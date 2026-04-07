La búsqueda desesperada de Ramón, el allerano desaparecido en la zona de San Isidro que fue ingeniero de la Brigada de Salvamento Minero: "Esperemos un buen final"

El senderista desaparecido en la ruta de Wamba, que une la carretera de San Isidro (León) con el lago Ubales, en el concejo de Caso, es un allerano residente en Oviedo, Ramón Isidro González García, de 53 años, que fue ingeniero técnico de la Brigada de Salvamento Minero y que incluso quedó a cargo de la misma cuando ocho de sus miembros, incluido su director técnico, Sergio Tuñón, acudieron a Málaga para rescatar a Julen, el niño de dos años que cayó a un profundo pozo, en enero de 2019.

"Esperemos que esta búsqueda tenga un buen final", deseó el propio Tuñón, quien aseguró que varios antiguos miembros de la Brigada de Salvamento Minero se han unido a la búsqueda de su compañero desaparecido. "Ramón estuvo de ingeniero técnico cuando yo era director técnico de la brigada", añadió, para recordar a continuación que se trata de "un gran compañero".

González tiene casa en la localidad de Casomera, donde se le puede ver a menudo con su familia, y es un gran conocedor de esa parte de la Montaña Central. Todo indica que la pretensión de Ramón Isidro este lunes era llegar al lago Ubales a través de la senda del valle de Los Fornos. La pista está transitable, aunque quedan algunos neveros.

En el rastreo están participando hasta tres helicópteros, uno del SEPA y dos de la Guardia Civil, uno con base en La Morgal y otro en León. Además, agentes del GREIM y del Grupo de Rescate del SEPA rastrean la ruta en busca del allerano.

Un vehículo del SEPA durante el rastreo. / SEPA

Poco después de la una de la madrugada de esta martes, la mujer de González alertó a los servicios de emergencias del 112 Asturias de que había ido solo al monte "de paseo" y no podía contactar con él en ninguno de sus dos teléfonos móviles. Tras ser informada la Policía Nacional, esta coordinó la información obtenida y avisó a la Guardia Civil al ubicar la desaparición en la zona de San Isidro y sus alrededores, entre Aller, Caso y León. El hombre tenía la intención de recorrer el camino de Wamba hacia el lago Ubales, y se trata de un montañero experimentado. Se activó de madrugada un protocolo de búsqueda que implicó a servicios asturianos y leoneses.

La mujer explicó además que tenían una casa en el concejo de Aller. Lo primero que hicieron los agentes fue acudir a esa casa del concejo de Aller. Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Moreda se acercó para hacer las comprobaciones pertinentes. Además, se dio aviso a las patrullas de tráfico de la zona por si pudieran localizar el vehículo del desaparecido, que apareció en el parking de Wamba a las 2.20 horas, en la vertiente leonesa de San Isidro. La Benémérita activó al grupo de montaña (GREIM) de Sabero (León).

Un rescatador abre paso para el vehículo del SEPA. / SEPA

Fue el 112 de Castilla y León quienes informaron de la búsqueda al 112 de Asturias, dependiente del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), que a las 3.35 horas movilizó a su grupo de rescate e informó de la activación del dispositivo a la Guardia Civil. Durante la madrugada, agentes de León rastrearon la zona del camino de Wamba y el grupo de rescate del SEPA desplegó una búsqueda por cabañas y caminos del área del lago Ubales.

Aparte de la búsqueda entre el Pico Torres y el lago Ubales se está registrando una búsqueda intensa por la zona de la Peña'l Vientu. Y participa en el rastreo la Guardería de Medio Natural, con cámaras térmicas.