El director de Mensajeros de la Paz en Benín visita Oviedo para sensibilizar a la sociedad asturiana de la realidad de miles de niños vulnerables

Acercar a la sociedad asturiana la realidad de la infancia vulnerable en Benín. Ese fue el motivo con el que la Fundación Alimerka organizó este martes un encuentro con Florent Kouduro, director de Mensajeros de la Paz en Benín y coordinador de la Red Respesd, una plataforma que agrupa a más de un centenar de organizaciones dedicadas a la protección de la infancia en situación de vulnerabilidad. Además de ser el responsable del Centro de Alegría Infantil, un hogar que atiende a menores rescatados de situaciones de esclavitud laboral, ofreciéndoles protección, acceso a la educación y un entorno seguro para su desarrollo integral.

En el acto intervinieron, además, Antonio Blanco; Beatriz Coto y María Velasco. Entre el público se encontraban diversas entidades asturianas que trabajan en Benín, como Solidaridad con Benín, Mensajeros de la Paz, Fundación El Pájaro Azul, AVIMUN o Infancia y Cirugía en Dangbo, entre otras.

Durante su intervención, Antonio Blanco destacó que este tipo de iniciativas refuerzan el proyecto de la Fundación Alimerka en Benín y subrayó la importancia de contar con un socio como Mensajeros de la Paz, "referente en el país", para ampliar el impacto de las actuaciones.

Por su parte, Kouduro profundizó en la labor que desarrolla en el Centro de Alegría Infantil de Cotonú, donde coordina programas de atención integral, reintegración familiar y acompañamiento educativo dirigidos a menores víctimas de esclavitud laboral y otras vulneraciones de derechos. Asimismo, puso en valor el apoyo asturiano, asegurando que la financiación procedente de Asturias resulta clave para un país en desarrollo como Benín.

Compromiso sostenido con la infancia

La Fundación Alimerka colabora desde 2008 con distintos centros de Benín para apoyar a menores en situaciones de extrema vulnerabilidad. Su actuación se articula en torno a cuatro ejes: la cobertura de necesidades básicas, la garantía de derechos fundamentales como la educación y la salud, la reintegración familiar o en entornos de acogida y la sensibilización social.

En la actualidad, trabaja con la Casa de la Paz, en Parakou, un centro especializado en la atención de estos menores. Su apoyo contribuye a mejorar el estado nutricional de los niños, favorecer su integración social y ofrecer alternativas a familias que, por presión o miedo, se ven obligadas a separarse de sus hijos.

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A esta labor se sumará en 2026 un nuevo acuerdo con el Centro de Alegría Infantil de Mensajeros de la Paz, reforzando así la red de protección a la infancia en el país africano.