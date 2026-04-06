El Principado tiene casi 900.000 metros de suelo industrial sin uso alguno desde hace años, igual al doble de todo el área comercial de Paredes

El Principado cuenta con un total de 895.085 metros cuadrados de suelo industrial, valorados en 78,4 millones de euros, que están a día de hoy sin desarrollar ni promover. Es una superficie equivalente a dos veces el área comercial de Paredes en Siero (402.000 metros cuadrados) –incluyendo el espacio reservado para sus 5.000 aparcamientos–, o dos veces el polígono del Espíritu Santo en Oviedo, que mide 440.000 metros cuadrados.

Según datos del Gobierno de Asturias recabados por el diputado regional José Agustín Cuervas-Mons (PP), la Sociedad de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa) cedió al Principado, tras la conversión a sociedad completamente pública, y para compensar los préstamos recibidos, un total de 689.204 metros cuadrados distribuidos en seis polígonos industriales: Bobes I (Siero), La Lloreda (Gijón), Barres III (Castropol), Guadamía II (Ribadesella), La Cardosa (Grado) y La Granda II (Carreño). Son un total de 196 parcelas, sobre todo en Siero, Gijón y Carreño, con un valor de casi 44 millones de euros.

En el Polígono de Bobes I (Siero), hay 166.702 metros cuadrados sin desarrollar, con un valor de 17,5 millones. Hay otros 305.954 en La Lloreda (Gijón), valorados en 22,9 millones. En Barres III (Castropol) hay otros 48.479 metros cuadrados, valorados en 2,1 millones. En Guadamía II (Ribadesella), el Principado dipone de 6.565 metros de suelo industrial, con un valor de 361.000 euros. En La Cardosa (Grado), otros 10.600 metros, con un valor de 689.000 euros. Y en La Granda II (Carreño), 150.903 metros, valorados en 326.000 euros.

Bobes III

A su vez, la sociedad Sogepsa aún conserva otras 34 parcelas de suelo industrial en el polígono de Bobes III, en Siero, con una superficie de 205.881 metros cuadrados y valoradas en 34,4 millones de euros. Se trata de parcelas más caras que las cedidas al Principado.

Con estos datos en la mano, el diputado Cuervas-Mons concluye que "el Principado es el gran tenedor de suelo industrial de la región, pero esos terrenos llevan sin moverse desde hace muchos años". Es por lo que indica que "hace falta una estrategia para poner todo ese suelo en valor y venderlo".

"Lentitud de los gobiernos socialistas"

Se constata además, "lo lento de la actuación de los gobiernos socialistas". El diputado del PP no olvida que hay otros 1,2 millones de metros cuadrados de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (ZALIA) que tampoco han sido desarrollados, tras un tortuoso proceso desde la época del Presidente de Asturias Vicente Álvarez Areces (PSOE). En 2024 se refundó el proyecto, tras un periodo de graves dificultades para vender las parcelas.

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Cuervas-Mons admite que ahora mismo no hay demanda para todo ese suelo del que dispone el Principado, pero "hay muchas soluciones que se pueden llevar a cabo, hay que publicitarlo, se pueden hacer promociones a través de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) o las cámaras de comercio, hay muchas soluciones, pero no es de recibo que ese suelo esté parado".