Controlado el incendio que amenazaba a Asturias desde Busdongo, pero hay otros en Pajares (Lena), Besullo (Cangas del Narcea), Salas y Yernes y Tameza
Este domingo hubo fuegos en Tineo, Belmonte de Miranda, Cabrales y Peñamellera Alta
El fuego declarado en la tarde de este domingo en Busdongo de Arbás, y que amenazaba con entrar en Asturias, quedó controlado la pasada medianoche, aunque los trabajos prosiguen para extinguirlo. Sin embargo, en Asturias se lucha contra un incendio declarado en Besullo, en Cangas del Narcea, en el que trabajan Bomberos del SEPA y la Brif de Tineo. También en otros declarado en Pajares (Lena), Yernes y Tameza (Pico Buey Muerto) y Salas, en Millara.
El de pajares se decalró este domingo a las 20.02 horas. Participan en la extinción Bomberos del SEPA, una empresa forestal. Estuvo un helicóptero de Bomberos y se incorpora ahora el Kamov del Miteco con base en Ibias. El incendio afecta a una zona a gran altitud y no amenaza núcleos poblados.
El de Besullo se inició poco antes de la siete de la mañana de este lunes. Aparte de los Bomberos del SEPA y la Brif de Tineo hay una empresa forestal participando en la extinción.
El incendio del Pico del Buey Muerto, en Yernes y Tameza, se inició a las 10.19 horas y afecta a matorral. Intervienen Bomberos de Grado y agentes de la Guardería de Medio Ambiente.
Este domingo se declararon incendios en Peñamellera Alta y Cabrales, que requirieron la intervención de una brigada del Ministerio con base en Ruente (Cantabria). También en Tineo y Belmonte de Miranda, en los que intervinieron Bomberos del SEPA y la Brif de Tineo.
El índice de riesgo de incendios es este lunes extremo en todo el sur de la región (el Suroccidente, Valle del Cubia, las Cuencas, el sur de la comarca de la sidra, y la parte sur de la comarca oriental), y alto en el Occidente y el Bajo Nalón.
Los incendios pueden verse favorecidos por las altas temperaturas que se prevén para este lunes, que rozarán los 30 grados en buena parte de la región.
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