La UME y el SEPA comparten procedimientos en unas jornadas de colaboración en Asturias
El V Batallón de Emergencias (BIEM V), con base en Léon, desplaza a la región 25 militares y ocho vehículos
El Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V), de la Unidad Militar de Emergencias (UME), realizará, entre este martes, día 7, y este jueves, 9 de abril, unas jornadas de colaboración e intercambio de conocimientos sobre la lucha contra incendios forestales con equipos del Principado de Asturias.
Los trabajos consistirán en la puesta en común de métodos y herramientas que se utilizan en esta comunidad autónoma para la extinción de incendios forestales. Asimismo, se valorará la posibilidad de ejecutar una quema prescrita en función de la valoración del combustible y las condiciones orográficas y climatológicas.
El operativo del BIEM V estará compuesto por 25 militares y 8 vehículos, entre los que se cuentan autobombas, nodriza, ambulancia, vehículo de transmisiones y diversos vehículos pesados y ligeros.
Este encuentro pertenece al conjunto de actividades de preparación que el BIEM V organiza anualmente de cara a la campaña de lucha contra incendios forestales 2026.
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