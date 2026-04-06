Atención conductores asturianos: la DGT avisa este lunes en la A-66 de la sanción que puede llegar a los 200 euros por el error en la guantera

La Semana Santa llega a su fin y la Dirección General de Tráfico (DGT) encara la última fase de su operación salida, que comenzó su Segunda fase el pasado 1 de abril, cuando, por motivo del Jueves y Viernes Santo se produjeron millones de desplazamientos por todo el país.

Este lunes 6 de abril se completa la vuelta de vacaciones en las comunidades donde el lunes es festivo: Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja. Se esperan problemas de circulación en los principales ejes de estos territorios y en las carreteras de acceso desde provincias limítrofes. En el resto también continuarán los retornos, motivados principalmente por el comienzo de las actividades escolares y universitarias al día siguiente. La Operación Especial se dará por finalizada oficialmente a las 24:00 horas. Para facilitar la movilidad, se ha preparado un amplio dispositivo que incluye medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico, así como la habilitación de carriles adicionales, paralización de obras, restricciones a vehículos pesados y diseño de itinerarios alternativos para evitar las zonas más congestionadas.

Aquellos asturianos que estén de regreso en el Principado, así como los nuevos visitantes que hayan cogido los días posteriores a Semana Santa de vacaciones, habrán observado en la autovía A-66 en aviso a modo de recordatorio de la DGT a los conductores: "Baliza v-16 conectada obligatoria". Y es que una de las novedades en esta operación Salida ha sido la obligatoriedad de la baliza v-16 (que entró en vigor el pasado 1 de enero) y que sustituye a los triángulos en caso de avería.

Eso sí, la DGT ha querido recalcar lo de "conectada", es decir, que el dispositivo sea homologado. "La baliza sólo funciona si el usuario la activa. La baliza V-16 sustituye a los triángulos de emergencia y su finalidad es señalizar un vehículo inmovilizado sin clasificar el tipo de siniestro. Es decir, no distingue si es por avería o por accidente. Tampoco activa a los servicios de emergencia. Por lo tanto, se debe contactar con estos a través del número de teléfono de emergencias el 1-1-2 o, en caso de avería, solicitar la asistencia a los servicios de auxilio en carretera (grúa). No es necesario proporcionar ningún tipo de dato ni dar de alta el dispositivo. La DGT no solicita datos personales en ningún caso. Existen algunos fabricantes que los piden al hacer la compra porque tienen aplicaciones propias, pero el comprador no tiene por qué facilitar ningún tipo de dato, ya que es un proceso completamente anónimo", explican desde la DGT.

Recuerda que no llevar la baliza v-16 o no tener en la homologada puede acarrearte multas económicas. El importe de estas sanciones va de los 80 a los 200 euros, en función de la situación. No disponer de la baliza en el vehículo o utilizar un dispositivo sin la homologación exigida se consideraría una infracción leve. “Las sanciones más elevadas, de hasta 200 euros, se aplican a los incumplimientos en situaciones de riesgo real: no activarla, hacerlo con retraso, colocarla incorrectamente o tener la conectividad inactiva en el momento en el que el vehículo está inmovilizado. Cuanto mayor es el riesgo generado para los demás usuarios de la vía, mayor es la responsabilidad y, por tanto, la sanción”, explican expertos en Tráfico.

Por ello, lo mejor es que la lleves guardada en la guantera y la coloques sobre el capó en caso de avería.