Véronica Molledo y Javier Martínez, ganaderos multados con 600 euros por las protestas de Mercosur: "Es una pataleta de Delegación de Gobierno, nos identificaron al acabar, en un bar"

"Nos identificaron al irnos de la protesta, cuando estábamos en el aparcamiento para coger los coches. Incluso pidieron el DNI a gente que estaba en la terraza del bar, y algunos no tenían nada que ver con lo de Mercosur. Hay quien dice que llegaron multas a personas ajenas a la movilización incluso", cuenta Verónica Molleda, ganadera de Siero, integrante de la organización agraria Ura y una de las decenas de personas que han recibido en las últimas semanas multas de 600 euros tras haber participado en las protestas contra el acuerdo entre la UE y Mercosur el pasado 29 de enero. Ella estuvo en La Franca, pero también han llegado sanciones a los que participaron en la de Campomanes (Lena).

Las cartas han empezado a llegar a título personal –las sanciones por otra protesta, el 16 de enero ante la Delegación de Gobierno en Oviedo, fueron a las organizaciones agrarias–, lo que ha indignado a los profesionales. La Delegación asegura que los cortes en vías de alta capacidad contravienen la normativa vigente y que las sanciones no responden a la protesta, sino a "conductas concretas que supusieron un riesgo objetivo para la seguridad de las personas".

Ahora, muchos no saben que hacer, otros han pedido apoyo a las organizaciones agrarias y los hay, como es el caso de Molleda, que tienen previsto abonarla para acogerse a la reducción y dejarlo en 300 euros. "No lo entiendo, fue a la vuelta, cuando ya nos íbamos, cuando les dio por pedirnos la documentación. Pregunté y me dijeron que habían recibido orden de Oviedo para identificarnos a todos, que no sería para nada, solo por si había problemas. Y ahora llega la multa...", explica con disgusto la sierense.

Asalto a la autovía

En La Franca hubo manifestantes a pie y en tractores, que se aparcaron en los accesos desde la rotonda. Hubo un grupo de gente que saltó durante unos minutos a la autovía y que se retiró cuando se le pidió por parte de las fuerzas del orden y los representantes de las organizaciones agrarias. "Al principio no querían dejarnos salir del aparcamiento, pero negociamos y nos dejaron llegar hasta la rotonda. En ese recorrido es en el que se supone que llegan ahora las multas, por haber ido con pancartas y por haber obstaculizado el tráfico. Cuando eso, de palabra allí, los guardias que estaban nos autorizaron ellos, pero claro, fue de palabra", se queja Molleda.

Verónica Molleda, en su ganadería, en Siero. / Fernando Rodríguez

El colectivo Asturias Ganadera tiene previsto este mismo lunes, a las 12.15 horas concentrarse en señal de protesta ante la Delegación de Gobierno. "Las multas han sido por orden directa de Adriana Lastra y con esta concentración, de menos de 20 personas, queremos denunciar sus tendencias represoras y que aproveche la ‘ley Mordaza’ para multarnos", expresa el portavoz, Xuan Valladares. "Pedimos la dimisión de Lastra después de demostrar su papel activo en la decisión de perseguir desproporcionadamente y con ánimo represor a los participantes en las concentraciones ganaderas en contra del acuerdo de Mercosur".

El resto de organizaciones agrarias –Asaja, Coag, Uca y Usaga– han anunciado un "frente común" para responder a la oleada de sanciones que tachan de "injustas y desproporcionadas". También denuncian un "copia y pega" y que muchas sanciones no se ajustan a la realidad al no coincidir las horas con las identificaciones. Por su parte, el colectivo Ura anunciará este mismo lunes las medidas a tomar.

En la misma situación que Verónica Molledo se ve Javier Martínez, ganadero de Pie de la Sierra (Llanes). En su caso acudió con el tractor, que dejó aparcado en la rotonda de acceso a la autovía en La Franca. "Yo estaba en el bar, con el tractor ya retirado, cuando vinieron a pedirme el DNI", explica el ganadero y presidente de Ganagri, colectivo que tiene previsto pagar las multas a sus asociados. "Si podemos iremos igual a un contencioso. Esto ha sido una pataleta por el corte de la autovía sin permiso, y nos hacen pagar a todos", explica.