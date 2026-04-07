Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 7 de abril de 2026

Oviedo

Club LA NUEVA ESPAÑA

A las 18.00 el Club acoge un encuentro literario en torno al libro «El romance del comandante Moreno», de Antonio Luis Vicente Canela, teniente coronel retirado del Cuerpo de Operaciones Especiales, que será presentado por Eduardo Lagar, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA. Más tarde, a las 19.30 horas, el politólogo Lluís Orriols aportará las claves para entender el comportamiento de los electores en una «Democracia de trincheras»; doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford, profesor y vicedecano de Estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, será presentado por Gaspar Llamazares, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Oviedo.

RIDEA

A las 19.00 tendrá lugar en el RIDEA la ponencia «El bron de los caldereros de Miranda (Avilés). Aspectos sociolingüísticos», impartida por Dña. Alba Carballo López, dentro del ciclo «La xíriga, el bron y el maconeiru: xergues secretes d’Asturies».

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Ciclo de conferencias de Primavera Barroca

A las 18.00 horas se celebrará en el Auditorio Príncipe Felipe la conferencia de Dani Espasa, dentro del ciclo de conferencias del XIII Ciclo Primavera Barroca, organizado en paralelo por el CNDM, el Conservatorio Superior de Música y la Universidad de Oviedo

Concierto de Primavera Barroca

A las 19.30 tendrá lugar en el Auditorio Príncipe Felipe el concierto «Vespres d’Arnadí», dentro del ciclo Primavera Barroca.

Plus Ultra

La Delegación de Defensa en el Principado de Asturias acoge durante todo el mes de abril una exposición conmemorativa por el centenario del histórico vuelo del hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió España y América. La muestra, inaugurada el 30 de marzo de 2026 en Oviedo (plaza España, 4), pone en valor esta hazaña de la aviación española mediante paneles informativos, maquetas y material audiovisual, y sirve además de apoyo al concurso educativo «Carta a un militar español» bajo el lema «PLUS ULTRA: la audacia que cruza horizontes». La exposición puede visitarse gratuitamente de 10.30 a 13.30 horas.

Catedral

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. La entrada general tiene un precio de 9 euros, aunque hay descuentos para estudiantes, niños, desempleados, jubilados y peregrinos. El horario es de lunes a sábados, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 17.00 horas. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes

El Museo cuenta en la actualidad con una de las mejores colecciones públicas de arte de España, integrada por más de 15.000 piezas que abarcan desde el siglo XIV hasta el XXI y que incluyen nombres tan destacados como los del Greco, Zurbarán, Ribera, Murillo, Carreño de Miranda, Goya, Miguel Jacinto y Luis Meléndez, Sorolla, Piñole, Valle, Aurelio Suárez, Luis Fernández, Picasso, Dalí, Miró, Tàpies y Barceló. La exposición permanente del museo se puede visitar de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Librería-café Toma 3

Natalia Moreno presenta hoy, a las 19.00 horas, su libro «Madonna no nació en Wisconsin», en la librería café de Marqués de Casa Valdés 27. Será una presentación de la autora en conversación con Sofía Castañón.

Pumarín Gijón-Sur

Kaos Taller de Danza pone hoy en escena, en el Centro Municipal de Pumarín Gijón-Sur, el espectáculo «Coreoteca». A las 19.30 horas, con entrada libre.Se trata de una mirada en femenino, pasado, presente y futuro de la danza contemporánea, interpretado por participantes de este taller, acompañados de alumnado de la Escuela Zig Zag Danza. Las coreografías finalizan con un encuentro con el público conducido por Estrella García.

Escuela de Comercio

El Ateneo Jovellanos inicia hoy una nueva serie de conferencias, en este caso dedicado a la evolución de la enfermería a través de una de sus figuras más relevantes. El ciclo «Florence Nightingale:_el origen de la enfermería contemporánea» se inicia con una charla centrada en «La figura de Florence Nightingale» impartida por Lorena Busto Parada, enfermera y Doctora en Ciencias de la Salud que actualmente, ejerce como enfermera en el Servicio de Neonatología del Hospital Universitario San Agustín – Avilés (SESPA). La charla da comienzo a las 19 horas en la sede del Ateneo, en la Escuela de Comercio.

