necesario por arreglar las infraestructuras".

Renovación de trenes

Pone de ejemplo Santiso lo ocurrido en la Comunidad Valencia, donde el ejecutivo autonómico asumió la gestión de la red de la antigua Feve. "Pero antes el Estado invirtió, porque cuando hablamos de gestionar lo delicado siempre es adecentar y mantener en condiciones las infraestructuras. Y en Asturias hablamos de una red antigua, con cuestiones muy importantes pendientes como es toda la renovación del parque de trenes". Una vez asegurado esto, el exdirector general de Renfe cree que "la gestión cuanto más próxima al ciudadano, mejor, pero antes hay que dejar claro medios y dinero".

De dinero es de lo que habla también Eustasio del Reguero, del Sindicato de Maquinistas de Renfe. "Me parece bien que el Principado asuma la gestión de las cercanías, pero que nos den el dinero, tanto como le dieron en su día a Cataluña y el País Vasco", recalca. En ambas comunidades la gestión ferroviaria depende al cien por cien de los gobiernos autonómicos. "No veo mal que Asturias se ocupe de la red ferroviaria, porque eso hace más cercano el servicio al viajero y también da más facilidades para resolver cualquier problema".

Del Reguero advierte del problema que se viene encima al tráfico ferroviario en Asturias con las obras en los túneles de Villabona, el punto más importante de toda la región junto a la Variante de Pajares y por el que pasan los trenes más importantes. "Esos trabajos van a producir un gran atasco en el transporte en la región, es un nudo conflictivo. El Principado tiene que negociar con Renfe cómo gestionar el tráfico, algo que sería mucho más fácil de tener las competencias".

Luis Suárez Ordóñez, antiguo director de Nuevas Tecnologías, Calidad y Medio Ambiente de la Dirección General de Operaciones e Ingeniería de la Red Convencional del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), también cree necesario concretar bien ese posible traspaso de competencias ferroviarias de las cercanías –algo en lo que se piensa como muy pronto a medio plazo–, pero tiene sus dudas de si esto sería práctico para el Gobierno del Principado.

Lentitud

"La antigua Feve es una red que difícilmente puede competir en velocidad, se tarda el doble en hacer cualquier trayecto que por carretera", describe. "Pienso que sería un mal negocio gastar esfuerzo en eso. La red de Feve es muy bonita para el turismo pero poco eficaz, la gente no la usa para ir a trabajar porque no es útil". Suárez cree que Asturias debería volcar su esfuerzo en reclamar la renovación de la "Y" ferroviaria, la red de ancho ibérico de Renfe, entre Pola de Lena y Gijón. "Ya está obsoleta, el AVE tarda una hora de Lena a Gijón y ahí sí que se podría invertir y sí sería útil. Lo más importante es analizar coste y beneficios. Yo pondría el foco en las cercanías de ancho ibérico y tratar de mejorarlas, que ya toca".

Y advierte: "El resto, hay que tener cuidado. Asumir una red que no es competitiva en velocidad, en tráfico de pasajeros, y pendiente de renovar puede ser un regalo envenenado".