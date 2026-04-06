Los motivos del gran aumento del turismo religioso en Asturias (confirmado con creces esta Semana Santa): fe, cultura y espectáculo

José Manuel Marugán es valenciano, aunque con orígenes familiares en Villaviciosa. De ahí que todos los años acuda con su familia a presenciar las procesiones de la capital maliayesa, unas de las más afamadas y veteranas de Asturias. "Es una celebración muy especial", explica. Este año ha acudido con su esposa, María Ángeles Galdón: "Somos asiduos y hemos venido otros años con más gente, siempre hablamos de las procesiones de la Villa a nuestros conocidos, y de la Semana Santa aquí". ¿Por qué? "Porque es muy emotiva, cada día tiene algo especial: la procesión del Silencio es impresionante, la del Encuentro el Miércoles Santo es sumamente emocionante. Y qué decir del sermón del Desenclavo de Viernes Santo, lleno de gente, es la culminación a todos estos días", resume Marugán.

Tanto les gusta la celebración religiosa que hasta se han hecho cofrades en Villaviciosa, y "la verdad es que vemos que cada año viene más gente atraída por las procesiones, es una forma de turismo que atrae", asegura.

Como Marugán y su mujer, miles de personas han pasado este año por Asturias atraídos por su programación religiosa en Semana Santa. Un turismo que va a más –ahí están las imágenes de iglesias, plazas y calles repletas de gente– en los últimos años y que en gran parte mueven la fe y la devoción, pero que trasciende el aspecto religioso. La cultura y la historia, o disfrutar de un espectáculo audiovisual de primer orden, se encuentran detrás de los motivos que mueven a muchos a recorrer cientos de kilómetros para presenciar la procesiones y recreaciones en Asturias, con una programación religiosa que crece y se afianza cada año.

Marit Dewever, de los Países Bajos, pasó estos días de vacaciones en Infiesto (Piloña), en casa de unos amigos que se mudaron a Asturias hace tres años. Es la primera vez que conoce la región y, aunque no ha venido específicamente atraída por las celebraciones de Semana Santa, asistió a la representación del Vía Crucis del Jueves Santo en la localidad, una experiencia que, asegura, la dejó "muy emocionada". Dewever ya había tenido contacto con esta tradición en España, ya que el año pasado vivió durante unos meses en Sevilla y allí pudo ver varias procesiones, pero subraya que nunca había presenciado una representación como la piloñesa.

Fuerza emocional

Entre los aspectos que más le llamaron la atención destaca la atmósfera del acto y, de forma especial, "el sonido de la música dentro de la iglesia", que describe como "muy impactante". Acostumbrada a la vida en una gran ciudad, encuentra en este tipo de celebraciones un atractivo singular, tanto por su fuerza emocional como por su carácter comunitario.

Xaime Villar es de Viveiro (Lugo) y en Jueves Santo se plantó en Villanueva de Oscos, a hora y media de coche, para conocer el viacrucis viviente de la localidad. La cita, fiesta de interés turístico, atrae cada año a más visitantes. La motivación de Villar no es tanto religiosa como fotográfica. Es aficionado a la fotografía y se mueve por estas fechas en busca de buenas imágenes.

"Soy un apasionado de la fotografía, sobre todo la foto tradicional. Vi esto por Internet y me animé a venir", señala. Durante la Semana Santa estuvo en varias representaciones gallegas y el Jueves Santo, se animó a visitar Asturias. Prefiere los pueblos pequeños y por eso, Villanueva le encajaba como un guante en sus requisitos.

"Me ha gustado, es diferente. La puesta en escena es potente, aunque quizás me gustaría que la parte del drama durara un poco más", señala. Muy cerca suya está una mujer de Ponferrada que prefiere no dar su nombre. También lo vio por Internet y decidió visitarlo en un viaje de ida y vuelta. "Al hacer buen tiempo nos animamos y la verdad es que está muy chulo. Es algo diferente", señala esta mujer que no dudó en hacer dos horas de coche para inmortalizar con su móvil cada una de las escenas de este viacrucis.

