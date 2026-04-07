El Aeropuerto de Asturias alcanza una temperatura récord, 29,8 grados: nunca había subido tanto el termómetro allí en el mes de abril
Amieva y Mieres marcaron las máximas, 30,8 grados, seguidas de Tineo, con 30,7
Temperatura de récord en el Aeropuerto de Asturias. Este lunes el térmómetro alcanzó los 29,8 grados, una temperatura que nunca se había alcanzado en el aeródromo durante el mes de abril, al menos desde 1969, año en el que empezaron las mediciones en esa estación, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Este récord ilustra el episodio de altas temperaturas que vive Asturias, con una treintena de incendios por toda la región. Las altas temperaturas bajarán en la tarde-noche, con la llegada de precipitaciones.
Este lunes también se alcanzaron elevadas temperaturas en otros puntos de la región, aunque no de récord: 30,8 grados en Amieva y Mieres, y 30,7 en Tineo, en cualquier casos, muy altas para la época.
Hoy martes las temperaturas están siendo más bajas, con máximas de 24 y 23 grados en la costa central y la Cordillera. No se espera que pasen muy por encima de 27 grados.
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