El PP ataca la creación de cargos y el nombramiento de asesores en Asturias: "Una tómbola de premios y cuotas a repartir entre el socialismo y sus afines"
José Agustín Cuervas-Mons sostiene que las subdirecciones generadas no han servido para “agilizar” la Administración y denuncia que su evaluación la hace “el mismo órgano político” que nombra: “La objetividad brilla por su ausencia”
P. T.
El PP asturiano ha arremetido contra la creación de subdirecciones generales en el Principado, una figura implantada hace tres años, y acusa al Gobierno de Adrián Barbón de engordar la estructura sin mejorar la gestión. El diputado regional José Agustín Cuervas-Mons asegura que estos cargos “nada” han aportado a la “agilización administrativa” y que su efecto real ha sido “aumentar aún más” un organigrama que califica de “desorbitado”.
Cuervas-Mons sostiene que las subdirecciones “no han tenido ningún resultado positivo” y tampoco tienen “nada que ver con la agilización administrativa y la reducción de cargas burocráticas, que eran los objetivos para los que teóricamente se crearon”. A su juicio, la medida solo ha servido para “aumentar aún más el organigrama del Principado”, que define como “desorbitado, mastodóntico, ineficaz y el más costoso de la historia”.
El parlamentario popular detalla que actualmente hay ocho subdirecciones generales ocupadas y afirma que solo una cumple con el decreto que regula el cargo, al exigir que cada subdirector general eleve un memorando sobre el cumplimiento de objetivos para proceder a la evaluación del desempeño. Según añade, ese informe debe presentarse “en el plazo de 15 días desde que finalice cada año”.
Cuervas-Mons también critica el sistema de evaluación, al considerar que carece de independencia. “La objetividad brilla por su ausencia”, sostiene, porque “es el mismo órgano político que nombró a los subdirectores el encargado de evaluar su actuación”.
El PP amplía su crítica al conjunto de la estructura administrativa y asegura que, en los últimos tres años, el Ejecutivo autonómico “ha incrementado de forma exponencial el número de asesores y personal de confianza ajeno a la estructura funcionarial”, además de contar —afirma— con “el mayor número de altos cargos, personal directivo y de libre designación de la historia democrática de Asturias”.
El diputado popular atribuye esta política de nombramientos a acuerdos y repartos internos. “Desgraciadamente queda claro que Barbón no tiene intención de reducir equipaje de su desmesurado gobierno”, afirma, y lo achaca a “al cambalache de puestos con Convocatoria por Asturias, su socio de gobierno” y a “la tómbola de premios y cuotas a repartir” dentro del socialismo asturiano y "sus afines".
Para cerrar, Cuervas-Mons vincula este debate con el coste para el contribuyente. “El coste de estos desvaríos los sufre el bolsillo de los contribuyentes asturianos”, sostiene, porque “los fríen a impuestos” para mantener una Administración que, pese a crecer, “sigue siendo muy lenta en la prestación de servicios”. Y remata con una conclusión política: “La realidad es que los asturianos hoy viven peor que hace tres años”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
- Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- De ingeniera de minas a ganadera: el radical cambio de vida de María José Menéndez para poder conciliar vida laboral y familiar
- Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
- Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra