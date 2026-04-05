Marcelino Marcos, consejero de Medio Rural de Asturias: "No podemos estar continuamente convirtiendo el campo en un valle de lamentaciones"

De Alcalde de Tineo a Presidente de la Junta General del Principado. De portavoz del PSOE en el parlamento asturiano a Consejero de Medio Rural. Marcelino Marcos Líndez (Oviedo, 1968) lleva prácticamente toda la vida en política y ha pasado por muchos y diferentes cargos. Pero es quizás el actual, el de consejero, que ocupa desde el inicio de esta legislatura, el que más quebraderos de cabeza le ha dado. El campo anda de un tiempo a esta parte muy revuelto, quejoso y con las espadas en alto. Marcos asegura que lo lleva con paciencia y gustoso. «El medio rural es mi pasión», dice.

-Consejero, la tormenta perfecta parece que está otra vez, si es que alguna vez se fue, sobre sector primario. Lobo, Mercosur y ahora el tratado con Australia, la desestabilización de los mercados por la guerra en Oriente Medio que encarece los costes de producción, la «guerra láctea», tensiones por la venta de carne... ¿Nota la presión?

-Bueno, siempre se nota, no ya por los problemas, sino también porque muchas veces al sector le cuesta trabajo reconocer cuando hay un buen momento, con rentabilidad. Por la situación propia del mercado ha habido hasta ahora un escenario bueno y yo lo he trasladado continuamente en los últimos dos o tres años, hubo buenos precios y bajos costes de producción.

-Ya, pero ahora eso se tambalea.

-Es verdad que ahora estamos viviendo un momento preocupante, otra guerra que trae consigo un incremento de costes y al final eso disminuye el margen de rentabilidad. Mercosur genera incertidumbre también. Y luego está el riesgo de la bajada del precio de la leche porque algunas industrias quieren reajustar costes...

-¿Le preocupa lo que pueda pasar en el sector lácteo?

-Eso siempre afecta a la rentabilidad. Si fuera algo puntual, porque normalmente en primavera históricamente siempre había un reajuste del precio a la baja, a lo mejor no tendría tanta trascendencia. Pero hay que ver cómo queda. También depende de la cuantía.

-¿Y qué cree que pasará?

-Espero que sea puntual, porque una de las preocupaciones que tienen las industrias lácteas es que no hay suficiente producción, al menos en nuestra comunidad. Yo tuve una reunión reciente en Madrid y se dijo. Entonces, si nos piden un esfuerzo a la administración y al sector para que se produzca más leche, es evidente que tiene que haber una corresponsabilidad por parte de las empresas. No pueden decir que entra mucha leche de Europa y dirigirlo todo a que hay que incentivar el consumo de los hogares.

-Dicen que el mercado está saturado y con precios bajos, que pierden dinero.

-Si entra leche de Europa es porque alguien la compra dentro. Lo que tiene que haber es responsabilidad. Central Lechera Asturiana ha tomado la decisión de no bajar precios en abril, creo que es una decisión que hay que reconocer y valorar. Cuando las cosas se hacen bien hay que admitirlo, y creo que al sector muchas veces le cuesta reconocer lo bueno. Siempre se ve el vaso medio vacío.

-Cambiemos de tercio. Hace un año justo, en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA, usted dejó el titular de que sería «implacable» con el lobo. Pero es que no ha podido cumplir con el programa de control a causa de los tribunales.

-Fuimos implacables hasta donde pudimos llegar, que fue cuando llegó la sentencia que anuló un artículo clave del plan de gestión del lobo de 2015. En el momento que el tribunal anula un artículo que identifica o indica cómo tienen que realizarse los controles y quién los tiene que realizar, evidentemente tienes cojo el plan de gestión. Eso viene de la gestión anterior, no la mía. Pero llegamos a un grado de ejecución del 83% a falta de mes y medio para acabar el control, nunca se alcanzó tal grado, siempre estuvo al 50%. Trabajamos ya en modificar el plan de gestión para tener el nuevo decreto este semestre.

