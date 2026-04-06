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La reacción del SOMA al demoledor informe sobre el servicio de Minas y sus inspecciones: "Seguiremos exigiendo una investigación exhaustiva y transparente"

"Es necesario saber qué pasó, cómo pasó y quiénes son los responsables", dice el secretario general del sindicato, José Luis Alperi

José Luis Alperi.

José Luis Alperi. / A. Velasco / LNE

Alicia García-Ovies

Oviedo

El gobierno del Principado decidió en 2019, en el marco de la reestructuración de su Ejecutivo, suprimir el servicio específico de Seguridad Minera y fusionarlo al ya existente de Promoción y Desarrollo Minero. Una decisión que el sindicato SOMA-FITAG-UGT rechazó por completo en la comisión regional de Seguridad Minera celebrada el 29 de octubre de ese año. Ahora, tras conocer el informe elaborado por la Inspección General de Servicios sobre Minas y el accidente mortal de Cerredo, consideran que su posicionamiento era más que acertado.

"En aquel momento destacamos la importancia y trascendencia del Servicio de Seguridad Minera, a la vez que insistíamos en la necesidad de su continuidad, en un contexto en el que, si bien la explotación de carbón iba en disminución, había muchos otros aspectos y labores que requerían al atención y vigilancia. Por lo que no se podía -ni debía- justificar dicha fusión simplemente por cuestiones económicas o presupuestarias", afirma su secretario general, José Luis Alperi.

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No obstante, y "a falta de poder leer con el rigor que requieren las 317 páginas", el líder del sindicato asegura que seguirán exigiendo "certezas para las familias afectadas en el accidente de Cerredo. Seguiremos exigiendo una investigación exhaustiva, transparente y rápida. Es necesario saber qué pasó, cómo pasó y quiénes son los responsables".

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