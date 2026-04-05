José Vicente de los Mozos, primer ejecutivo de Indra, confirma el plan de la compañía en Asturias: "Toca darle un empujón"

El nuevo primer ejecutivo de Indra, José Vicente de los Mozos, ha tratado de introducir algo de tranquilidad en todo lo que concierne al futuro inmediato de la compañía de defensa después de la renuncia, el pasado miércoles, de Ángel Escribano como presidente. Una tormentosa marcha –anunciada en plena Semana Santa, con escasa actividad política y económica– que ha estado precedida de semanas de especulaciones, incertidumbres y enfrentamientos más o menos velados entre el ya dimitido directivo y el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha designado como presidente no ejecutivo de la multinacional al catalán Ángel Simón, procedente de Criteria Caixa y con vínculos con el Partido Socialista de Cataluña (PSC).

En este contexto, De los Mozos ha llamado, en una publicación en sus redes sociales, a que cunda la "tranquilidad" tanto en la empresa como entre clientes, proveedores y accionistas. "Indra está en su mejor momento, tenemos un plan estratégico que desde hace años cumplimos y que ya hemos superado", ha remarcado. El consejero delegado se refiere a lo que la compañía denomina su plan "Leading the future" (Liderando el futuro), la estrategia para erigirse de aquí al año 2030 en la gran empresa de la industria militar española. Una aspiración en la que, según la planificación realizada durante el mandato de Escribano, Asturias está llamada a cumplir un papel clave como sede de la nueva filial de sistemas terrestres de la multinacional, Indra Land Vehicles, con la fábrica del Tallerón de Gijón como mascarón de proa.

Si bien Escribano se había implicado muy personalmente en la apuesta de Asturias como territorio para fabricar vehículos blindados, fuentes de Indra señalaron que, a pesar de la marcha del madrileño, no se prevén cambios al respecto. "El compromiso es el mismo, todo está tranquilo", aseguraron desde la compañía.

Es más, en referencia al mencionado plan estratégico, De los Mozos ha destacado que "ha llegado la hora de darle un nuevo empujón". "Entramos en una etapa que está llena de retos interesantes y de grandes cosas que están por venir", agrega el directivo en su mensaje. Si bien en ese texto De los Mozos no hace ninguna mención explícita a la actividad de la empresa en Asturias, su apelación genérica a la continuidad de la labor de Escribano y las palabras procedentes de fuentes de la compañía subrayan que no se prevé ningún giro de timón en lo que atañe a los proyectos en la región, donde Indra avanza en su reforma del Tallerón y donde está en busca de terrenos para una segunda fábrica de blindados.

Así, De los Mozos ha ratificado su "absoluto compromiso" con Indra, ha destacado la "energía e ilusión" con la que arranca esta nueva etapa y, además, ha querido "dar las gracias" a Escribano "por su liderazgo durante su presidencia". También ha brindado su "bienvenida" a Simón "en esta nueva etapa".

Inversiones pendientes

El pasado julio, Indra compró el Tallerón a Duro Felguera por 3,6 millones de euros. Desde entonces, la empresa de defensa viene trabajando en la reforma de las instalaciones para adecuarla a sus nuevos usos, lo que implica también la formación de los 156 operarios procedentes de la división de calderería pesada de Duro. De momento, la nave únicamente ha recibido un blindado 8x8 "Dragón" procedente de la fábrica de Santa Bárbara en Trubia (Oviedo) –la entrega tuvo lugar el pasado diciembre–, pero los trabajos en el recinto gijonés se aprecian desde el exterior, incluida una pista para probar las unidades.

No obstante, Indra proyecta construir un segundo circuito de pruebas más grande para testar la velocidad de los blindados. Para ello precisa de una pista de al menos un kilómetro de longitud. En su momento se consideró la opción de ubicarla en los terrenos de las antiguas baterías de coque de Avilés –pertenecientes a la entidad pública Sepides–, donde la empresa también quería implantar un taller para el acabado de los vehículos y un polígono para dar cabida a empresas auxiliares. La opción avilesina finalmente se desechó.

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La multinacional también cree que el volumen de los contratos gubernamentales para renovar las fuerzas terrestres españolas exigirán la construcción de una segunda fábrica de carros de combate en Asturias. Para ubicarla ha barajado otro recinto perteneciente a Duro, su taller de construcciones mecánicas en Barros (Langreo), pero existen discrepancias sobre el precio. La empresa asturiana de ingeniería reclama un mínimo de 16 millones de euros, una cantidad que Indra juzga "elevada".