Alejandro Calvo reclama que Asturias "pueda decidir" sobre sus cercanías ferroviarias: "No me disgusta el modelo del País Vasco"

El consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, ha reiterado esta tarde el interés del Gobierno de Asturias (adelantado días atrás por LA NUEVA ESPAÑA) por asumir las competencias en cercanías ferroviarias, actualmente en manos de la Administración central.

“Lo más importante es la soberanía, poder decidir. Las competencias son un fetiche, aunque seguramente sean la herramienta a la que estamos abocados a llegar. No descartamos ninguna opción, pero no me disgusta el modelo del País Vasco”, ha afirmado Calvo en respuesta a las preguntas del diputado autonómico del PP Pedro de Rueda.

El titular Movilidad no ha querido poner fecha a la incorporación de los trenes comprometidos para Asturias por el Gobierno de Pedro Sánchez. Calvo ha declinado especificar a De Rueda si llegarán este año o en 2027. El Consejero ha optado por un planteamiento más global: “El acuerdo incluye la renovación integral, y yo hablo de un plazo aproximado de tres años para ver un nivel de culminación importante del plan de cercanías”, ha indicado.

"Tres años" para ver culminada la renovación de las cercanías

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha comparecido ante la Comisión de este ramo de la Junta General del Principado para responder a varias preguntas del PP y de Vox. Los populares, por boca de Pedro de Rueda, han calificado de “desastre” el panorama global de la red ferroviaria en Asturias. Sobre el compromiso del Ministerio de Transportes y de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) de implementar lo que Calvo denominó “la renovación integral” de la red de cercanías, el Consejero ha estimado que habrá que esperar “un plazo aproximado de tres años” para “ver un nivel de culminación importante del plan”.

“Soy crítico en aspectos concretos, pero en la red ferroviaria se está trabajando con rigor y se están tomando decisiones que responden a las necesidades, aunque sí que nos gustaría tomarlas de manera más directa”, ha aseverado el titular de Movilidad.

Servicio semidirecto entre Pravia e Infiesto

Como ejemplo de medida que el Gobierno regional valora como necesaria, ha citado el establecimiento de “servicios semidirectos entre Pravia e Infiesto”, una medida para la cual “no tenemos capacidad de decisión”, motivo por el cual “queremos avanzar en decisiones de gestión”. El objetivo de fondo del Ejecutivo autonómico consiste en “tener una malla única de transporte público en toda la región, donde hay trenes y donde no los hay”.

Ante el interés del PP por conocer la postura precisa del Gobierno de Asturias ante las competencias en cercanías ferroviarias, Alejandro Calvo ha indicado que “no me disgusta el sistema del País Vasco”, única comunidad española que las tiene transferidas (en Cataluña no lo están formalmente).

Una "malla única" en Asturias

Calvo ha querido ser preciso en la posición del Gobierno asturiano: “Nuestro objetivo no es tener las competencias, sino que las cercanías funcionen bien y dentro de un sistema de transporte público que sea una malla única en nuestra región. Que los asturianos que no tengan acceso al ferrocarril tengan mejores servicios de transporte por carretera, y eso se consigue con coordinación”.

Sentado el objetivo de fondo, el consejero de Movilidad ha valorado que “lo más importante es la soberanía, poder decidir”, y ha añadido que “las competencias son un fetiche, aunque seguramente sean la herramienta a la que estamos abocados a llegar”. Sin embargo, para llegar a ese punto “hay que hacer un trabajo muy importante de asegurar técnicamente y financieramente cuáles son los pasos para no comprometer el futuro de Asturias; eso es lo que tenemos que abordar”. Y lo que ahora procede es “cómo lograr ese objetivo sin descartar ninguna opción”.

Tren cremallera a los Lagos de Covadonga

Pedro de Rueda también ha interrogado al Consejero Calvo sobre la negativa a instalar un tren cremallera que llegue a los Lagos de Covadonga. El titular de Movilidad y Medio Ambiente ha negado la autoría de ese rechazo: “Es una decisión tomada por una obligación legal. El tren cremallera a los Lagos no lo prohíbe el Plan Rector de Picos de Europa, sino la Ley de Parques Naturales”.

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En esta situación, ha añadido Alejandro Calvo, si se quiere impulsar un medio de transporte como el indicado “hay que sacar adelante las excepciones que plantea la ley, que son declaraciones de interés publico muy exigentes y declaraciones de impacto ambiental muy exigentes”.