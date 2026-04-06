La Universidad de Oviedo renueva su manera de enseñar: métodos activos y la IA como herramienta clave

El primer título oficial INGENIUM será una realidad el próximo curso académico, 2026-2027, tras haber sido aprobado en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo celebrado esta mañana. En concreto, será el Máster Conjunto Internacional en Tecnologías de los Procesos Químicos y Bioquímicos y participan en él, junto a la Universidad de Oviedo, la Universidad Técnica Gheoghe Asachi de Iasi, en Rumanía, y la Universidad de Rouen Normandie, de Francia, todas ellas pertenecientes a la alianza de universidades europeas que lidera la institución académica asturiana.

El máster, tal y como ha explicado el vicerrector de Estudios y Docencia, Juan Manuel Marchante, “está en la actualidad siendo evaluado por la agencia de calidad rumana”. El número de plazas, aún por definir, oscilará entre un mínimo de 10 plazas y un máximo de 30. Esta titulación conjunta internacional contará con un total de 120 créditos, es decir, tendrá una duración de dos años.

El vicerrector ha detallado que “el primer semestre se cursará en la universidad rumana, el segundo semestre en la Universidad de Oviedo -e incluirá algunas asignaturas del máster local en Ingeniería Química-, y el tercer semestre en la Universidad de Ruan”. “Durante el cuarto semestre se realizarán las prácticas y el Trabajo de Fin de Máster en la universidad que elija cada estudiante”, ha añadido Marchante.

Por su parte, el rector, Ignacio Villaverde, ha destacado que “la aprobación de este máster conjunto marca un hito estratégico: pasamos de la cooperación entre universidades a la construcción real de una universidad europea, con titulaciones compartidas y una experiencia académica plenamente internacional para nuestro estudiantado”.

Nuevo modelo educativo

El Consejo de Gobierno ha conocido también el informe sobre el análisis de la docencia y la innovación docente, presentado recientemente por la Universidad de Oviedo, que constituye la base para la definición de un nuevo modelo educativo en la institución. El documento, elaborado a partir de un proceso participativo en el que han intervenido cerca de 200 docentes y estudiantes de todos los centros, ofrece un diagnóstico riguroso sobre la situación actual de la enseñanza universitaria y plantea las líneas de transformación para los próximos años.

El informe constata la solidez de la oferta académica y el alto nivel de implicación del profesorado, pero señala la necesidad de avanzar hacia un modelo más flexible, innovador y centrado en el aprendizaje del estudiantado. En este sentido, la Universidad apuesta por reforzar las metodologías activas, mejorar la coordinación docente, adaptar las infraestructuras y consolidar el papel de la digitalización y la inteligencia artificial como herramientas clave en la enseñanza universitaria del siglo XXI.

Adaptación de la oferta formativa

En el mismo ámbito, el Consejo de Gobierno ha respaldado varias medidas vinculadas a la planificación de titulaciones y a la adaptación de la oferta formativa. Entre ellas, destaca la implantación de una nueva Programación Conjunta de Enseñanzas Oficiales (PCEO) de los grados en Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria en la Facultad Padre Ossó, que contará con 25 plazas. Esta nueva doble titulación conlleva además un ajuste en la oferta de plazas de ambos grados en este centro.

Asimismo, el Grado en Maestro en Educación Primaria amplía sus menciones con la incorporación de Audición y Lenguaje, en la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, y de Asturiano, en la Facultad Padre Ossó, con lo que se refuerza la especialización del estudiantado.

El órgano universitario ha dado también luz verde a la Programación Conjunta de Enseñanzas Oficiales (PCEO) de los grados en Pedagogía y Educación Social, que contará con 40 plazas. Esta nueva oferta es resultado de la reciente modificación del Grado en Educación Social y supone una reorganización de la oferta existente, con una reducción de plazas en el Grado en Pedagogía, que pasará de 100 a 60.

Contratos predoctorales

El Consejo ha refrendado igualmente la convocatoria de contratos predoctorales para 2026, dotada con cerca de 1,84 millones de euros. “Esta iniciativa permitirá la incorporación de nuevos investigadores e investigadoras en formación, que desarrollarán sus tesis doctorales en el seno de la institución durante cuatro años, con lo que impulsamos el ecosistema de I+D+i”, ha señado la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz.

