El PP de Asturias acusa a Lastra de "acosar" a los ganaderos por las multas de Mercosur y mete a ETA por el medio
"Los socialistas como la Delegada del Gobierno se reúnen con Bildu y sueltan a asesinos con cientos de años de condena"
El PP de Asturias ha entrado en la polémica suscitada a raíz de las denuncias a título personal a los ganaderos que estuvieron en las protestas del pasado 29 de enero contra el pacto entre la UE y Mercosur. Las críticas del sector agroganadero se dirigen a la delegada del Gobierno, Adriana Lastra. Y ahora también las del PP. El diputado Luis Venta, portavoz de Medio Rural, denuncia que Pedro Sánchez se dedica a “perseguir a los ganaderos y la representante del sanchismo en Asturias, Adriana Lastra, los acosa para sancionarlos, mientras Adrián Barbón calla ante su amo”. Y añadió: “Supone un claro ejemplo de lo que supone el régimen socialista que sufre Asturias”.
Referencias a ETA
Luis Venta señaló que la delegada del Gobierno “ni recibió a los ganaderos cuando se manifestaron en Oviedo, ni la pasada semana: ella es más de sentarse con Otegui para pactar gobierno en Madrid”. Y cree un "despropósito" lo que se vive en España: “Los socialistas, como Adriana Lastra, se reúnen con Bildu, pero no con los ganaderos, sueltan a los asesinos de ETA con cientos de años de condena, pero persiguen a los ganaderos asturianos que defienden sus intereses en manifestaciones legales y autorizadas; y los consejeros de Barbón cierran el círculo de la infamia, al asistir a manifestaciones con los ganaderos para que, luego, sus compañeros de partido, como Lastra, les persigan con sanciones”.
Y concluyó: “Lastra y Barbón, Barbón y Lastra son dos cómplices de Pedro Sánchez y dos enemigos de los ganaderos asturianos”.
Delegación de Gobierno defiende su actuación, en base a la ley y a la seguridad ciudadana
La Delegación de Gobierno en Asturias ha aclarado, ante que las quejas de los ganaderos por las sanciones, que "respeta plenamente el derecho de reunión y manifestación, reconocido en el artículo 21 de la Constitución Española, y garantiza su ejercicio como parte esencial de una sociedad democrática". No obstante, advierte de que "este derecho debe ejercerse dentro del marco legal y de forma compatible con otros derechos igualmente protegidos, como la seguridad de las personas y la libre circulación".
Según el departamento que dirige Adriana Lastra, durante las movilizaciones del pasado mes de enero se produjeron cortes en distintos puntos de las autovías asturianas que "implicaron la interrupción de infraestructuras esenciales, generaron importantes retenciones y situaciones de riesgo para la seguridad vial". Y recuerdan: " Tanto los organizadores como los participantes habían sido previamente advertidos por las autoridades competentes de que dichos cortes de tráfico en vías de alta capacidad contravenían la normativa vigente".
Delegación reseña que la ley de seguridad ciudadana "tipifica como infracción grave la obstaculización de la vía pública cuando se produce una alteración relevante de la seguridad ciudadana, especialmente en el caso de infraestructuras como las autovías. En este contexto, las actuaciones administrativas que se están tramitando no responden a la expresión de una protesta, sino a conductas concretas que supusieron un riesgo objetivo para la seguridad de las personas".
Y defiende su actuación "con arreglo a la legalidad vigente, aplicando la normativa de forma objetiva y garantista, y con pleno respeto tanto a los derechos fundamentales como a la seguridad colectiva".
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