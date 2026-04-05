El vía crucis de la traumatología en Asturias: el doble de pacientes en espera de una consulta que antes del covid

Rubén Adrián Martín García, de 40 años y vecino de Ferreros (Ribera de Arriba), solicitó en mayo de 2025 una consulta con el traumatólogo. A día de hoy, casi un año después, sigue “sin haber sido atendido y sin tener fecha asignada”, explica. Y añade que, durante este tiempo, su salud “ha empeorado progresivamente”.

Lleva de baja laboral desde enero del año pasado. “Esta situación no solo afecta gravemente mi salud, sino que también me ha supuesto un coste económico importante en la búsqueda de alternativas de tratamiento. Considero que las listas de espera no pueden poner en riesgo la salud de los pacientes”, subraya Rubén Martín.

La especialidad con más pacientes en espera

En una metáfora muy adecuada para la semana que hoy concluye, los números atestiguan con nitidez que la situación de la traumatología en Asturias constituye un vía crucis para un nutrido colectivo de pacientes. A finales del pasado mes de febrero, eran 35.525 los asturianos atrapados en las listas de espera traumatológicas de la sanidad pública regional. Esta cifra es muy superior a la que registra cualquier otra disciplina médica, y la ventaja (negativa) se centra particularmente en el área de las consultas con el especialista.

Las consultas pendientes se disparan

Si se busca una referencia temporal, el citado dato implica un aumento del 74 por ciento con relación al registrado hace seis años, en febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia de covid-19, cuando eran 20.378 los usuarios pendientes de una prestación traumatológica. Si entonces eran 6.260 las personas pendientes de una intervención quirúrgica, ahora son 7.749 (la diferencia es significativa, pero no muy abultada). Si hace seis años había 14.118 pacientes en espera de una primera consulta con el especialista, ahora hay prácticamente el doble: 27.776.

En cuanto a tiempos, apuntemos algunos datos llamativos. La demora media actual para una intervención de traumatología es de 114 días para los pacientes que figuran en lo que se denomina lista de espera “estructural” (la que obedece a limitaciones de la sanidad pública). Antes de la pandemia era de 82 días. Pero la realidad fáctica es que los enfermos que fueron operados el pasado mes de febrero habían soportado una demora media de 183 días (seis meses), frente a los 154 días registrados en febrero de 2020.

Por centros sanitarios, las mayores demoras corresponden a los tres grandes hospitales de la región: el Universitario Central de Asturias (HUCA, Oviedo), con 131 días de espera; el San Agustín (Avilés), con 127 días; y el Hospital de Cabueñes (Gijón), con 121 días.

Muchos pacientes que han rechazado otro hospital

Todos eso datos corresponden a los enfermos en lista de espera estructural, que es de la que se habla cuando se alude a las demoras para operarse. Sin embargo, hay más pacientes aguardando por una cirugía, y eso lo reconoce la propia Consejería de Salud en sus datos oficiales. En el caso de la traumatología de Asturias, además de los 5.616 en espera estructural para operarse, hay otros 809 catalogados como “transitoriamente no programables” (son aquellos cuya programación no es posible por motivos clínicos o porque han solicitado un aplazamiento de la intervención); y 1.324 que están en espera tras haber rechazado la propuesta de ser intervenidos en un centro alternativo. Esta última cifra es en traumatología muy superior a la que contabiliza cualquier otra especialidad médica en Asturias, y se nutre principalmente del HUCA (que aporta más de la mitad de la cifra total). Si se suman los tres epígrafes, se obtienen los 7.749 pacientes en espera de una cirugía traumatológica.

Otro dato significativo es el de pacientes en lista de espera estructural que llevan más de seis meses pendientes de una intervención. Este pasado febrero eran 1.032; seis años antes eran solamente 164. De los 5.616 enfermos en espera estructural para operarse, también se sabe que 1.118 esperan una prótesis de rodilla y 901 una prótesis de cadera.

Cinco meses para una consulta

En el caso de las consultas con el traumatólogo, la demora actual para una primera cita es de 150 días (cinco meses), ligeramente por encima de los 146 días que hay que esperar por una consulta con el oftalmólogo. Sin embargo, en el epígrafe de consultas, la palma se la lleva de manera muy destacada la dermatología, con un promedio de 217 días para una primera consulta, un dato que es consecuencia (tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA hace poco más de un mes) de la escasez de plantilla de dermatólogos del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Los traumatólogos prefieren la cirugía a las consultas

Una de las claves de esta tesitura estriba, al menos sobre el papel, en que la demanda de una población altamente envejecida, como es la asturiana, desborda desde hace años las posibilidades de la plantilla de traumatólogos del Servicio de Salud del Principado (Sespa). Y este desbordamiento no logra ser mitigado ni siquiera con un despliegue casi ilimitado de horas extras como el que actualmente realiza el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ni con la derivación de pacientes a centros concertados y privados.

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La oferta a los médicos de la red pública para que realicen actividad adicional por las tardes tiene más tirón para operar que para pasar consulta. Según las fuentes consultadas por este periódico, esta circunstancia obedece a dos motivos: que las horas extra de cirugía están mejor pagadas; y que a los traumatólogos (como a todos los profesionales de especialidades médico-quirúrgicas) suele gustarles más operar que pasar consulta. Además, traumatología es una especialidad con una amplia nómina de profesionales que compaginan la sanidad pública con la privada, lo que les hace menos proclives a desarrollar actividad extra en los centros del Sespa.