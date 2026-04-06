El explorador y documentalista Sebastián Álvaro Lomba, de "Al filo del imposible", premio especial del Memorial "María Luisa"

El Memorial "María Luisa" ha otorgado su Premio Especial 2026 a Sebastián Álvaro Lomba, periodista, escritor, documentalista y una de las figuras más influyentes en la divulgación de la aventura, la montaña y la exploración. La organización ha hecho público este lunes la distinción, que se entregará el próximo 25 de abril en Oviedo, durante la gala de entrega de los premios del certamen de fotografía de naturaleza y montaña, que nació en Piloña hace ya 36 años y es toda una referencia mundial entre los de su categoría.

Con la distinción a Lomba, se quiere "destacar una trayectoria que durante décadas ha acercado al gran público historias de montaña, exploración y espíritu aventurero, unos valores muy alineados con la propia razón de ser del María Luisa".

Sebastián Álvaro es conocido especialmente por haber sido el creador y director del popular programa “Al filo de lo imposible”, emitido durante más de treinta años en Televisión Española. Según destacan los organizadores del memorial, es autor de treinta y cinco libros, ha realizado más de doscientas cincuenta expediciones y trescientos cincuenta documentales, "a través de los cuales varias generaciones de espectadores pudieron acompañar a alpinistas a algunas de las montañas más altas y remotas del planeta, así como descubrir lugares extremos donde el ser humano pone a prueba sus límites físicos y emocionales". Y resaltan: "Bajo su dirección, “Al filo de lo imposible” se convirtió en una referencia internacional como documental de aventura moderna, narrando historias de superación, compañerismo y respeto por la naturaleza. El programa no solo mostró grandes retos deportivos y exploratorios, sino que también contribuyó a difundir una forma de ver la montaña basada en la planificación, la responsabilidad y el conocimiento de los entornos".

Faceta solidaria

Hay más, pues el fotógrafo tiene también una faceta solidaria, ya que mantiene desde hace años un firme compromiso con iniciativas vinculadas a las comunidades de montaña. Entre ellas destaca su colaboración con proyectos humanitarios en la remota aldea pakistaní de Hushe, (Karakórum), cuna de porteadores de altura y donde se desarrollan iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de la población local a través de la educación y el desarrollo comunitario.

"Con esta nueva distinción, el Memorial 'María Luisa' continúa poniendo en valor no solo a los mejores fotógrafos del planeta, sino también a quienes aportan, de forma ejemplar y con visión humanística, su compromiso y esfuerzo a favor de la divulgación del medio natural y sus gentes", señalan en el certamen, que preside Román Benito. El año pasado este galardón fue concedido al grupo de bomberos rescatadores y al GREIM de la Guardia Civil, en reconocimiento a la extraordinaria labor que desempeñan en rescates en entornos de montaña y condiciones extremas.