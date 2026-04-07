Desde comida tradicional, pasando por la cocina de autor, hasta bocadillos gourmet: estos son los "Soletes de Primavera" que iluminan nueve nuevos locales en Asturias

La primavera ha llegado a Asturias con una propuesta gastronómica tan diversa como sorprendente. La nueva selección de "Soletes" de la Guía Repsol cuenta con nueve nuevas incorporaciones que reflejan el estado actual de la cocina asturiana. Estas novedosas incorporaciones construyen un mapa culinario donde conviven la creatividad, el respeto por la tradición y propuestas informales que elevan lo cotidiano a categoría gourmet.

Desde la cocina de autor que reinterpretan el recetario local hasta bocatas que desafían etiquetas, pasando por casas de comidas que siguen honrando el sabor de siempre, estos reconocimientos confirman que el Principado vive un momento especialmente brillante.

Repsol presenta sus nuevos mil soletes, "uno para cada momento del día" / F

Arbidel (Ribadesella)

Este local en la Calle Infante 19 en Ribadesella albergó en el pasado un restaurante Michelín regentado por el chef asturiano Jaime Uz. En 2023, este local reabrió sus puertas, pero esta vez ofreciendo un concepto mucho más rompedor: un híbrido entre bar degustación y tienda gourmet. La selección de productos que ofrece con vinos o conservas de alta gama. Se aleja de la convencionalidad de la cocina y los fogones.

Aunque a muchos les pueda resultar extraño, es justamente esta premisa lo que muchos aplauden. En varias webs de opiniones, muchos clientes han destacado la excelente calidad de los productos ofrecidos, cuya sencillez no se ensombrece por restaurantes de gama aún más alta. “El lujo está en buscar los sitios menos conocidos”, apunta una usuaria. Porque un simple aperitivo puede convertirse en una experiencia gourmet.

Aunque el concepto se aleje de lo que estamos acostumbrados, Arbidel ha conseguido construir una base de público muy concreta. Múltiples reseñas comparten que es el sitio perfecto para los amantes de las delicatessen y de la hora del vermut en locales con encanto, cuya experiencia englobe todos los sentidos.

Analía y su hermano levantaron la persiana hace tres años ofreciendo más de treinta variedades de vino, productos que son el orgullo de Asturias e hilo musical variado. Así se han ganado a los clientes más fieles al “tardeo” asturiano.

Casa Telva Pola (Valdesoto, Siero)

En la carretera general Leceñes número 4, en la parroquia de Valdesoto (Siero) se encuentra Casa Telva. Este precioso restaurante se encuentra en una amplia finca, por lo que también está preparado para celebrar eventos. Entre los servicios de los que dispone destacan el porche (ocho mesas), la chimenea y tres salones. Cuenta con parking, admite animales y los niños pueden jugar en una zona infantil preparada para ellos.

Aunque suene ostentoso, nada más lejos de la realidad. Su Solete Repsol se debe al carácter cotidiano y tradicional que mantiene en los platos de su carta, tanto en comidas y cenas. Cuenta con opciones vegetarianas y sin gluten, y el precio por cabeza es de 20 €/30 €. Destacan las croquetas de jamón, el rollo de bonito, el chorizo de Valdesoto o los escalopines al queso Casín.

Para los más golosos también hay una amplia carta de postres: tarta de queso, arroz con leche, yogur con confitura o trata de avellana son algunos de sus destacados. También se ofrece un menú del día por 30€ con fabada, paella, bacalao, carne y postres tradicionales. Su fama le precede, por eso Casa Telva ha formado parte de las XXII Jornadas Gastronómicas de Valdesoto junto con otros locales de la zona, ofreciendo deliciosos platos de la gastronomía asturiana.

Este restaurante inaugurado en 1992 por Juan Luis López Coya (maître) e Yvonne Corral Balbuena (chef y Guisandera de Asturias) lleva el Slow Cooking por bandera, promoviendo la alimentación sostenible y apostando por ingredientes locales de temporada para contentar a cualquier paladar.

Terraza de Casa Telva / Casa Telva (Facebook)

El Patio de Butacas (Pola de Siero)

En la Plaza de les Campes 33, en pleno corazón de Siero, se encuentra El Patio de Butacas, una de las mejores coctelerías de España y Portugal según la lista Top Cocktail Bars (2024). Rodeado de sidrerías no pierde la esencia ni de Siero ni de Asturias. Sus bebidas llevan detrás un riguroso proceso de selección de ingredientes locales.

Esta filosofía nace en Santa Eulalia Vigil, lugar donde la madre de Berto Díaz (bartender) cuenta con una casa-finca. Esta es el escenario de los numerosos experimentos que Berto realiza con productos del huerto y senderos de los alrededores, funcionando como su laboratorio personal. Esta forma de trabajar hace que la carta “esté viva” y dependa del producto disponible en cada momento.

