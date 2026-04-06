El decreto asturiano de chiringuitos genera dudas ante la futura reforma estatal de Costas

La tramitación del nuevo decreto del Gobierno regional para regular los servicios en el litoral asturiano podría ser “incompatible” con el anteproyecto que el Gobierno central, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, está impulsando. Así lo sostiene la patronal nacional Hostelería de España, presidida por el asturiano José Luis Álvarez Almeida, expresidente a su vez de Otea, la patronal asturiana.

La organización prevé dirigirse al Principado para trasladar su desacuerdo con este decreto, promovido por la Consejería de Ordenación del Territorio que lidera Ovidio Zapico (IU). Ambos textos, el estatal y el autonómico, se encuentran aún en tramitación. El Gobierno regional abrirá una "ronda de contactos" tras Semana Santa y está dispuesto a hacer modificaciones para "mejorar el texto".

El que impulsa el Gobierno central, actualmente en fase de información pública, pretende modificar el Reglamento General de Costas. “Existe un riesgo estructural de desalineación, ya que el decreto autonómico se apoya en un marco estatal que está en revisión”, señala la patronal en un informe.

Concesiones

La normativa estatal, en línea con exigencias europeas, pone el foco en revisar el régimen de concesiones en el litoral. “Los plazos o condiciones autonómicas pueden quedar obsoletos o contradecir el nuevo marco estatal. Se plantean conflictos en la duración de las autorizaciones o en su renovación”, advierte Hostelería de España.

La legislación vigente permite concesiones de hasta 75 años, incluidas sus prórrogas, un margen introducido en la reforma de 2013. Frente a ello, el anteproyecto estatal plantea endurecer este modelo, fijando límites más estrictos —30, 50 o 75 años según el uso— y eliminando las renovaciones automáticas, al exigir que las concesiones vuelvan a someterse a procedimientos competitivos. El decreto asturiano, por su parte, remite a la normativa estatal en lo relativo a la duración de las concesiones.

La patronal también advierte de un “riesgo” de incompatibilidad entre los procedimientos autonómicos y los futuros trámites estatales, así como de posibles duplicidades. “Existe el riesgo de aprobar una norma autonómica que nazca con la necesidad de ser reformada de inmediato”, sostienen.

El decreto autonómico se ha topado además con el rechazo de los propietarios de chiringuitos, que han impulsado la creación de la Asociación de Chiringuitos de Playa de Asturias y han presentado alegaciones. Denuncian que la norma les obligará a desmontar las instalaciones al final de cada temporada, aunque desde la Consejería insisten en que esa obligación ya figuraba en la regulación vigente.

El texto también amplía la temporada de actividad, que pasará a extenderse desde el sábado anterior al Domingo de Ramos hasta el 15 de octubre, lo que supone aproximadamente seis meses.