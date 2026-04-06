Asturias mira al verano: Oviedo roza los 30 grados (pero es un espejismo)

Asturias vuevle de la Semana Santa con un calor más propio del verano. El sol y las altas temperaturas son las protagonistas de la vuelta del puente.

El calor es evidente en la región. Las temperaturas máximas rondan los 30 grados en Oviedo, 27 en Avilés y los 26 en el caso de Gijón. Los cielos, parcialmente nubosos en la primera parte del día, irán experimentando a lo largo de la tarde un progresivo aumento de la nubosidad alta y media.

Para el martes, aunque sigue el calor, podría llover a partir del mediodía y registrarse tormentas. Además, se esperan rachas muy fuertes de viento del sur en zonas elevadas de la Cordillera.

Será el miércoles cuando las temperaturas bajen de forma generalizada, aunque será más evidente en la costa.