El "chicle" del IRPF en Asturias que se estira y encoge: el Principado prevé ingresar 38 millones más este año pese a aplicar nuevas rebajas fiscales

La campaña de la Renta comenzará mañana y este año el Gobierno del Principado espera obtener unos ingresos procedentes del IRPF de más de 1.690 millones de euros. La previsión está incluida en los presupuestos regionales de 2026 y supone un incremento del 2,3% con respecto a la del año anterior. Son 38 millones de euros más pese a que el Gobierno regional ha intensificado las deducciones de lo que denomina "vía fiscal asturiana" y ha modificado la tarifa autonómica del impuesto para las rentas medias y bajas, unos beneficios fiscales que cuantifica en 133 millones de euros.

El calendario del Mpuesto sobre la Rente de las Personas Físicas / .

Lo que no ha hecho el Principado en los últimos años es adaptar la cuota autonómica de IRPF a la inflación para el conjunto de los contribuyentes. Otras comunidades autónomas sí deflactaron el impuesto para evitar subidas encubiertas.

A través de la Ley de Presupuestos Generales para 2026, el Principado ha introducido nuevas mejoras en materia de deducciones autonómicas de la denominada "vía fiscal asturiana", que favorecen, sobre todo, a rentas por debajo de los 35.000 euros. Así, se mejora la deducción por el cuidado de descendientes, elevándose el importe para el caso de primeros descendientes de 500 a 600 euros (de esta forma, cada descendiente, con independencia del lugar que ocupe, dará lugar a la aplicación de una deducción por importe de 600 euros); se crea una nueva deducción de 100 euros dirigida a los enfermos celíacos diagnosticados (para afrontar la adquisición de productos alimenticios); se redefine el concepto de concejo en riesgo de despoblación para adaptarlo a la normativa vigente en materia de reto demográfico, y por último, se lleva a cabo una modificación de la deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda protegida con el fin de equiparar el tratamiento fiscal de la vivienda con independencia de su tipología.

A esta política de deducciones se ha añadido la modificación de la tarifa autonómica del impuesto y el incremento de los mínimos personales y familiares en un 10%. El Gobierno regional ha destacado que esta reforma "supondrá nuevamente importantes ahorros para las clases medias y trabajadoras de la región" que ha cuantificado en 38,1 millones de euros.

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, señaló que el conjunto de los "beneficios fiscales" (deducciones y modificación de tarifas) suman 133 millones de euros y tienen un alcance potencial de hasta 125.000 contribuyentes.

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Pese a las rebajas, el Gobierno regional prevé seguir incrementando los ingresos de la tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y alcanzar este año los 1.690 millones de euros, cifra que supone un 88,57% de los impuestos directos del Principado y un 24,18% del total de ingresos consolidados. El año anterior, la previsión había sido de 1.652 millones y en 2024 de 1.526 millones.