Asturias generó más de 3.000 empleos en marzo, sobre todo en la hostelería, y el Principado prevé que la tendencia al alza se prolongue hasta el verano

Asturias generó 3.069 empleos en marzo, sobre todo en la hostelería, en un mes que concluyó con la entrada de la campaña turística de Semana Santa. El Principado alcanza los 393.981 afiliados a la Seguridad Social y desde el Gobierno regional se confía en que la tendencia al alza se prolongue hasta bien entrado el verano.

"Pese a la incertidumbre del panorama internacional, el mercado de trabajo asturiano vuelve a marcar cifras positivas", destacó Begoña López, directora de Servicio Público de Empleo de Asturias (Sepepa), que destacó que a partir de marzo (pero este año ya a partir de febrero) "el mercado de trabajo se muestra más dinámico y esperamos que continúe en esta tendencia hasta el mes de julio o agosto".

El desempleo. Asturias finalizó el mes de marzo con 51.435 personas en paro, 807 menos que en el mes anterior (-1,54%) y 3.172 menos que hace un año (-5,81%). La cifra de desempleados es la más baja de la serie histórica para un mes de marzo. Respecto al mismo mes del año anterior el paro disminuye en marzo en todos los sectores económicos, siendo más intensa esta caída en la construcción (-10,3 %) y en el sector primario (-9,3 %). No obstante, en cifras absolutas, destaca sobre todo el descenso del paro en los servicios, con 775 personas menos. El desempleo femenino representa el 58,5 % del paro regional, aunque entre los parados menores de 25 años (que suponen el 7,6 % del total) son mayoritarios los hombres, con un 56,1%.

La contratación. Durante el mes de marzo se realizaron en Asturias 19.701 contratos laborales, 2.733 más que en el mes anterior y 1.655 más que en marzo de 2025. Más de un tercio de los contratos (36,2%) fueron indefinidos y el 81% del total se realizaron en el sector servicios. La estadística revela una intensa incorporación de trabajadores fijos-discontinuos, 1.068 personas (un 9,6%), y también aumenta con relativa fuerza el número de trabajadores con contrato temporal a tiempo parcial, que suman 210 (un 2%), vinculados a la campaña de Semana Santa.

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La afiliación. La media de afiliados a la Seguridad Social en Asturias se cifró en marzo en 393.981 personas, 3.069 más que el mes anterior (+0,79 %) y 8.410 más que en el mismo mes de hace un año (2,18 %). La creación de empleo ha sido generalizada en la mayoría de los sectores, aunque con un papel muy destacado de la hostelería, que acapara el 37% del empleo neto creado tras sumar 1.140 afiliados (un 3,4%).