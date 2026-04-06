Declarados hasta 15 incendios forestales en toda Asturias, lo que obliga a a elevar la alerta por parte del Principado, por las altas temperaturas y el viento del sur

Dada las condiciones meteorológicas, con altas temperaturas y vientos de componente sur, el índice de riesgo de incendio forestal, con riesgo alto, muy alto y extremo para toda la comunidad autónoma y con 15 incendios forestales activos, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha declarado a las 17.25 horas, el paso a fase de emergencia en Situación 0, del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA).

Algunos de los incendios se registran en Besullo, en Cangas del Narcea, en el que trabajan Bomberos del SEPA y la Brif de Tineo. También hay otros declarados en Pajares (Lena), Yernes y Tameza (Pico Buey Muerto), Salas, en Millara, y Allande.

Esta situación, la más baja de as cuatro que contempla el plan, viene provocada por la existencia de uno o varios incendios forestales simultáneos que pueden ser controlados con los medios y recursos asignados al plan.

Cabe recordar que el INFOPA permanecía activado en fase de alerta, previa a la emergencia, desde el pasado 15 de enero. Este plan se activa de forma automática, anualmente, coincidiendo con las épocas de peligro alto y medio que en Asturias se corresponden, respectivamente, con los periodos comprendidos entre el 15 de enero y el 30 de abril y entre el 15 de julio y el 15 de octubre.

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