El Gobierno regional asegura que el proyecto la fábrica de placas solares que aspira a crear 2.600 empleos en Asturias está "muy avanzado"

El director de la Oficina Económica de la Presidencia del Principado, José Antonio Sicre, aseguró hoy en la Junta General que este órgano realiza el seguimiento de potenciales proyectos de inversión por valor de 6.000 millones de euros, tras la incorporación de más de quince nuevas iniciativas a las identificadas en la fase inicial de su puesta en marcha.

Sicre apenas dio detalles sobre inversiones concretas, amparándose en la “diplomacia discreta”, término acuñado por el presidente Adrián Barbón, aunque sí se detuvo en el proyecto de Sunawafe en la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia). La compañía prevé poner en marcha una fábrica de componentes de placas solares que comenzaría a producir en 2028 con unos 300 trabajadores.

Esa es la fecha prevista para culminar la primera fase de la inversión, dotada con 670 millones de euros. Posteriormente, en fases sucesivas, las cifras crecerían hasta alcanzar 2.600 empleos y una inversión total de 1.400 millones. “Está muy avanzado. De momento se están dando los hitos establecidos por la empresa”, aseguró Sicre, quien añadió que “la potencia eléctrica en la Zalia está garantizada”.

Respecto a la polémica en torno a Indra tras la dimisión de Ángel Escribano, señaló que “el apoyo que tiene la empresa en nuestra región se va a mantener”.

La Oficina Económica, según explicó su director, tiene tres cometidos principales: apoyar al presidente en la dirección y coordinación de la acción del Gobierno desde una perspectiva económica, favorecer la coherencia de las políticas entre consejerías e impulsar la atracción de inversiones y el desarrollo de proyectos estratégicos de alto impacto. A su juicio, el órgano que encabeza “constituye un espacio estable de trabajo conjunto entre la Administración y el tejido productivo”.

En relación con el seguimiento de inversiones, Sicre precisó que el radar integra “iniciativas de muy distinto tamaño y con diferentes grados de madurez”, por lo que insistió en el carácter potencial de las cifras. También sintetizó el modo de actuación bajo el concepto de diplomacia discreta: “Desde la discreción trabajamos para que la mayor parte de los proyectos puedan materializarse, pero no nos corresponde adelantarlos ni confirmarlos públicamente”.

Además, la Oficina Económica desarrolla labores de interlocución directa con empresas, análisis de coyuntura y riesgos económicos, y tareas de acompañamiento para facilitar su relación con la Administración. Sicre destacó que su creación permite disponer de “un canal directo de comunicación a muy alto nivel” para trasladar inquietudes y dificultades.

Durante su comparecencia también se refirió a la coordinación de grupos de trabajo entre empresas y Administración para proyectos que requieren la intervención de distintos organismos. Como ejemplo, citó la mesa centrada en el anillo eléctrico, creada para que “todos los procesos que dependen del Principado estén preparados en tiempo y forma cuando se apruebe la planificación”. Asimismo, subrayó la cooperación con la Consejería de Ciencia e Industria, la Agencia Sekuens y la Oficina Comercial de Asturias en Madrid.

En el ámbito institucional y europeo, destacó la participación en foros como el Comité de las Regiones, donde “el dictamen sobre el plan del acero permitió situar Asturias en el foco de la industria metalúrgica europea”, así como en encuentros interregionales orientados al intercambio de buenas prácticas.

Por último, Sicre señaló que la Oficina Económica trabaja con un enfoque “práctico y orientado a resultados”, centrado en “identificar oportunidades, reducir incertidumbres y crear las condiciones necesarias para que los proyectos avancen”, con el objetivo de reforzar la confianza, atraer inversión y favorecer el desarrollo económico de Asturias.

Los miembros de los grupos de la oposición al Gobierno criticaron la falta de detalles en la comparecencia de Sicre.