Paula Echevarría disfruta y se emociona en su Candás con la Virgen del Rosario: “Es muy del pueblo, un día muy importante para los que somos de aquí”

La Procesión del Encuentro cierra, cada domingo de Pascua, la Semana Santa de Candás. En torno a las doce del mediodía, se produce en la plaza del Paseín el célebre acercamiento de la Virgen del Rosario y su Hijo Resucitado. Un momento de profundo respeto, sentimiento y devoción para todos los candasinos. Una tradición que se lleva celebrando desde hace más de un siglo, desde 1899, y que pasa de padres a hijos, y que nadie se quiere perder.

En ese momento especial se le descubre la imagen del rostro a la Virgen del Rosario, que hasta ese momento está tapada por un velo negro. Se entona también la Salve Marinera y existe una comunión y solemnidad entre todos los asistentes, que en su gran mayoría tienen raíces marineras, lo que lo hace más especial ese momento.

De París a Candás

Entre el público, que no se quiso perder esta Procesión del Encuentro, se encontraba la popular actriz candasina Paula Echevarria. Estuvo acompañada de su pareja, el exfutbolsita Miguel Torres, y de otros miembros de su familia. No se perdió detalle de la celebración religiosa. Grabó con su móvil la llegada de la Virgen a la plaza del Paseín, entonó la Salve Marinera, y saludó a los vecinos que se le acercaron. Incluso se fotografió con los que se lo pidieron.

Paula Echevarría, junto a Miguel Torres, siguiendo en Candás la Procesión del Encuentro. / P. A.

“Es un día muy emocionante. Muy del pueblo, muy de tradición”, destacó la actriz, a LA NUEVA ESPAÑA, al término de la procesión. “Es un día muy importante para toda la gente que somos de aquí”, enfatizó.

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La actriz, que estuvo recientemente de escapada familiar a París, para visitar el paraíso de Disney, junto a Miguel Torres, y sus hijos Daniela y Miguel, no quiso perderse la oportunidad de estar en su tierra, en Candás, en un momento mágico y emotivo para ella, su familia y vecinos. “Vengo prácticamente todos los años. Si puedo, aquí estoy, disfrutando de la familia, del pueblo y de la procesión”, apuntó Echevarría.