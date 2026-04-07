El "chicle" del IRPF en Asturias que se estira y encoge: el Principado prevé ingresar 38 millones más este año pese a aplicar nuevas rebajas fiscales
El Gobierno regional, que se ha negado a deflactar el impuesto a todos los contribuyentes, espera obtener este año un 2,3% más de dinero para sus arcas
La campaña de la Renta comenzará mañana y este año el Gobierno del Principado espera obtener unos ingresos procedentes del IRPF de más de 1.690 millones de euros. La previsión está incluida en los presupuestos regionales de 2026 y supone un incremento del 2,3% con respecto a la del año anterior. Son 38 millones de euros más pese a que el Gobierno regional ha intensificado las deducciones de lo que denomina "vía fiscal asturiana" y ha modificado la tarifa autonómica del impuesto para las rentas medias y bajas, unos beneficios fiscales que cuantifica en 133 millones de euros.
Lo que no ha hecho el Principado en los últimos años es adaptar la cuota autonómica de IRPF a la inflación para el conjunto de los contribuyentes. Otras comunidades autónomas sí deflactaron el impuesto para evitar subidas encubiertas.
A través de la Ley de Presupuestos Generales para 2026, el Principado ha introducido nuevas mejoras en materia de deducciones autonómicas de la denominada "vía fiscal asturiana", que favorecen, sobre todo, a rentas por debajo de los 35.000 euros. Así, se mejora la deducción por el cuidado de descendientes, elevándose el importe para el caso de primeros descendientes de 500 a 600 euros (de esta forma, cada descendiente, con independencia del lugar que ocupe, dará lugar a la aplicación de una deducción por importe de 600 euros); se crea una nueva deducción de 100 euros dirigida a los enfermos celíacos diagnosticados (para afrontar la adquisición de productos alimenticios); se redefine el concepto de concejo en riesgo de despoblación para adaptarlo a la normativa vigente en materia de reto demográfico, y por último, se lleva a cabo una modificación de la deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda protegida con el fin de equiparar el tratamiento fiscal de la vivienda con independencia de su tipología.
A esta política de deducciones se ha añadido la modificación de la tarifa autonómica del impuesto y el incremento de los mínimos personales y familiares en un 10%. El Gobierno regional ha destacado que esta reforma "supondrá nuevamente importantes ahorros para las clases medias y trabajadoras de la región" que ha cuantificado en 38,1 millones de euros.
El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, señaló que el conjunto de los "beneficios fiscales" (deducciones y modificación de tarifas) suman 133 millones de euros y tienen un alcance potencial de hasta 125.000 contribuyentes.
Pese a las rebajas, el Gobierno regional prevé seguir incrementando los ingresos de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y alcanzar este año los 1.690 millones de euros, cifra que supone un 88,57% de los impuestos directos del Principado y un 24,18% del total de ingresos consolidados. El año anterior, la previsión había sido de 1.652 millones y en 2024 de 1.526 millones.
Los módulos de los autónomos, sin cambios
Hacienda ha decidido mantener sin cambios en 2026 los umbrales máximos que permiten a los autónomos tributar por el método de estimación objetiva o módulos en el IRPF. Tal y como ocurrió el pasado año, la Dirección General de Tributos ha dictado un criterio por el que entiende en vigor para todo 2026 los umbrales que estaban vigentes cuando comenzó el ejercicio fiscal.
La reforma de la ley del IRPF de 2015 estableció que podrán acogerse al régimen de estimación objetiva o de módulos los autónomos con una facturación de hasta 150.000 euros anuales, pero amplió temporalmente este umbral hasta los 250.000 euros, un importe que se ha ido prorrogando desde entonces. El Gobierno había incluido su prórroga para el ejercicio 2026 en el decreto ómnibus aprobado a finales del pasado, que decayó al no ser convalidado en el Congreso el 27 de enero, y, de nuevo, en el decreto del escudo social, que tampoco logró la convalidación el 26 de febrero y decayó. Así, en principio, todos los autónomos que facturan más de 150.000 euros tendrían que haber salido del régimen de estimación objetiva y pasar al de estimación directa, una situación que se ha resuelto en el último momento mediante un criterio de Tributos para mantener en 2026 los umbrales vigentes desde 2016.
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