-¿Entiende el malestar de los ganaderos?

-Cómo no voy a entenderlo. Nosotros defendemos que tiene que haber un equilibrio entre la presencia del cánido y el desarrollo de la ganadería. Somos conocedores de los daños que hay en las reses, tanto en cantidad como el impacto económico. Tenemos los datos de las indemnizaciones que abonamos, cuya gestión ha mejorado mucho, además de su cuantía. Es evidente que el sector está enfadado, es duro encontrarte un animal de tu explotación tirado en el prado tras ser atacado por el lobo. Me sorprende que haya sectores de la sociedad que no entiendan eso, que miren más si se abate un lobo y no el ganado que aparece muerto.

-¿Tienen ya algún estudio de si los lobos eliminados han supuesto la reducción de los ataques o es pronto?

-Es pronto. Deben hacerse en el medio plazo, ir viendo la evolución. Siempre aconsejo a la gente que cuando hay daños los comuniquen de inmediato. En primer lugar, para percibir la indemnización si es posible y, por otro lado, para tener desde el punto de vista estadístico los datos reales del impacto que tiene el lobo. Así veremos si realmente hay una reducción y alcanzamos el equilibrio. Habrá que ver cómo va el censo, aunque el de 2025 no será una referencia clara del resultado de los controles porque justo se empezó a mediados de año. En 2026 y 2027 será cuando quedará claro el resultado del programa de control.

-¿Qué datos arroja el censo de 2025?

-Se está ultimando, no tengo los datos aún. En las próximas semanas se conocerá.

-Dice que le cuesta entender que haya gente que antepone el lobo a los daños al ganado. En su propio partido, en el propio gobierno de España, se defiende esa postura. Con el Ministerio de Transición Ecológica son evidentes sus diferencias.

-El que conoce mi trayectoria sabe que con independencia de que sean de mi partido hay diferencias y distintas posiciones que se llevan con normalidad. Cuando estás en gestión lo que tienes que atenerte es a defender los intereses que tú consideres oportuno. Con Mercosur ha ocurrido. Yo entiendo que en Castilla-La Mancha, el gobierno del PSOE defienda el acuerdo, que beneficia a su sector agrícola por el aceite de oliva, el vino... Pero en Asturias no podemos. Y nos ha pasado con el lobo, también recientemente con la veda de la angula que no aceptamos. Pero también pasa con el peaje del Huerna, con la financiación...

-Sí, la verdad que el Gobierno asturiano parece que tiene más diferencias que coincidencias con el de Pedro Sánchez.

-Yo creo que lo coherente es defender los intereses en este caso de Asturias, para eso somos miembros del gobierno. Ojalá se hubiera hecho en otras épocas con otros partidos, como cuando gobernaba Mariano Rajoy y su ministro Miguel Arias Cañete recortó la cuota de la xarda para Asturias. El PP de aquí no dijo nada. Yo estaba en el parlamento y me acuerdo de las pancartas que pedían la dimisión de (Luis) Venta Cueli y de Cherines (Mercedes Fernández). Y ahora me vienen a mí a pedir explicaciones por el tema de la xarda...

-¿Y cómo se encaja tanto choque interno políticamente?

-Yo creo que no debe haber ningún pudor por defender los intereses que tú crees convenientes. ¿Son de tu partido con los que chocas? Oye, vale, provoca situaciones incómodas. No es fácil. Pero vamos, yo no tengo ningún problema y no pasa nada. En lo personal, conozco a Hugo Morán (secretario de Estado de Medio Ambiente) desde hace muchos años, y no hay problema. Él tiene su posición y yo la mía. La portavoz de Vox me decía el otro día que tenía que irme del PSOE por defender una posición distinta. Por esa regla de tres, ella está en un partido que critica el asturiano y el eonaviego, pero estuvo cantando en asturiano con Silvia Quesada. ¿Por qué no se va de Vox? En resumen: nosotros, como administración regional defendemos nuestra postura claramente y con argumentos. Gestionamos por el bien de Asturias.

