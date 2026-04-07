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Alerta de la Guardia Civil: fraudes que imitan a la DGT con fines de robo de datos y cómo reconocerlos

Mensajes de texto y correos electrónicos falsos notifican supuestas multas para engañar a los usuarios

Alerta de la Guardia Civil: fraudes que imitan a la DGT con fines de robo de datos y cómo reconocerlos

Alerta de la Guardia Civil: fraudes que imitan a la DGT con fines de robo de datos y cómo reconocerlos

Emma Fernández

La Guardia Civil ha alertado sobre una nueva oleada de fraudes que buscan engañar a los ciudadanos haciéndose pasar por la Dirección General de Tráfico (DGT). Los estafadores envían correos electrónicos y mensajes de texto notificando supuestas multas de tráfico y animando a las víctimas a pagar de inmediato a través de enlaces falsos. Estas páginas web imitan el diseño de la DGT, pero su único objetivo es robar datos personales y bancarios.

Los mensajes fraudulentos suelen generar sensación de urgencia, indicando que la multa debe abonarse de forma inmediata para evitar recargos o sanciones. A menudo, incluyen logotipos y estilos visuales similares a los de la DGT, pero pequeños detalles como faltas de ortografía, direcciones de remitente sospechosas o botones de pago dudosos delatan que se trata de un fraude.

Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso

Si alguien recibe un correo o SMS sospechoso pero no ha accedido al enlace, lo recomendable es bloquear al remitente, eliminar el mensaje y reportarlo a las autoridades a través del buzón de incidentes de la Guardia Civil. En caso de haber proporcionado información personal o bancaria, es crucial contactar cuanto antes con el banco, recopilar toda la evidencia del fraude y presentar denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, conviene revisar periódicamente si los datos han sido filtrados o usados sin consentimiento.

Cómo distinguir un fraude de una comunicación oficial

La DGT comunica las sanciones por correo postal o mediante publicación en el tablón edictal, y las notificaciones electrónicas oficiales solo se realizan a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV). Cualquier aviso que llegue por SMS o correo solicitando pagos inmediatos y datos bancarios debe considerarse sospechoso.

Tras vacaciones o fines de semana largos, los ciberdelincuentes suelen intensificar estas campañas, aprovechando la mayor atención de los ciudadanos a posibles multas. Los estafadores incluso ofrecen descuentos del 50% en supuestas multas para que las víctimas caigan más fácilmente en el engaño.

La Guardia Civil insiste: no pinches en enlaces sospechosos y verifica siempre la autenticidad de cualquier notificación. La prudencia y la información son las mejores armas para evitar ser víctima de este tipo de estafa.

Noticias relacionadas y más

Mantener actualizado el software del teléfono y del ordenador, así como activar sistemas de seguridad y alertas de la entidad bancaria, ayuda a reducir riesgos. Además, educar a familiares y amigos sobre este tipo de fraudes es clave para evitar que más personas sean víctimas. La prevención, la información y la acción rápida ante cualquier sospecha son las mejores herramientas para proteger tanto los datos personales como el dinero.

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