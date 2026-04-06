Adriana Lastra, de las sanciones por las protestas contra Mercosur: "Hay cosas que, ni por la reivindicación más justa, se pueden hacer"

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha defendido este lunes en Avilés, donde ha acudido a la comida en la calle de El Bollo, la actuación de las fuerzas del orden ante los incidentes registrados durante las movilizaciones del pasado mes de enero, en la protesta ganadera contra el pacto de la UE con Mercosur, en las que se produjeron cortes de autovías y diversas acciones que, según ha subrayado, pusieron "en grave riesgo la seguridad vial”.

La polémica ha saltado por la indignación de los ganaderos tras recibir sanciones de 600 euros, después de ser identificados en las movilizaciones que tuvieron lugar de forma simultánea el día 29 de enero en La Franca, Barres y Campomanes.

Lastra ha recalcado que en ningún caso se está persiguiendo el derecho de manifestación, amparado por la Constitución, sino aquellas conductas que vulneran la legalidad. “Cumplir con la ley no es algo opcional”, ha afirmado, al tiempo que ha distinguido entre la mayoría de los manifestantes, cuyas protestas se desarrollaron sin incidentes, y un grupo reducido que protagonizó acciones peligrosas, en referencia a los que saltaron a la autovía del Cantábrico en La Franca y durante unos minutos mantuvieron cortado el tráfico.

La Delegada, a la que un grupo de ganaderos de Asturias Ganadera reclama la dimisión por su "actitud represora" y aplicar la polémica "ley mordaza", señaló que algunos de los que saltaron a la autovía iban “incluso encapuchados”. Y recordó también la quema de bolas de paja y neumáticos en el Occidente, lo que obligó a intervenir a los bomberos del Principado para extinguir los incendios y retirar los obstáculos. Estas actuaciones, ha explicado, generaron situaciones de riesgo tanto para los propios manifestantes como para los agentes de la Guardia Civil y los conductores.

Seguridad

Insiste en que las sanciones impuestas no responden al ejercicio del derecho de manifestación, sino a los cortes de tráfico y a la puesta en peligro de la seguridad en vías de alta capacidad. “No se sanciona la protesta, sino conductas concretas que afectan a la seguridad de todos". Defendió la forma de proceder de los agentes de la Guardia Civil, que actuó con “colaboración” y "comprensión" hacia las reivindicaciones de los manifestantes, facilitando en muchos casos el desarrollo de las protestas dentro de la legalidad.

Y apeló a futuras movilizaciones para que no se repita lo sucedido: “Hay cosas que, ni por la reivindicación más justa, se pueden hacer".