Álvaro Queipo exige "responsabilidades políticas" tras el informe de inspección sobre el servicio de minas: "Había un descontrol absoluto"

Las duras conclusiones del informe elaborado por la Inspección General de Servicios, adelantadas por LA NUEVA ESPAÑA, sobre el funcionamiento del Servicio de Minas a raíz del accidente de Cerredo en el que perdieron la vida cinco trabajadores acreditan, en opinión del presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, "que el caos en el servicio de Minas fue a más con el Gobierno de Barbón, que había un descontrol absoluto y, evidentemente, lo que tiene que haber es una responsabilidad política que alguien tiene que tomar, y que se aclarará en los próximos días”.

El líder de la oposición considera que el documento es un "varapalo terrible" para el Gobierno regional, pues "refleja todas las vergüenzas y debilidades de esta Administración". Aunque, en su opinión, lo más grave es el "secuestro" del informe durante un mes. "La Comisión de Investigación no tiene el informe y parece ser que no lo va a tener ni siquiera hasta el día de mañana", criticó durante su presencia en la Comida en la Calle de Avilés. Asimismo, reconoce su preocupación porque haya sido la propia Inspección General de Servicios la que haya remitido el informe a Fiscalía: "¿Cómo de grave tiene que ser el asunto?".

Con todo esto, a su juicio se constata que no se trata de llevar a cabo una reorganización de un servicio, sino que “es algo más profundo, es una mala praxis desde la Administración regional; justo lo que planteábamos y lo que creíamos cuando presentamos la propuesta para crear la comisión de investigación en la Junta General, y una negligencia clarísima a la hora de abordar los temas de minas por parte de este Gobierno que todavía tenemos en Asturias”.

Asimismo, subrayó que "ahora se entiende por qué Adrián Barbón no quería que existiera una comisión de investigación en el Parlamento, luego la dinamitó en todo lo posible para intentar que su funcionamiento no fuera el correcto o incluso controlado".

Sin remitir a la Comisión parlamentaria

Por su parte, Covadonga Tomé, diputada del grupo mixto y presidenta de la comisión parlamentaria sobre el accidente de Cerredo, calificó de “impresentable” la comparecencia pública del Gobierno de Asturias para valorar el informe de la Inspección General de Servicios sobre el siniestro laboral “sin remitirlo antes a la Comisión de Investigación”.

“En la forma resulta impresentable -reiteró Tomé- y, en el fondo, se trata de un documento de más de 300 páginas que exige una lectura detallada, tiempo y seriedad. En una cuestión de esta gravedad, no caben ni las prisas ni los intentos de dar por cerrado un asunto que sigue bajo investigación", afirmó.

La diputada afirmó que "por sí solas, las medidas no son suficientes si no se acompañan de una depuración clara de responsabilidades políticas y administrativas", y exigió "transparencia para saber qué mecanismos se seguirán ahora para la vigilancia, control e inspección".