La primera carta pensada tras su apertura en 2018 era mucho más clásica y convencional. A finales de 2022 presentaron una carta con mucha más identidad asturiana. “Melecina” ofrecía 21 cócteles de autor, inspirados en las pócimas que, según las leyendas populares asturianas, curaban dolencias y enfermedades. Recientemente, El Patio de Butacas ofrece “Vínculos Invisibles”, en la que se imitan sabores como mango, piña o sandía a partir de ingredientes mucho más cercanos y cotidianos como la Sidra Prau Monga o el vino Escolinas. Cada carta y cada cóctel cuentan una historia. Estos, además, cuentan con distintas graduaciones para poder introducir a cualquier público en el mundo de la coctelería.

El Patio de Butacas enseña que se puede encontrar un hueco sin estar en la gran ciudad; y que uno puede reinventarse sin perder las raíces. Esta es la romántica filosofía que está llevando a esta pequeña coctelería de Siero a ser todo un referente.

Cóctel Solombre de El Patio de Butacas / Guía Repsol

Tramunte (Santo Adriano)

En el corazón verde de Villanueva de Santo Adriano, donde uno espera sidra y tradición, se encuentra Tramunte Taberna, un restaurante creativo que ya ha captado la atención de la Guía Repsol, conquistando un codiciado Sol. No es casualidad: aquí no se viene a comer, se viene a descubrir. Lejos de acomodarse en lo previsible, Tramunte desafía el molde rural con una cocina de autor vibrante y profundamente conectada con el producto de temporada. Destaca el menú degustación, su principal atractivo. No se trata de una opción más en la carta, sino el eje central de su propuesta.

Pero el hechizo no termina en el plato. La experiencia se eleva con un servicio cercano y casi escénico, donde la cocina dialoga con el comensal. Tras un año y 7 meses en Oviedo, en 2024 se traslada buscando un entorno más rural a la Senda del Oso. La filosofía de su propietario y cocinero Hugo Ortiz es ofrecer una experiencia cercana a “comer en casa de un amigo”. Por lo tanto, todo ocurre en un ambiente sereno, medido, sin prisas: un lujo contemporáneo que convierte la comida en un ritual.

Tramunte Taberna no busca agradar a todos, y ahí reside parte de su grandeza. Es un destino para paladares inquietos, para quienes entienden la gastronomía como una experiencia y no solo como sustento. Un lugar que justifica el viaje y confirma que, incluso en los rincones más inesperados, la alta cocina puede brillar con luz propia.

Tramunte (Santo Adriano) / RTVE

Willy Food (Gijón)

En una ciudad dominada por la tradición gastronómica, Willy Food emerge como una propuesta diferente que invita a replantear lo cotidiano. Situado en el histórico entramado de Cimadevilla, en Gijón, este novedoso restaurante sorprende con una idea tan sugerente como poco convencional: transformar el bocadillo en un vehículo de exploración cultural, capaz de condensar sabores del mundo en una experiencia compacta, pero sorprendentemente sofisticada.

Apenas un mes después de su apertura, el proyecto liderado por Jorge Flórez junto a Stefania Zuluaga ya ha logrado captar la atención de los paladares más inquietos. Su propuesta es tan sencilla como ambiciosa: reinterpretar los bocadillos más icónicos del mundo mediante técnicas cuidadas, ingredientes de alta calidad y combinaciones que rozan lo gourmet. Sin embargo, este restaurante no se limita a la creatividad conceptual; su éxito reside, sobre todo, en la ejecución. Los clientes coinciden en destacar la intensidad de sabor y la contundencia de sus propuestas, donde el pan adquiere un protagonismo inusual, elevando cada elaboración por encima de la media. Incluso sus entrantes han conseguido generar una pequeña legión de seguidores.

Con todo, Willy Food se consolida como una de las propuestas más singulares del panorama gijonés actual captando la atención de la Guía Repsol. No es un lugar para quienes buscan rapidez, sino para aquellos dispuestos a redescubrir un clásico.

Willy Food Cimadevilla (Gijón) / Willy Food

La Finca Sidrería Agrobar (Oviedo)

En plena Calle Gascona, La Finca Sidrería Agrobar se alza como una propuesta que desafía los códigos de la sidrería tradicional sin renunciar a su esencia. Lejos de limitarse a reproducir fórmulas clásicas, La Finca construye su identidad sobre una premisa clara: todo procede de Asturias. Este compromiso con el kilómetro cero no solo se traduce en calidad, sino también en una narrativa gastronómica coherente que conecta al comensal con el origen de cada producto. Desde la sidra con Denominación de Origen Protegida hasta las carnes de Ternera Asturiana IGP, pasando por quesos, embutidos o panes, la carta se presenta como un escaparate del territorio.