Antiguo Instituto

En el Centro de Cultura Antiguo Instituto hoy se proyecta el documental: «Bajo las banderas, el sol», de Juanjo Pereira. Será a las 19.00 horas. El documental descubre la maquinaria oculta de la dictadura de Alfredo Stroessner (1912-2006) en Paraguay, uno de los regímenes más largos de la historia.

Escuela de Comercio

Dentro del ciclo de proyecciones de las películas nominadas a los premios del cine Europeo «Lux», hoy se pasará en la Escuela de Comercio, a las 18.30 horas, la película «Love me tender», de Anna Cazenave (Francia). LA entrada es libre hasta completar aforo.

Día Europeo de la Artesanía

Organizado por la Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano, en el vestíbulo de la 2ª planta de la Escuela de Comercio hoy a las 16.00 horas habrá un taller de iniciación al macramé para descubre esta técnica ancestral haciendo un tapiz decorativo. Es obligatoria la inscripción previa en maeasturias.com Esencia Artesana, sección actividades.

Palacio de Revillagigedo

La exposición «Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea» explora la construcción de la dieta mediterránea desde la evidencia arqueológica y las investigaciones más recientes. Podrá visitarse hasta el 12 de julio. Los horarios son de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Además, los sábados y domingos habrá visitas guiadas, en concreto los sábados a las 18.00 horas, y los domingos a las 12.30.

Museo Evaristo Valle

El museo de Somió dedicado a la obra de Evaristo Valle actualiza desde hoy su horario para que el público pueda disfrutar de las tardes de sábado en el museo. Hasta el verano el horario del museo será de martes a viernes, de 11.00 a 14 horas; sábados, de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

Mercado semanal en la plaza

Las fietas de El Bollo retrasaron a este martes el mercado semanal avilesino en la plaza de Hermanos Orbón, con puestos y ambiente de compras en pleno centro. Una cita fija para pasear y abastecerse en el corazón de la ciudad.

Cine en la Casa de Cultura

El ciclo «Cine de los Martes» proyecta «Yo te creo» (Bélgica, 2025), en versión original subtitulada. La sesión arranca a las 20.15 horas en el auditorio de la Casa de Cultura. Entradas a 4 euros, en taquilla y venta online.

Visitas guiadas al Niemeyer

Las visitas guiadas al Centro Niemeyer son recorridos en español acompañados por un guía profesional. Edificio a edificio se va desgranando la historia, curiosidades y eventos señalados de este centro cultural, la única obra en España del arquitecto Oscar Niemeyer. Son de miércoles a domingo a las 12.30 y a las 17.00 horas.

Exposición permanente del Museo Marítimo de Asturias, en Luanco

El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición «El Víbora» en la Sala de Cómic

Hasta el 17 de mayo, en la Sala de Cómic de Avilés se puede visitar la exposición «25 años de contracultura», sobre la revista que marcó un antes y un después en la historia del cómic español. La revista se consolidó como un espacio de libertad creativa donde los autores experimentaron con el lenguaje gráfico, transformando la historieta en una herramienta de crítica, denuncia y reflexión. Abre de martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas Los sábados, de 11.00 a 13.30 horas y de 16..00 a 20.00 horas. Y, domingos y festivos, abrirá en horario de 11.00 a 13.30 horas.

Las Cuencas

Caminando contra la soledad en Mieres

Prosigue el programa «Mieres contigo», contra la soledad no deseada. Hoy se celebra una ruta, desde las 9.45 horas, con punto de partida en la estación de tren Baíña (Mieres). La actividad es gratuita.

