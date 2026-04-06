El PP ataca la creación de cargos y el nombramiento de asesores en Asturias: "Una tómbola de premios y cuotas a repartir entre el socialismo y sus afines"

El PP asturiano ha arremetido contra la creación de subdirecciones generales en el Principado, una figura implantada hace tres años, y acusa al Gobierno de Adrián Barbón de engordar la estructura sin mejorar la gestión. El diputado regional José Agustín Cuervas-Mons asegura que estos cargos “nada” han aportado a la “agilización administrativa” y que su efecto real ha sido “aumentar aún más” un organigrama que califica de “desorbitado”.

Cuervas-Mons sostiene que las subdirecciones “no han tenido ningún resultado positivo” y tampoco tienen “nada que ver con la agilización administrativa y la reducción de cargas burocráticas, que eran los objetivos para los que teóricamente se crearon”. A su juicio, la medida solo ha servido para “aumentar aún más el organigrama del Principado”, que define como “desorbitado, mastodóntico, ineficaz y el más costoso de la historia”.

El parlamentario popular detalla que actualmente hay ocho subdirecciones generales ocupadas y afirma que solo una cumple con el decreto que regula el cargo, al exigir que cada subdirector general eleve un memorando sobre el cumplimiento de objetivos para proceder a la evaluación del desempeño. Según añade, ese informe debe presentarse “en el plazo de 15 días desde que finalice cada año”.

Cuervas-Mons también critica el sistema de evaluación, al considerar que carece de independencia. “La objetividad brilla por su ausencia”, sostiene, porque “es el mismo órgano político que nombró a los subdirectores el encargado de evaluar su actuación”.

El PP amplía su crítica al conjunto de la estructura administrativa y asegura que, en los últimos tres años, el Ejecutivo autonómico “ha incrementado de forma exponencial el número de asesores y personal de confianza ajeno a la estructura funcionarial”, además de contar —afirma— con “el mayor número de altos cargos, personal directivo y de libre designación de la historia democrática de Asturias”.

El diputado popular atribuye esta política de nombramientos a acuerdos y repartos internos. “Desgraciadamente queda claro que Barbón no tiene intención de reducir equipaje de su desmesurado gobierno”, afirma, y lo achaca a “al cambalache de puestos con Convocatoria por Asturias, su socio de gobierno” y a “la tómbola de premios y cuotas a repartir” dentro del socialismo asturiano y "sus afines".

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Para cerrar, Cuervas-Mons vincula este debate con el coste para el contribuyente. “El coste de estos desvaríos los sufre el bolsillo de los contribuyentes asturianos”, sostiene, porque “los fríen a impuestos” para mantener una Administración que, pese a crecer, “sigue siendo muy lenta en la prestación de servicios”. Y remata con una conclusión política: “La realidad es que los asturianos hoy viven peor que hace tres años”.