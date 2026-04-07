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La asturiana TSK ultima su salida a Bolsa en mayo con una valoración de entre 550 y 600 millones

La ampliación de capital para reforzar la expansión de la compañía de ingeniería será de entre 150 y 200 millones

Sede corporativa de TSK, en el Parque Tecnológico de Gijón. |

Sede corporativa de TSK, en el Parque Tecnológico de Gijón. |

Pablo Castaño

Pablo Castaño

Oviedo

La compañía asturiana de ingeniería industrial TSK ultima su salida a Bolsa, que se producirá en el mes de mayo con una valoración de entre 550 y 600 millones de euros que aún está por cerrar, según apuntaron fuentes financieras. Mediante una ampliación de capital, la empresa espera captar entre 150 y 200 millones de euros para apuntalar su crecimiento y desarrollar la nutrida cartera de proyectos que maneja. Con la salida a Bolsa, la familia García Vallina seguirá manteniendo el control de la compañía.

Pese a la inestabilidad en los mercados por las tensiones geopolíticas, TSK mantiene su hoja de ruta para cotizar en Bolsa. Debutará en el parqué el próximo mes y se convertirá en la séptima empresa asturiana cotizada, junto a Duro Felguera, Gam, Izertis, Asturiana de Laminados (Alsa), Seresco y Treelogic. La evolución positiva en Bolsa de compañías del mismo sector y los encuentros con los inversores, que muestran apetito por la empresa asturiana, hacen que TSK siga adelante con sus planes pese a las turbulencias en los mercados por la guerra en Irán.

La compañía de ingeniería industrial con sede en Gijón espera captar entre 150 y 200 millones de euros con su salida a Bolsa. Esa ampliación de capital se hará sobre una valoración de la compañía de ente 550 y 600 millones de euros que aún está por concretar, según precisaron fuentes financieras.

Para su salida a Bolsa, TSK ya cuanta con varios bancos. JB Capital y Alantra se han sumado a Santander y CaixaBank, los coordinadores globales, y a Banca March, asesor financiero de la compañía.

La ampliación de capital permitirá a TSK abordar con garantías una cartera de proyectos mil millonaria en la que destacan los vinculados con la transición energética, más necesaria ahora debido a las tensiones geopolíticas que afectan a grandes productores de gas y petróleo.

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Con la ampliación de capital, la familia asturiana fundadora García Vallina seguirá manteniendo el control de la compañía. Actualmente tiene el 84% del capital.

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