En total, se ofertan 15 contratos, tres por cada rama de conocimiento, lo que garantiza estabilidad y proyección profesional. Integrada en el II Plan Plurianual de Investigación 2025-2028, “la medida busca atraer, formar y retener talento y consolidar a la Universidad de Oviedo como un polo estratégico de generación de conocimiento y motor de desarrollo científico y social en su entorno”, ha señalado.

Difusión de resultados científicos

Además, la Universidad de Oviedo refuerza su compromiso con la proyección internacional de su investigación con la aprobación de la nueva convocatoria de ayudas para 2026 destinada a financiar la difusión de resultados científicos. Estas ayudas permitirán al personal docente e investigador publicar en revistas de prestigio y participar en congresos de referencia, con lo que se impulsa la visibilidad y el impacto de la producción científica de la institución.

La medida busca no solo apoyar la carrera investigadora, sino también fortalecer su papel como agente clave en la transferencia y difusión científica. “Completamos esta apuesta por el impulso al talento investigador con programas de ayudas a la movilidad, financiadas por el Banco Santander, orientadas a facilitar estancias en centros nacionales e internacionales de referencia”, ha comentado la vicerrectora.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Reglamento para la contratación de trabajos de carácter científico, tecnológico, humanístico o artístico, así como de actividades formativas específicas, en línea con lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Esta medida se complementa con la modificación del Reglamento de gestión económica y financiera, que incorpora un nuevo anexo que regula el uso de fondos específicos de investigación procedentes de excedentes y recursos liberados. “Buscamos agilizar la gestión, optimizar los recursos disponibles y facilitar el desarrollo de proyectos y colaboraciones, para responder con mayor flexibilidad a los retos de la investigación”, ha destacado Díaz.

Finalmente, se han aprobado modificaciones sustanciales en las memorias de verificación de 10 de sus programas oficiales de doctorado, con el fin de adaptarlos a la normativa vigente a la nueva estructura organizativa de la Universidad, derivada de la creación de la Escuela Internacional de Doctorado Paz Suarez Rendueles.

Reglamento de profesorado emérito

El Consejo de Gobierno ha dado también luz verde a la propuesta de Reglamento de profesorado emérito, profesorado emérito honorífico y profesorado honorario, un texto que desarrolla las previsiones recogidas para el nombramiento del profesorado emérito en la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario y los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados por Decreto 77/2024, de 5 de diciembre, del Principado de Asturias.

Tal y como ha explicado el vicerrector de Políticas de Profesorado y Ordenación Académica, Pedro Alonso, “en este marco normativo, la universidad podrá nombrar, con carácter temporal, y con las condiciones, requisitos y funciones que determine reglamentariamente, profesorado emérito entre el personal docente e investigador funcionario o laboral jubilado que haya prestado servicios destacados en el ámbito docente, de investigación o de transferencia e intercambio del conocimiento e innovación en la Universidad de Oviedo”. “La finalidad de los nombramientos será el de contribuir, desde su experiencia, a mejorar e impulsar los aspectos indicados, al mismo tiempo que se fomenta una transición intergeneracional gradual”, ha añadido el vicerrector.

Periodos de matrícula

El órgano universitario ha aprobado además el procedimiento de solicitud de plaza y los periodos de matrícula en enseñanzas oficiales de grado para el curso 2026-2027, que regula el acceso del estudiantado de nuevo ingreso conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. El vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Alfonso López Muñiz, ha señalado que, en la convocatoria ordinaria (Fase A), el calendario fija la solicitud de plaza del 16 al 30 de junio, seguida de un proceso escalonado de hasta siete adjudicaciones: una primera el 16 de julio, con matrícula y reclamaciones hasta el día 21, y la última, el 17 de septiembre.

En todos los casos, se mantiene la opción de permanecer en lista de espera. López Muñiz ha añadido que la convocatoria extraordinaria (Fase B) abre la preinscripción del 20 al 31 de julio y se articula un calendario paralelo que permite a quienes no participaron en la fase ordinaria o acceden tras la convocatoria de julio incorporarse al proceso de adjudicación de plazas.

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Por último, se ha dado luz verde también a la concesión de "Venia Docendi" para el curso 2026-2027 al profesado de los centros adscritos a la Universidad de Oviedo. La "Venia Docendi" es, en el ámbito universitario español, una autorización oficial que permite a una persona impartir docencia en una universidad, aun cuando no forme parte del personal docente e investigador (PDI) de la institución.