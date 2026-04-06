Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OfertaOfertaCercaníasLuarca-Valdés
instagramlinkedin

La UME y el SEPA comparten procedimientos en unas jornadas de colaboración en Asturias

El V Batallón de Emergencias (BIEM V), con base en Léon, desplaza a la región 25 militares y ocho vehículos

Militares de la UME en el incendio de Genestoso, en agosto del año pasado.

Militares de la UME en el incendio de Genestoso, en agosto del año pasado. / José Luis Fontaniella

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

Oviedo

El Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V), de la Unidad Militar de Emergencias (UME), realizará, entre este martes, día 7, y este jueves, 9 de abril, unas jornadas de colaboración e intercambio de conocimientos sobre la lucha contra incendios forestales con equipos del Principado de Asturias.

Los trabajos consistirán en la puesta en común de métodos y herramientas que se utilizan en esta comunidad autónoma para la extinción de incendios forestales. Asimismo, se valorará la posibilidad de ejecutar una quema prescrita en función de la valoración del combustible y las condiciones orográficas y climatológicas.

El operativo del BIEM V estará compuesto por 25 militares y 8 vehículos, entre los que se cuentan autobombas, nodriza, ambulancia, vehículo de transmisiones y diversos vehículos pesados y ligeros.

Noticias relacionadas

Este encuentro pertenece al conjunto de actividades de preparación que el BIEM V organiza anualmente de cara a la campaña de lucha contra incendios forestales 2026.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el potente microondas que es el más barato: por solo 39,99 euros
  2. Este lunes se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el aspirador de colchones y sofás más barato del mercado: disponible por solo 29,99 euros
  3. Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
  4. Identificado el cadáver encontrado en la playa gijonesa de Peñarrubia: su familia había denunciado su desaparición hace días en Noreña
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
  6. De ingeniera de minas a ganadera: el radical cambio de vida de María José Menéndez para poder conciliar vida laboral y familiar
  7. Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal
  8. Tener 85 años y una 'analítica perfecta': 'Como potaje todos los días; la faba de mayo y el arvejo es lo más rico que hay para una menestra

El PP de Asturias acusa a Lastra de "acosar" a los ganaderos por las multas de Mercosur y mete a ETA por el medio

El PP de Asturias acusa a Lastra de "acosar" a los ganaderos por las multas de Mercosur y mete a ETA por el medio

El duro informe que desnuda la inspección y autorización de minas en Asturias: un subterfugio para "eludir" la ley y un servicio con problemas estructurales

El duro informe que desnuda la inspección y autorización de minas en Asturias: un subterfugio para "eludir" la ley y un servicio con problemas estructurales

La UME y el SEPA comparten procedimientos en unas jornadas de colaboración en Asturias

La UME y el SEPA comparten procedimientos en unas jornadas de colaboración en Asturias

Manuel Alonso, ganadero de Arriondas identificado por la policía en la protesta de Mercosur: "Tuve problemas con Franco y ahora los mismos con este gobierno"

Manuel Alonso, ganadero de Arriondas identificado por la policía en la protesta de Mercosur: "Tuve problemas con Franco y ahora los mismos con este gobierno"

Controlado el incendio que amenazaba a Asturias desde Busdongo, pero hay otros en Pajares (Lena), Besullo (Cangas del Narcea), Salas y Yernes y Tameza

Controlado el incendio que amenazaba a Asturias desde Busdongo, pero hay otros en Pajares (Lena), Besullo (Cangas del Narcea), Salas y Yernes y Tameza

Asturias generó más de 3.000 empleos en marzo, sobre todo en la hostelería, y el Principado prevé que la tendencia al alza se prolongue hasta el verano

Asturias generó más de 3.000 empleos en marzo, sobre todo en la hostelería, y el Principado prevé que la tendencia al alza se prolongue hasta el verano

El PP ataca la creación de cargos y el nombramiento de asesores en Asturias: "Una tómbola de premios y cuotas a repartir entre el socialismo y sus afines"

El PP ataca la creación de cargos y el nombramiento de asesores en Asturias: "Una tómbola de premios y cuotas a repartir entre el socialismo y sus afines"

Educación refuerza en Asturias la formación del profesorado con más de 4.000 plazas: competencias digitales, recreos inclusivos...

Educación refuerza en Asturias la formación del profesorado con más de 4.000 plazas: competencias digitales, recreos inclusivos...
Tracking Pixel Contents