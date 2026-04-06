La empresa de la mina de Cangas del Narcea defiende que su proyecto no está vinculado a la devolución de ayudas

La empresa Tyc Narcea, que explota la mina de Vega de Rengos (Cangas del Narcea), ha presentado formalmente un escrito ante el Instituto para la Transición Justa (ITJ) defendiendo la “independencia jurídica, técnica y económica” de su proyecto de explotación respecto de cualquier unidad de producción incluida en el plan del cierre del carbón.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico envió a mediados de marzo un escrito al Principado en el que aseguraba que desconocía que existían minas de carbón operativas en Asturias, y exigía una evaluación minuciosa de todas ellas para acreditar que actúan legalmente, sin los condicionantes impuestos por la Unión Europea en la decisión de cierre de la minería de hulla y antracita, tal como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

Esto provocó que el Principado condicionase la reapertura de la mina de Cangas del Narcea a que aclare con el Ministerio si tienen que devolver las ayudas concedidas a la antigua Carbonar.

Desde Tyc Narcea mantienen que el proyecto se desarrolla en una unidad de producción que no está afectada por un plan de cierre y, por tanto, “no ha percibido ayudas públicas vinculadas a dicho plan”. “No puede calificarse como una reapertura de explotaciones anteriores, sino como el desarrollo de una nueva unidad de producción diferenciada”, insisten.

Infraestructuras diferentes

La compañía subraya que la distinción jurídica entre “concesión minera” y “unidad de producción” permite “la existencia de unidades independientes dentro de una misma cuadrícula minera, conforme a la doctrina consolidada de la Audiencia Nacional”.

Asimismo, recuerda que los derechos mineros y activos sobre los que se sustenta el proyecto fueron adquiridos en el marco del procedimiento concursal de la mercantil Carbonar S.A., mediante resolución judicial “firme, libres de cargas y sin subrogación en obligaciones económicas o administrativas”.

Desde el punto de vista técnico, defienden, “el proyecto se desarrolla sobre infraestructuras interiores diferenciadas y sin continuidad funcional con explotaciones clausuradas”. Igualmente, “las instalaciones y edificaciones exteriores utilizadas fueron expresamente excluidas del Plan de Cierre por resoluciones del Principado de Asturias, pudiendo destinarse a nuevas unidades de producción”.

Antracita de calidad

Especifican, además, que el proyecto se orienta a la obtención de antracita de alta calidad para usos industriales avanzados, “bajo un modelo competitivo y sin dependencia de ayudas públicas”. Y aseguran que tanto el Proyecto de Explotación Subterránea (PES) como el Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) fueron formulados y tramitados “con sujeción a la normativa vigente y atendiendo a las exigencias y requerimientos cursados por las administraciones competentes en cada fase del procedimiento”.

Por todo ello, TYC Narcea mantiene que “no resulta de aplicación el artículo 29 de la Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, por lo que no procede la exigencia de devolución de ayudas vinculadas a terceros operadores”.

La empresa ya ha enviado toda la documentación técnica y jurídica necesaria, y reitera su “plena disposición a colaborar con las administraciones públicas para la correcta tramitación del expediente”. En este sentido, considera que el expediente debe ser valorado de manera individualizada, “distinguiendo entre situaciones administrativas no homogéneas y atendiendo a la concreta realidad jurídica, técnica y material del proyecto impulsado por Tyc Narcea”.