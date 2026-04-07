Autorizados en Vegadeo y Castropol los aerogeneradores con más potencia de Asturias

El grupo madrileño Capital Energy ha obtenido autorización administrativa de construcción del parque eólico Peña Bou, situado en los concejos de Vegadeo y Castropol. Este parque contará con los aerogeneradores más potentes instalados hasta ahora en Asturias, de 6,6 megavatios (MW).

Green Capital Development 115, empresa del grupo Capital Energy, había planteado inicialmente para el parque eólico Peña Bou la instalación de cinco aerogeneradores de 5 MW de potencia cada uno próximos a los pueblos de As Trabas, Villarín, Vinjoy, Nafarea y Sela Da Loura, en los concejos de Vegadeo y Castropol. En diciembre de 2022, el proyecto y su estudio de impacto ambiental salieron a información pública y en octubre de 2024 la entonces Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico formuló una declaración de impacto ambiental que establecía fuertes limitaciones en el proyecto.

Vistos los requerimientos, el promotor siguió adelante con la tramitación del parque Peña Bou, pero con importantes cambios en el proyecto. Las modificaciones introducidas consistieron en la supresión de tres de los cinco aerogeneradores inicialmente proyectados –así como sus infraestructuras asociadas, una subestación e infraestructuras de evacuación eléctrica– y el cambio de la solución de evacuación y potencia de los dos aerogeneradores restantes, que pasan de 5 a 6,6 MW, manteniendo su posición.

En diciembre de 2024, el proyecto y sus modificaciones fueron declarados viables desde el punto de vista medioambiental y ahora la consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha otorgado autorización administrativa de construcción del proyecto del parque eólico Peña Bou.

Por otro lado, la consejería de Ciencia, Industria y Empleo también ha concedido a la compañía Broadview Corporate Services autorización administrativa previa del parque de baterías denominado Bess Trasona, en el concejo de Corvera. Inicialmente, el promotor pretendía ubicar este almacén de energía en suelo no urbano de interés agrario, pero en agosto de 2025 el Consejo de Gobierno del Principado inició el procedimiento para la formulación y elaboración de las directrices sectoriales de ordenación del territorio para almacenamiento de energía eléctrica en baterías en el suelo no urbanizable, con lo que suspendió temporalmente la concesión de licencias. Ante esa situación, Broadview Corporate Services planteó una ubicación diferente para el parque Bess Trasona: en suelo urbanizable industrial del mismo concejo de Corvera.

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La planta de almacenamiento de energía eléctrica Bess Trasona tendrá una potencia instalada de 40 MW y una capacidad de almacenamiento de 80 MWh. El parque estará formado por 11 estaciones de potencia y su presupuesto de ejecución es de más de 26,84 millones de euros.