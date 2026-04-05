Paula Echevarría disfruta y se emociona en su Candás con la Virgen del Rosario: “Es muy del pueblo, un día muy importante para los que somos de aquí”
La actriz entona junto a su familia y amigos la “Salve Marinera” durante la Procesión del Encuentro, en el cierre de la Semana Santa en Carreño
La Procesión del Encuentro cierra, cada domingo de Pascua, la Semana Santa de Candás. En torno a las doce del mediodía, se produce en la plaza del Paseín el célebre acercamiento de la Virgen del Rosario y su Hijo Resucitado. Un momento de profundo respeto, sentimiento y devoción para todos los candasinos. Una tradición que se lleva celebrando desde hace más de un siglo, desde 1899, y que pasa de padres a hijos, y que nadie se quiere perder.
En ese momento especial se le descubre la imagen del rostro a la Virgen del Rosario, que hasta ese momento está tapada por un velo negro. Se entona también la Salve Marinera y existe una comunión y solemnidad entre todos los asistentes, que en su gran mayoría tienen raíces marineras, lo que lo hace más especial ese momento.
De París a Candás
Entre el público, que no se quiso perder esta Procesión del Encuentro, se encontraba la popular actriz candasina Paula Echevarria. Estuvo acompañada de su pareja, el exfutbolsita Miguel Torres, y de otros miembros de su familia. No se perdió detalle de la celebración religiosa. Grabó con su móvil la llegada de la Virgen a la plaza del Paseín, entonó la Salve Marinera, y saludó a los vecinos que se le acercaron. Incluso se fotografió con los que se lo pidieron.
“Es un día muy emocionante. Muy del pueblo, muy de tradición”, destacó la actriz, a LA NUEVA ESPAÑA, al término de la procesión. “Es un día muy importante para toda la gente que somos de aquí”, enfatizó.
La actriz, que estuvo recientemente de escapada familiar a París, para visitar el paraíso de Disney, junto a Miguel Torres, y sus hijos Daniela y Miguel, no quiso perderse la oportunidad de estar en su tierra, en Candás, en un momento mágico y emotivo para ella, su familia y vecinos. “Vengo prácticamente todos los años. Si puedo, aquí estoy, disfrutando de la familia, del pueblo y de la procesión”, apuntó Echevarría.
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río en Mieres
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- Alarma en Oviedo: un hombre atrincherado aterroriza a un geriátrico con supuestos disparos al aire
- Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón
- Rosa Menéndez, primera mujer en presidir el CSIC: 'Mi padre me lo dijo claro: o estudiar o cuidar las vacas; la vacas me gustaban, pero para verlas y acariciarlas
- El hombre asesinado en Villaviciosa murió de dos puñaladas: una en la frente, que llegó al cráneo, y otra en el cuello, que le hizo desangrarse
- Hablan testigos de la muerte de un hombre en un parque de Gijón: 'Nos dimos cuenta muy rápido de que algo grave había pasado