Exposición con pinturas de María Jesús Coro en Moreda (Aller)

El Centro Cultural de Moreda alberga hasta el día 24 de abril una exposición con pinturas de María Jesús Coro. El horario de visita es, los días laborables, de 16.00 a 21.00 horas.

Muestra pictórica de María F. Coto y Ana Blanco en Laviana

Nueva exposición pictórica en el Cidan (Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón), en Pola de Laviana. Este martes 7 de abril, a las 18.00 horas, se inaugura la muestra «María y Ana», con obras de las pintoras locales María F. Coto y Ana Blanco. La exposición podrá visitarse hasta el 30 de abril, con horario de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y los jueves también por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Museo de la Minería en El Entrego

El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro de Interpretación de Redes

Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Pozo Sotón de Hunosa

La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Hospital de la Fauna

Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Murales al aire libre

En los exteriores de la pinacoteca Eduardo Úrculo, en Langreo, se puede ver una colección de murales (reproducidos en vinilo) del artista langreano. Se trata de reproducciones de los trabajos recuperados por el Ayuntamiento langreano, que se encontraban en la antigua librería Belter y en el portal de un edificio ubicado en la calle Alonso Nart de Sama.

Centro

Festividad de los Güevos Pintos

Hoy, martes de Pascua, Pola de Siero celebra una gran jornada festiva que comenzará a las 9.30 horas con la tradicional alborada, que recorrerá las calles de la villa acompañada por dos parejas de gaita y tambor. También desde primera hora treinta artesanas venderán los güevos pintos en las jaimas instaladas en el parque Alfonso X. Alrededor de las 11.00 horas, los cabezudos tomarán el centro de la capital sierense para animar la mañana. A mediodía, a las 12.00 horas, se celebrará la tradicional bendición a cargo del párroco de Pola de Siero Fermín Riaño. Este acto central del día estará amenizado por el grupo folclórico El Ventolín. Le seguirá el ya tradicional pinchazo de barril y escanciado de sidra, ofrecido por los Amigos del Roble. A la vez que se desarrolla el programa de la mañana, estará abierto el mercado de güevos pintos.

Tania Blanco lleva a Muros de Nalón su proyecto artístico «Fe»

En la Casa de Cultura de Muros de Nalón puede visitarse hasta el 9 de abril la exposición «Fe», de Tania Blanco, una ampliación del proyecto “Fierro” que investiga los materiales situados en la periferia de la industria metalúrgica asturiana. En esta nueva serie, la artista centra la mirada en entornos portuarios e industriales como El Musel (Gijón), la ría de Avilés y el corredor que une ambas ciudades, además del almacén de refractarios de ArcelorMittal Sotiello, atendiendo al residuo que tiñe de rojo sus alrededores: el hierro. Blanco se interesa por este material por su doble condición: materia prima básica de la industria y elemento presente en la sangre de los mamíferos, vínculo que convierte el paisaje industrial en una suerte de «arteria» que ha transformado el territorio durante décadas. Horario de visita: de lunes a viernes, de 16.30 a 20.30 horas.

Exposición «Carraques y matraques: pa ruxir», en Pola de Siero

En el marco de la XLV Selmana del Folclor Astur, el grupo folclórico «El Ventolín» organiza en La Pola de Siero la exposición «Carraques y matraques: pa ruxir», que podrá visitarse hasta el 17 de abril en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura. La muestra cuenta con la colaboración de Fernando De la Puente Hevia, profesor técnico en baile y danza tradicional e investigador de la Escuela de Música Tradicional del Ayuntamiento de Oviedo. El horario de visita es de lunes a viernes, de 17.00 a 20.00 horas, y sábados, de 10.00 a 13.00 horas. Entrada libre.

