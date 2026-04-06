Verdinas con merluza y pitu para el Presidente senegalés en el Palacio Real

Es de suponer que el presidente de la República de Senegal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, todavía se relame en su residencia después del viaje oficial a España el pasado 25 de marzo. Tuvo oportunidad el mandatario de comer algunos de los platos más señeros y sabrosos de Asturias en el almuerzo que ofrecieron en su honor los Reyes de España en el Palacio Real de Madrid.

Arriba, a la izquierda, el Presidente de Senegal, flanqueado por Felipe VI y Letizia. / Casa de su Majestad el Rey

El menú estuvo compuesto por las singulares verdinas con merluza y el rico pitu de caleya, productos destacados en la cocina asturiana. Los platos estuvieron regados, además, con vino de la Tierra de Cangas, en concreto un tinto: un Galiana de Limés 2024 de la bodega Casa Manunca. Los encargados de diseñar y elaborar el menú fueron los conocidos cocineros Esther y Nacho Manzano, dueños del tres estrellas Casa Marcial en La Salgar (Parres), entre otros establecimientos.

Fue Esther Manzano la encargada de trasladarse a Madrid para supervisar los preparativos y el servicio en el Comedor de Gala del Palacio Real de una comida que reunió a más de un centenar de personas, tanto de la delegación senegalesa que acompañó al presidente, como representantes de la política, la empresa o la sociedad en general de España.

El almuerzo contó con unas palabras del Rey Felipe VI y también del mandatario senegalés, que estuvo sentado a la derecha de la Reina Letizia. La monarca pudo sin problema, en caso de duda de Diakhar Faye, ilustrar a éste sobre los platos que le sirvieron, ya que como asturiana conoce bien las verdinas y el pitu de caleya.

No es la primera vez que los Manzano acuden al Palacio Real para ocuparse del menú de un evento de tales características. Hace un par de años ya se encargaron con motivo de la comida que los Reyes de España ofrecieron entonces al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.

De aquella, Nacho Manzano y su equipo sirvieron también a los aproximadamente 85 comensales unos platos de marcado sello asturiano, como no podía ser de otra forma, tal y como informaron en la Casa Real. De primero, una crema de maíz, fabas y patatas. De segundo, un rodaballo de anzuelo del Cantábrico con puré de hierbas.

Y para rematar, un postre más universal y con guiño al país guatemalteco: cremoso de chocolate con café. Fue aquella la primera vez que la familia Manzano cocinó para Zarzuela. Pero como se ha visto, no la última.