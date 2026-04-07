Adiós a los días de sol en Asturias: la AEMET pone en alerta a la región por tormentas y los termómetros bajarán más de diez grados

El sol tiene las horas contadas en Asturias. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya prevé chubascos en forma de tormenta para esta misma tarde y el tiempo empeorará a lo largo de la semana. Eso sí, el bochorno no se irá hasta el sábado, cuando los termómetros bajen de un plumazo más de diez grados. El fin de semana pinta feo con lluvias generalizadas y máximas de 15/16 grados. Estas temperaturas contrastan con las registradas ayer, lunes, y hoy, que fueron y están siendo cien por cien veraniegas, llenando playas, parques y terrazas como en pleno mes de agosto.

Ayer la región alcanzó una máxima de 30,8 grados en Amieva y Mieres. También estuvieron por encima de los 30 Tineo y Oviedo. La estación del Aeropuerto de Asturias batió récords, al alcanzar la temperatura más alta (29,8 grados) desde 1969.

Casi 30 grados en el Suroccidente

Hoy la temperatura más alta se ha registrado en el Cabo Peñas (Gozón), con 24,6 grados. Le siguen Cabrales y Mieres con 23,1 grados, Amieva con 23 grados y Piloña con 22,8. Pero para el viernes se espera aún más calor: la AEMET prevé llegar hasta los 29 grados en el Suroccidente. Sin embargo, el sábado los termómetros bajarán en picado: toda la región caerá a los 13, 14 o 15 grados.

Alerta por fuertes tormentas

Después de días sin alerta, el aviso amarillo volverá mañana, miércoles, a Asturias por fuertes tormentas. La alerta afecta a la Cordillera y los Picos, y al Suroccidente. En concreto, estará activa desde las 12.00 hasta las 22.00 horas. Así que mucho ojo a los que vayan a hacer una ruta durante las próximas horas aprovechando el calor. Las máximas se situarán en los 22 grados.

El pronóstico para los próximos días

Para el jueves, la AEMET pronostica "intervalos de nubes bajas por la mañana que podrán dejar brumas en amplias zonas de la costa y de interior. A partir de mediodía la nubosidad tenderá a levantar, dejando amplios claros y posibilidad de crecimiento de nubosidad de evolución en áreas montañosas. Lluvias débiles en la costa y no se descartan chubascos vespertinos ocasionales en la Cordillera que podrían ir acompañados de alguna tormenta. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable en el interior; en el litoral soplará de componente oeste, girando progresivamente a norte y nordeste".

Para el viernes se esperan "intervalos de nubes bajas por la mañana, tendiendo a dispersarse a partir del mediodía. Por la tarde se alternarán los claros y la nubosidad alta, con posible crecimiento de nubosidad de evolución en zonas de montaña. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso en el tercio occidental y Cordillera y sin cambios en el resto. Vientos flojos de componente norte en el interior; en el litoral soplará del nordeste y este, con intervalos de intensidad moderada".