-¿Y se siente respaldado por el gobierno regional y por su partido?

-Sí. Me preocuparía si no fuera así. Si mi posición no tuviera apoyo aquí, sería no respaldar a un consejero. Esos temas se hablan, se comentan en el seno del gobierno y del partido. Estoy en el sitio adecuado. Es así cuando tienes datos, una posición equilibrada y además, como se ve en las redes sociales, recibes leña por los dos lados, de ganaderos, de ecologistas...

-Acaba de firmar el Pacto por el Medio Rural en Asturias, con todas las organizaciones agrarias, salvo URA, que ganó las elecciones agrarias, además de empresarios, universidad... El documento está bien en el papel, pero ahora hay que aplicarlo.

-URA se bajó desde el principio, cuando aún había solo un borrador. Allá cada uno. Lo que está claro es que estamos hablando de un documento que es pionero, somos la primera comunidad autónoma y región europea que tiene un acuerdo de esas características. Eso ya de mano hay que ponerlo en valor. Han firmado todos los agentes que tienen algo que decir del medio rural. Y eso da relevancia. No es un documento del gobierno, sino uno muy trabajado por todos y que hace un análisis de qué es lo que queremos y hacia dónde tiene que caminar el medio rural en Asturias.

-¿Cómo materializarlo?

-Depende de la voluntad política para inyectar los recursos, si es que los tienes. Hay medidas que ya se vienen aplicando. Algunas son novedosas, otras no. Otras vendrán. Lo que tratamos es trasladarlo a otras administraciones. Cuando vino el presidente Pedro Sánchez, el presidente Adrián Barbón se lo entregó. Vamos a ir a Europa a presentarlo, gobierno y los firmantes. E iremos aplicándolo, con más o menos acierto, pero sentándonos con el sector. El propio documento contempla una comisión de seguimiento, incluso mesas sectoriales, para poder profundizar en eso. Y lo haremos.

-En mayo comenzará a aplicarse el tratado con Mercosur. ¿No es momento, tras los lamentos y las protestas por la llegada de productos de fuera a competir, de pasar a dar la batalla en el mercado y ganarse a los consumidores?

-No es incompatible una cosa con otra. Yo he trasladado una opinión que está respaldada por una parte de las organizaciones y por una parte de la sociedad. Hay que transmitir el malestar. Pero al mismo tiempo ya estamos promocionando nuestros productos. No hubo en la historia, si analizamos, un gobierno que haya apoyado con tantos recursos la promoción de las producciones agroalimentarias como en esta legislatura. Pero nunca. Trasladamos las bondades de nuestras producciones, nuestras marcas de calidad, a través de Alimentos del Paraíso y los consejos reguladores. Precisamente este 2026 comienza el plan «Saborear el Paraíso», dotado de un millón de euros y otro más para 2027. Para poner en valor las producciones de aquí y su calidad.

-El plan para atraer trabajadores al campo ha fallado a aquellos que vieron aprobado su proyecto para optar a las ayudas de «Incorpórate al agro», pero que luego se quedaron en lista de espera por falta de fondos.

-Ojalá fuéramos adivinos y pudiéramos saber todas las solicitudes que iba a haber. Fue algo novedoso este año, que incluimos la pluriactividad y a los mayores de 41 años. Elaboramos unas bases con unas condiciones que hay que cumplir. Ampliamos recursos incluso hasta donde pudimos. Cuando vimos al final del proceso lo que había pasado, si tuviéramos la posibilidad jurídica, no económica que la teníamos, de poder aumentar los recursos lo hubiéramos hecho. No es cuestión de pedir un crédito extraordinario para cubrirlos a todos como decían, de poder se hubiera hecho. Pero hay que cumplir las bases, las normas.

-¿Los que se han visto perjudicados ser verán compensados o tendrán prioridad de acceder a las nuevas ayudas en 2027?

