Asturias, entre las regiones que lideran el impulso inversor en sanidad

Andalucía, Castilla-La Mancha y Asturias lideran el incremento de inversión en sanidad, según concluye un informe que identifica dos formas de liderazgo: el aumento de recursos y la transformación hacia la eficiencia.

El estudio ha sido realizado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (Icgea) y consiste en un análisis sobre la evolución de los sistemas sanitarios autonómicos en España. Las tres comunidades citadas "han incrementado significativamente" sus recursos sanitarios durante la presente legislatura. Este esfuerzo se centra en mejorar la Atención Primaria, aumentar la plantilla y modernizar infraestructuras. "Estos avances reflejan un compromiso claro hacia un sistema de salud más robusto y accesible", señala el documento.

En el caso de Asturias, se destaca su elevado gasto sanitario por habitante, el mayor del país.

El análisis enfatiza que "la sanidad se juega en dos tableros: capacidad y valor". Las comunidades que mejor se posicionan son aquellas que logran alinear ambas dimensiones con políticas sostenibles. Jesús Sánchez Lambás, vicepresidente ejecutivo del Icgea, subrayó la importancia de esta dualidad en la gestión sanitaria.

Andalucía: la sanidad como prioridad

En el ámbito de la inversión, Andalucía se destaca con un presupuesto sanitario para 2026 de 16.265,9 millones de euros, lo que representa un aumento de 1.016 millones respecto a 2025, es decir, un 6,6%. Esto consolida a la sanidad como la primera prioridad de gasto de la Junta, alcanzando el 31,5% del presupuesto total.

El gasto sanitario por habitante en Andalucía alcanzará aproximadamente 1.883 euros en 2026, superando los 1.764 euros de 2025. Esta cifra representa un incremento significativo, con más de 300 euros adicionales desde el inicio de la legislatura. Además, se destinarán 5.472 millones de euros a Atención Primaria, un 5,8% más que en el año anterior.

Andalucía también ha logrado reducir de manera significativa el número de pacientes en lista de espera quirúrgica y la demora media. En un contexto donde la media estatal apenas muestra mejoras, la reducción en esta comunidad es estadísticamente relevante. Esto refleja un compromiso efectivo con la accesibilidad y la calidad en la atención sanitaria.

El Icgea destaca que la mejora en la sanidad andaluza es un cambio notable, pasando de estar a la cola en inversión a ser un referente en el impulso de su sistema público. Este giro hacia la Atención Primaria y la mejora en la accesibilidad son evidentes en los datos del Ministerio de Sanidad.

Castilla-La Mancha: refuerzo de profesionales y tecnología

Por otro lado, Castilla-La Mancha también se consolida como un ejemplo de inversión en salud. Su presupuesto sanitario para 2026 asciende a 4.069 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,6% respecto al año anterior. Esta comunidad vincula el aumento de recursos con un refuerzo de profesionales y tecnología.

Castilla-La Mancha destina aproximadamente 2.044 euros por persona al año, lo que supone un aumento de 131 euros respecto a 2025. La sanidad representa casi el 40% del presupuesto autonómico total, lo que sitúa a esta comunidad entre las que más invierten en su sistema de salud. Este enfoque prioriza el primer nivel asistencial.

Asturias registra el mayor gasto sanitario por habitante

Asturias también figura entre las comunidades que destacan por su liderazgo inversor. Su presupuesto sanitario para 2026 se sitúa entre 2.549 y 2.581 millones de euros, con un incremento aproximado del 4,4-4,5% respecto a 2025. La inversión per cápita alcanzará aproximadamente 2.525 euros, consolidando a Asturias como la comunidad que más gasta por habitante en sanidad en España.

El Icgea considera que Asturias se convierte en el estándar de referencia en gasto sanitario per cápita, hacia el cual tenderán otras comunidades en el futuro. Las decisiones orientadas a agilizar citas y reforzar personal son clave en este contexto de mejora continua.

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Finalmente, el análisis pone de manifiesto la importancia de alinear recursos y valor en la sanidad. Las comunidades que logran esta integración no solo mejoran su sistema de salud, sino que también garantizan un acceso equitativo y de calidad a la población.