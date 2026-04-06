Iván Suárez, presidente de la Asociación de Chiringuitos: "No somos el enemigo del turismo de calidad"

El nuevo Decreto de Regulación de Playas ha indignado a los hosteleros que explotan los chiringuitos, que consideran inaceptables algunas normas, como la limitación de horarios, la obligación de cerrar pasada la temporada de verano y la obligación de montar y desmontar anualmente los locales.

"Es inviable para la rentabilidad de los chiringuitos, queremos las mismas normas que cualquier bar, no somos el enemigo, queremos preservar las playas y atraer un turismo de calidad", dice el hostelero Iván Suárez, presidente de la Asociación de Chiringuitos.

Ya han formado la asociación y presentado las alegaciones ante el Principado.

Sí, somos 21 chiringuitos de toda la región, y ya presentamos alegaciones contra esta normativa sobre las instalaciones de playa. Esperamos abrir un hilo de conversación con el Principado y que todos nos escuchemos. Al fin y al cabo, todos estamos abogando por lo mismo. No queremos que se nos vea como los malos de la película, sino como gente que presta un servicio en las playas y que quiere seguir haciéndolo.

El mayor problema que ven es el montaje y desmontaje de las terrazas.

Es inviable para la rentabilidad de los chiringuitos. Cuesta tanto montar y desmontar como lo que se obtiene de los locales en toda la temporada, en algunos casos más. Otra cosa que nos hace mucho daño es la limitación de horarios de siete de la mañana a doce de la noche, de forma que vamos a tener que cerrar mucho antes que cualquier otro bar, cuando uno de los atractivos de los chiringuitos es que estén abiertos en las noches de verano.

Quieren estar hasta las dos, las tres...

Hasta la hora de apertura de cualquier otro local de hostelería, sobre todo en verano. Si en pleno julio y agosto te mandan cerrar a medianoche, ¿quién va a ir a cenar y a tener esa sobremesa de playa que todos deseamos?

Parace que se pretende matar la noche en los chiringuitos.

Exactamente. Otro problema es que, con esta normativa, no podremos abrir durante todo el año, algo que no se entiende cuando lo que se pretende es que haya turismo los 365 días del año. Ahora hay chiringuitos abiertos todo el año, a los que puede ir la gente a disfrutar un poco de la costa, de la naturaleza, de la gastronomía y de los servicios. Nos quieren ampliar la temporada de verano quince días por delante y quince días por detrás, pero como compensación tenemos que estar cerrados el resto del año. Eso no da para nada.

Esto parece pensado por alguien que no quiere que le hagan la competencia.

Sí, literal. Lo que está claro es que no nos pueden ver como el enemigo de las zonas de playa, somos los primeros interesados en preservarlas. Nadie desea masificar las playas. Solo somos locales que estamos desde hace muchísimo tiempo, no pretendemos que haya más locales y queremos que la oferta de ocio, de gastronomía y de relax en las playas siga siendo de calidad.

La normativa establece otras cuestiones, como que la superficie de las terrazas no debe superar los 100 metros cuadrados o que hay que limitar los aparcamientos.

Son cuestiones que varían mucho de un chiringuito a otro y sobre las que no hemos consensuado una postura.

También se indica en la norma que los baños de los chiringuitos deben ser públicos, no limitados a los clientes.

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En mi caso y en el de otros chiringuitos son de uso público. Es algo que es así, tienes que dar cobertura a los usuarios de la playa.