La Semana Santa trae consigo un constante movimiento de personas que se desplazan a ciudades o pueblos de toda la península. Es el caso de Marco Lora, vallisoletano que llegó a Grado el pasado Miércoles Santo, a media tarde, justo para la procesión del Vía Crucis moscón, una marcha que se encontraron "por casualidad", pero que no dudó en observar junto a su hija Martina, de tres años. "Hemos aprovechado la Semana Santa para venir a ver a unos familiares en Grado", señaló Lora. Detalla que su hija Martina "es una apasionada de las procesiones debido a que le llaman muchísimo la atención la música, la ropa y las figuras". Sobre la Semana Santa moscona, cree que "tienen un ambiente acogedor y familiar", a diferencia de las de Valladolid, las cuales son "muy a lo grande" puesto que "hay más de veinte pasos distintos". Y apunta una característica "llamativa" de las procesiones asturianas, concretamente la representación de diferentes oficios: "Es llamativo porque hay muchas profesiones presentes, como por ejemplo fuerzas de seguridad. En otros sitios no es lo común", concluye.

De Madrid a Gijón

El carácter marinero de la Semana Santa de Gijón resulta clave para que los jóvenes madrileños Cristian Peña y Beatriz Llorente decidieran disfrutar de las vacaciones, un año más, en la villa de Jovellanos. "Nos encanta venir en estas fechas y ver las procesiones de aquí. Al hacerlas al lado del mar consiguen que el ambiente sea más pintoresco y que sean únicas", señaló esta pareja, que ha disfrutado durante estos días de varias procesiones en Gijón y también de la del Jueves Santo de Oviedo.

El Miércoles Santo, Peña y Llorente siguieron la salida de los pasos de la Virgen Dolorosa y San Juan Evangelista desde la explanada del Campo Valdés, frente a la iglesia de San Pedro. Tampoco se perdieron el momento más esperado de la jornada, el Encuentro de esas imágenes con Jesús Nazareno en una plaza Mayor a rebosar. "Notamos que la Semana Santa de aquí está creciendo", comentan.

Aunque pudieron elegir otros destinos, estos madrileños optaron por repetir experiencia en Gijón esta Semana Santa. Uno de los alicientes fue, precisamente, ese impulso a las procesiones que se ha logrado en los últimos años. "Es algo que nos anima a venir. Quizá, si no hubiera este ambiente, preferiríamos ir a otros sitios. El éxito de las cofradías le viene bien a toda la ciudad, especialmente a la hostelería".

El tirón de los "sanjuaninos"

Los "sanjuaninos" son el principal atractivo de la Semana Semana entre los turistas que visitan Avilés . Desde Toledo, Daniel Gutiérrez se desplazó con su familia y su pareja "porque a mi padre siempre le ha gustado mucho esta tradición". En su caso, "ya conocíamos las de Andalucía y Castilla y León, así que queríamos conocer las del norte también". Y es que "siempre me ha salido mucho por TikTok la procesión de los ‘sanjuaninos’ y me llamaban mucho la atención, por eso decidimos venir aquí", explica Patricia Mindrescu. "Es una tradición que casi nunca me salto, es una oportunidad para quedar con mis amigos y conocer otras tradiciones", explica la toledana. Además, Daniel Gutiérrez explicó que "de todos las ciudades asturianas, escogimos Avilés porque es la que tiene una tradición por Semana Santa mucho más fuerte, como ocurre en Toledo".

Tras ver a los "sanjuaninos" la gente ha quedado "maravillada", dice Ángeles Nebril, que viajó desde La Coruña porque su marido, Luis Garrido, es avilesino. "Más o menos sabía a lo que venía porque me lo habían explicado, pero es que me ha gustado muchísimo", cuenta la mujer. Su ciudad es Ferrol, donde "también hay mucha tradición durante Semana Santa, pero es muy seria", apunta. Por eso "ver una procesión tan especial como esta le da un poco de alegría a la tradición, que cada una es especial a su manera".

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La familia Prado García, llegada desde Toledo, eligió Luarca. No fue su primera visita a la zona, pero sí la primera vez que viven de cerca sus procesiones. "Nos gusta el ambiente, los comercios y la gente. Parece que no de primeras, pero luego es muy cercana", explica Sandra García, que viaja junto a Daniel Prado y sus hijas Henar, Lledó y Palma. Habituales de la costa asturiana, este año han decidido sustituir su destino habitual en Ocaña, localidad con una arraigada tradición de Semana Santa, por el Norte. "Venimos por turismo en general, pero también nos gusta este ambiente y hemos querido conocer cómo se vive aquí", señalan. La familia tenía previsto asistir a la procesión del Nazareno, una de las más emblemáticas de la localidad. La familia también muestra interés por el significado profundo de estas celebraciones. "Sabemos lo que representa esta noche dentro de la religión católica", explican, subrayando que, más allá del atractivo turístico de Luarca, la Semana Santa mantiene un carácter emocional y espiritual como en pocos lugares se ve.