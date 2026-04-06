Manuel Alonso, ganadero de Arriondas identificado por la policía en la protesta de Mercosur: "Tuve problemas con Franco y ahora los mismos con este gobierno"

"Tuve problemas con Franco y ahora los mismos con este gobierno, con métodos de la dictadura franquista", lamenta Manuel Alonso, un veterano ganadero de Arriondas (Parres), que fue identificado por las fuerzas de seguridad el pasado 29 de enero durante la protesta contra el acuerdo entre la UE y Mercosur en La Franca (Ribadedeva). A Alonso no le ha llegado "de momento" la multa que sí ha llegado a otras personas identificadas en esa protesta y las que hubo simultáneas ese mismo día en Campomanes (Lena) y Barres (Castropol) por importe de 600 euros.

"Me ratifico en la protesta contra Mercosur ", señaló el veterano ganadero, que participó este lunes en la concentración convocada por Asturias Ganadera -fueron 12 personas, ya que la organización no quiso superar las 20, lo que obligaría a pedir autorización- para denunciar la "política represora de la delegada del Gobierno, Adriana Lastra".

Para ésta reclaman la "dimisión" por dar el día de las protestas "orden expresa para identificar al mayor número posible de ganaderos, entrando incluso los agentes en los bares a buscar posibles participantes después de pasadas ya las protestas". Manuel Alonso tuvo que entregar el DNI, según explica, cuando se diría al bar La Parra, cercano a la glorieta de acceso a la autovía en La Franca. "Hay unos 300 metros. Estuvimos una hora en la glorieta y luego volvimos para el bar. Fue al regreso cuando nos identificaron".

Xuan Valladares, portavoz de Asturias Ganadera, ve "intolerable" el proceder de la Delegación de Gobierno y pone el acento en la denominada "ley mordaza" (ley orgánica de 2015 de protección de la seguridad ciudadana), que está en el punto de mira por "limitar derechos fundamentales", según sus detractores desde que la aprobó el Ejecutivo del PP de Mariano Rajoy. "Criticamos la hipocresía del gobierno socialista asturiano, que asistió a la concentración anterior contra Mercosur en Oviedo y ahora calla cobardemente que su compañera Lastra esté sancionando a los ganaderos", dijo.

Protesta en Oviedo. / Irma Collín

Valladares también reclama a los grupos de la Junta General que se pronuncien y condenen "estas injustas medidas represoras". Y concretamente reclama la intervención del consejero de IU Ovidio Zapico y la diputada Covadonga Tomé, "a los que se les supone un carácter político antitético a la 'ley mordaza' para que pidan la dimisión de la Delegada del Gobierno". Y advierte: "Su silencio sería cómplice de ello".

Javier Martínez, de Asturias Ganadera y ganadero en Llanera, calificó al gobierno del Principado de "jekill y hyde" por su doble cara: "El PSOE nos tiene hartos y a los que votamos a los socialistas ahora nos da vergüenza este partido".