-No es cuestión de prioridad, es cuestión de que tengan la posibilidad de no tener que volver a presentar el plan de empresa que ya hicieron. Estamos trabajando jurídicamente en ello. Sacaremos una convocatoria de 8 millones de euros y ésta vez no vamos a poner una limitación por si necesitásemos más recursos para complementar. Me pasó una vez, pero no pasará dos. En lo que llevamos de legislatura, 269 jóvenes se han incorporado al campo y se destinaron 17,1 millones de euros, con 65.000 euros de media, cuando en otras comunidades está en 40.000. ¿Esto es realmente un fracaso del gobierno?

-¿Diría entonces que se va por buen camino en asegurar el relevo generacional tan ansiado en el sector primario?

-Evidentemente todo lo que tiene que ver con despoblamiento de las zonas rurales tiene consecuencias también sobre el mantenimiento del sector. Aquí disminuye a un menor ritmo el número de explotaciones que en otras comunidades autónomas. Vamos por buen camino. Lo que no sé es si va a ser suficiente, porque en la próxima década habrá muchas jubilaciones.

-Es quizás difícil convencer a la gente de que emprenda en el campo con tanto problema sobre la mesa, ¿no?

-Ponemos todo lo que está de nuestra mano, yo sé que no es sencillo, porque la gente no solamente pide una rentabilidad económica, sino también social. Quiere vivir, tener calidad de vida, tiempo libre... Y eso requiere sustituciones, encontrar mano de obra, la implicación de las cooperativas, modernizar las explotaciones... Es una cuestión más amplia. Tenemos que ser más didácticos también y trasladar a la sociedad que las explotaciones mayoritariamente de hoy en día no son como las de hace 30 o 40 años. Mucha gente se sorprendería del nivel de mejora y modernización que hay. Pero de alguna forma entre todos asustamos a la gente y deberíamos ser más rigurosos en el discurso. Hay que ser críticos, sí, pero también realistas. Nunca escuché a las organizaciones agrarias decir que en el campo se gana dinero, que hay rentabilidad, cuando es así. Ilusionar a la gente para que venga es tarea de todos. Y sí, ahora hay una situación complicada y entre todos hay que afrontarla. Pero no podemos estar continuamente convirtiendo el campo en un valle de lamentaciones.

-Consejero, el voto del campo se ha convertido en clave en las últimas citas electorales. ¿Siente responsabilidad o presión?

-Yo lo que trato es de hacerlo lo mejor posible. Tomas decisiones, tienes tus aciertos, tus errores... A veces te encuentras con complicaciones internas en la gestión, lentitud en los trámites, pero tienes que cumplirlos, qué más quisiera yo que dar ayudas de forma automática.

-No ha sido ni está siendo ésta una legislatura fácil en el sector primario.

-En tres años nos ha pasado de todo en el campo: enfermedades, incendios... Hemos gestionado lo ordinario, desde el punto de vista de ayudas y todo eso, pero hemos también gestionado lo extraordinario. Llevamos 14 millones en ayudas extraordinarias, nunca hubo tanto, es récord.

-¿Y eso se traducirá en las urnas?

-No lo sé, queda un año. Lo que tengo claro es que se ha hecho lo correcto y al final cada uno analizará cómo le fue, si ha recibido más o menos. A veces el ruido, por mucho que haya, no representa a la mayoría de la gente del campo. No quiere decir que quien calla dé la razón al que critica, no obstante. En política en un año pasan muchas cosas. Hace dos meses no teníamos esta guerra con esta trascendencia económica. Todo da muchas vueltas. Mi gestión ha sido la que consideré oportuna, en ocasiones a riesgo de desgaste. Me pueden reprochar mucho, pero no que no cumpla con mis compromisos. Ya veremos...

-¿Quiere ser, se ve de nuevo candidato con el PSOE en el Occidente? ¿Se ve con fuerza?

-Ya veremos, insisto que queda un año y estoy centrado en la consejería. Pero si no tuviera fuerzas, no estaría aquí. Todo lo que tiene que ver con el medio rural me gusta, es mi pasión. No soy de despachos, sino de pisar el terreno.