Collages de Carmen Santamarina en Cabranes

En la Casa de Cultura de Cabranes puede visitarse hasta el 30 de abril la exposición «Libro de oraciones», de la collagista Carmen Santamarina, una propuesta que continúa su indagación a partir de la lectura y el estudio de poetas con un discurso femenino y feminista. El abanico de referencias de la artista va desde sor Juana Inés de la Cruz hasta la poeta asturiana Lourdes Álvarez, pasando por autoras como Anne Carson, Sylvia Plath u Olvido García Valdés. A partir de versos de sor Juana –escritora en una sociedad de valores culturales masculinos–, Santamarina construye un relato visual con sus materiales habituales: fotografías antiguas en impresión giclée y técnicas mixtas (pintura, pan de oro y objetos). Horario de visita: de lunes a viernes, de 8.00 a 19.00 horas.

Oriente

Mercadillo en Llanes

Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Talleres infantiles en Ribadesella

La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Exposición «Sidra 2025», en Peñamellera Alta

La Casa de Cultura de Ruenes (Peñamellera Alta) expone hasta el 17 de abril «Sidra 2025», un proyecto de Ediciones Patanegra que rinde homenaje a la sidra desde la creación cultural. La muestra reúne a 17 poetas y 15 artistas grabadores, y pone en valor este producto asturiano al fusionarlo con obra literaria y plástica contemporánea, con autores de la región y también de fuera de ella. El objetivo no es solo celebrar la cultura sidrera, sino también mostrar distintas interpretaciones, miradas y estilos de representación gráfica, técnica y artística en torno al tema. Horario de visita: de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

«Remiendos», de Natalia Suárez, en Llanes

La Casa de Cultura de Llanes acoge hasta el 18 de abril la instalación «Remiendos», de Natalia Suárez / Woodic, que expone una serie de objetos de distintos materiales (telas, cerámicas, madera o metales) remendados bajo el discurso de lo bello de lo reparado y del proceso creativo de la prolongación de la vida útil de un objeto. Objetos como rastro de nuestro paso por la vida, atesoradores de nuestras huellas.El proyecto desarrolla el concepto de «echar un remiendo» como proceso sanador en la solución de un problema o la reparación de un daño. Y ese discurso de la belleza de lo reparado se ve fortalecido con el uso del oro en sus materiales añadidos tal y como se realiza en el proceso de origen japonés del Kintsukuroi: la técnica de reparar los desperfectos de cualquier objeto con laca de oro, un abra-zo estético que nos reconcilia con los errores embelleciéndolos. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Exposición en el Museo del Oriente, en Porrúa

El Museo del Oriente, en Porrúa, acoge desde el 2 de abril hasta el 22 de agosto la exposición «Retrato y sociedad», una selección de 42 fotografías y un autorretrato realizados por Daniel Álvarez Fervienza fechados entre 1885 y 1892. Álvarez Fervienza, de Somiedo, compaginó su trabajo como maestro con el oficio de fotógrafo, gracias al que podemos entender cómo se miraba y cómo se representaba una sociedad entera a finales del siglo XIX. El horario de visita del museo es: de martes a jueves, domingos y festivos, de 11.00 a 13.30 horas. Viernes y sábados, de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas.

Occidente

Mercado en Salas

La capital de Salas acoge su mercado semanal este martes en la plaza del Ayuntamiento, de 8.00 a 14.00 horas.

Mercadillo de El Franco en La Caridad

La capital franquina de El Franco acoge su mercado semanal en el parque de María Cristina, de 8.00 a 14.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa

El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega

El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte

El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

Parque de la Vida en Luarca

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El Parque de la Vida constituye un referente en actividades de divulgación científica a través el estudio del entorno natural, el mundo animal y el espacio. Sobre una parcela de 32.000 m² anexa al Centro de Recuperación de Especies que Cepesma gestiona en La Mata, se ubican estas instalaciones que tienen por objeto el fomento de las energías renovables y el estudio del ambiente. Las visitas requieren siempre reserva previa llamando a los teléfonos 689570708 y 660660400. De lunes a viernes: visitas guiadas solo para centros educativos y grupos de diez o más personas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas. Sábados, domingos y festivos: visitas guiadas, a las 11.00, 12.00, 16.30 y 17.30 horas; visitas no guiadas, 12.00 y 16.30 horas.