El PP de Asturias acusa a Lastra de "acosar" a los ganaderos por las multas de Mercosur y mete a ETA por el medio

El PP de Asturias ha entrado en la polémica suscitada a raíz de las denuncias a título personal a los ganaderos que estuvieron en las protestas del pasado 29 de enero contra el pacto entre la UE y Mercosur. Las críticas del sector agroganadero se dirigen a la delegada del Gobierno, Adriana Lastra. Y ahora también las del PP. El diputado Luis Venta, portavoz de Medio Rural, denuncia que Pedro Sánchez se dedica a “perseguir a los ganaderos y la representante del sanchismo en Asturias, Adriana Lastra, los acosa para sancionarlos, mientras Adrián Barbón calla ante su amo”. Y añadió: “Supone un claro ejemplo de lo que supone el régimen socialista que sufre Asturias”.

Luis Venta. / EUROPA PRESS

Referencias a ETA

Luis Venta señaló que la delegada del Gobierno “ni recibió a los ganaderos cuando se manifestaron en Oviedo, ni la pasada semana: ella es más de sentarse con Otegui para pactar gobierno en Madrid”. Y cree un "despropósito" lo que se vive en España: “Los socialistas, como Adriana Lastra, se reúnen con Bildu, pero no con los ganaderos, sueltan a los asesinos de ETA con cientos de años de condena, pero persiguen a los ganaderos asturianos que defienden sus intereses en manifestaciones legales y autorizadas; y los consejeros de Barbón cierran el círculo de la infamia, al asistir a manifestaciones con los ganaderos para que, luego, sus compañeros de partido, como Lastra, les persigan con sanciones”.

Y concluyó: “Lastra y Barbón, Barbón y Lastra son dos cómplices de Pedro Sánchez y dos enemigos de los ganaderos asturianos”.