Entre sus elaboraciones, el cachopo se convierte en el gran emblema del local. Además, podemos encontrar una oferta igualmente sólida: desde tapas para compartir hasta platos de cuchara profundamente arraigados en la tradición, como la fabada asturiana o el pote. La propuesta se completa con una cuidada selección de quesos asturianos y una carta de postres. En cuanto al servicio, la atención del personal es uno de los aspectos más valorados, destacando su cercanía y capacidad para desenvolverse en contextos de alta demanda.

En definitiva, La Finca Sidrería Agrobar se consolida como una de las direcciones imprescindibles de Oviedo para quienes buscan una experiencia asturiana auténtica, pero reinterpretada con sensibilidad contemporánea.

La Finca Sidrería Agrobar / La Finca Sidrería Agrobar

Casa Trabanco (Gijón)

En la Carretera de Lavandera, 3255, a pocos kilómetros de Gijón, acoge a los viajeros y a los viejos amigos locales la Casa Trabanco, un restaurante con más de 40 años de historia. Siempre animada y llena de luz, hechiza desde el primer momento con su ambiente familiar y refrescante, el fruto del amor y la labor común de los Trabanco, los fundadores de la instalación.

El restaurante-sidrería dispone de dos terrazas: una cubierta, con las vistas increíbles a los paisajes del Valle de Lavandera, y otra al aire libre, que permite disfrutar las templadas tardes de primavera y verano en una compañía agradable de amigos y familiares.

El enfoque tradicional de la Casa se extiende también a sus productos y métodos de cocina, creando una auténtica experiencia gastronómica. Con su pescado más fresco de la rula de Luarca y con sus verduras cultivadas en una huerta propia, como las fabas de las que nace la famosa fabada –galardonada como una de las mejores del mundo en 2013–, desarma y cautiva a los críticos más estrictos. Se destaca además por su espectacular bacalao y por una carta más variada de los platos tradicionales: cachopos, callos, compango de matanza, esfollaza de maíz y postres caseros. Y, por supuesto, la excelente Sidra Trabanco que no dejará indiferente a ningún paladar.

Una sala de la Casa Trabanco / Casa Trabanco

El Tonel (Villaviciosa)

Conocido en toda la ciudad, este restaurante-sidrería de la calle Manuel Álvarez Miranda lleva tres décadas conquistando corazones de las varias generaciones que pasan por él. No es nada sorprendente: combina “lo más tradicional de las cocinas con las nuevas tendencias culinarias”, creando una carta única que, además, queda en un cambio constante.

Así, ofrece platos de carnes, pescados y maridos del cantábrico, cada uno de los cuales se prepara con muchísima atención al detalle y a la mejor calidad del producto. Como confiesa la inmensa mayoría de sus visitantes habituales, las delicias de El Tonel –calamares y lubina, ensaladas de virutas de foie, cachopos, rubieles y terrinas de pulpo– acaban saliendo “cada vez mejor”.

El Tonel consigue mantener un equilibrio entre la lealtad a las costumbres asturianas –en la atmósfera de chigre y en las recetas cuidadosamente preservadas desde hace siglos– y la pasión por el vanguardismo –en la decoración atrevida y elegante de la sala y en la innovación incesante en la cocina y la pastelería–. Los magníficos postres son un punto fuerte más que agrada a los ojos y enamora a los paladares, mientras que los cocteles del bar intimista y acogedor sorprenden a los invitados con inesperadas combinaciones y nuevos sabores.

Por último, pero no por ello menos importante, el trato excelente y el ambiente relajado, el resultado del gran esfuerzo común de los cocineros y los camareros, dejan un retrogusto dulce no solo en la boca, sino también en el alma, incitando a volver en la primera oportunidad.

Un postre de El Tonel / El Tonel

El Círculo (Avilés)

En Avilés, en la calle de la Ferrería, 10, nacen experiencias gastronómicas irrepetibles e inolvidables. Siguiendo el ciclo eterno de la vida, El Círculo renueva su carta cada 3-4 meses, creando una oferta única para cada uno de sus invitados.

Este bar de vinos cuenta con dos menús de degustación, corto y largo, que permiten probar una amplia gama de platos originales y creativos por un precio asequible. Aúne en su repertorio las recetas típicas de Asturias con las cocinas internacionales, convirtiendo la cena en un viaje maravilloso por todo el mundo.

Esta temporada, con su menú “Humo y Umami”, introduce a los amantes de sorpresas gastronómicas unos magníficos platos asiáticos hechos a base de los mariscos del Cantábrico. Así, la sopa Tom Yum combina los rasgos de una sopa picante tailandesa y la sopa tradicional asturiana de pescados y mariscos, y el sándwich originario de Japón, Katsu Sando, se hace a la manera propia del cocinero, Javier Rico Álvarez.

El Círculo es una opción perfecta para los gourmets más atrevidos, apasionados por la innovación y dispuestos a romper los moldes y a desprenderse de las expectativas; algo que se refleja también en la decoración del restaurante, con las alas de oro colgadas en la pared y los cuadros abstractos como una representación perfecta de expresión libre y sin límites.